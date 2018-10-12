Нижний Новгород начал подготовку к строительству метро до площади Сенной

Нижний Новгород, , 22:47 — REGNUM МКУ «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» (ГУММиД) получило разрешение на подготовку документации по планировке территории по продлению метро от станции «Горьковская» до станции «Сенная». Соответствующий приказ за подписью главы департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Александра Бодриевского опубликован на портале ведомства.

Согласно схеме, прилагаемой к приказу, линию метро планируется проложить под улицами Горького, Белинского, Родионова, Большой Печерской, парком Кулибина и сквером 1905 года. Предполагается, что четыре выхода будут располагаться в сквере в районе Оперного театра.

Подготовленная документация должна быть представлена в департамент не позднее 12 октября 2019 года.

По словам Бодриевского, строительство будет закончено к 800-летию Нижнего Новгорода в 2021 году, сообщает «Коммерсантъ». Также глава департамента отметил, что после завершения реализации проекта, будет рассматриваться вопрос о продлении «Сормовской» линии метро, что также является одной из наиболее актуальных проблем по мнению жителей города.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, первый пусковой участок метро в Нижнем Новгороде был открыт в ноябре 1985 года. До настоящего времени открылось 15 станций метро, станции «Горьковская» и «Московская» соединены метромостом.

Продлить «Сормовскую» ветку планировалось еще в 2011 году наземным способом за счет ликвидации участка железной дороги «станция Варя — Сормово». В августе 2018 года на встрече с жителями Сормовского района глава Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что продление метро — один из приоритетных планов для Сормовского района. Он уточнил, что планируется провести предпроектные работы для получения финансово-экономического обоснования и определения вариантов реализации проекта.

Последняя станция была введена в эксплуатацию в июне 2018 года. Станция «Стрелка» строилась в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу.

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