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В Нижегородской области частично обрушился еще один жилой дом

Происшествия

Обошлось без пострадавших

Кстовский район, Нижегородская область, 17 октября 2018, 12:54 — REGNUM  В поселке Дружный вечером 16 октября обрушилась арка подъезда жилого дома. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении МЧС по Нижегородской области. В результате инцидента никто не пострадал.

В ведомстве уточнили, что разрушение произошло в связи с размывом грунта в районе входа в подъезд из-за протечки трубы холодного водоснабжения.

В настоящее время продолжатся работы по ликвидации последствий обрушения и укреплению входной группы подъезда.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 15 октября в спасательное ведомство поступило сообщение о частичном обрушении дома на Бору по улице Малахова.

Обрушение произошло во время проведения работ по укреплению фундамента. Рухнул угол дома с первого по второй этаж. Дом кирпичный, был построен в 1952 году, в квартирах никто не проживал на момент ремонта. Повреждены две квартиры. К счастью, никто не пострадал.

По этому обрушению следствие проводит проверку. Следователи изъяли документацию на выполнение ремонтных работ в администрации Бора и в подрядной организации.

При этом было принято решение о восстановлении дома силами подрядной организации.

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Обрушения зданий
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