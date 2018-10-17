Нижегородские власти заявляют о строительстве низконапорного гидроузла

Нижний Новгород, , 19:20 — REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, ранее впервые публично обозначивший позицию по проблеме Чебоксарского водохранилища и выступивший за сохранение существующей 63 отметки, пошёл в информационное и стратегическое наступление, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Власти заявили о том, что строительство нижегородского низконапорного гидроузла на Волге планиуется начать в 2019 году. По мнению губернатора, что это «единственный вариант возобновления судоходства Волге на отрезке Городец — Нижний Новгород».

В Нижнем Новгороде обсуждается проект строительства низконапорного гидроузла с участием заказчика работ — Федерального агентства морского и речного транспорта, ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей». В дискуссии также участвуют эксперты-строители и экологи. Нижегородские власти заявляют, что строительство низконапорного гидроузла планируется начать «уже в 2019 году» в рамках федеральной адресной программы «Развитие транспортной системы России (2010−2020 годы)». Названа предварительная стоимость — более 40 млрд рублей.

«Учитывая, что Нижегородская область категорически против повышения уровня Чебоксарского водохранилища до 68 отметки, низконапорный гидроузел — это единственный вариант возобновления судоходства Волге на отрезке Городец — Нижний Новгород. Мы заинтересованы в том, чтобы судоходство было возобновлено в полном объеме, это касается и грузовых перевозок, и туристических направлений. При этом важно предусмотреть меры для того, чтобы минимизировать возможный ущерб территориям, примыкающим к месту размещения гидроузла», — приводится в релизе заявление губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Уточняется также, что в рамках подготовки проекта низконапорной плотины по поручению губернатора будет выверен список мероприятий, которые «предотвратят негативное влияние от строительства гидроузла на экологию и хозяйственную деятельность на расположенных рядом территориях».

Напомним, из-за обмеления Волги остро стоит вопрос по поводу 54-километрового участка от Нижнего Новгорода до Городецких шлюзов. Из-за непроектной отметки Чебоксарского водохранилища (63 метра вместо 68) этот участок лимитирует пропускную способность и затрудняет судоходство. К примеру, в маловодный период гарантированная судоходная глубина 3,5−4 м выдерживается здесь только несколько часов в сутки, в результате крупнотоннажные суда, в том числе и пассажирские, преодолевают его вместо 4 часов за 2−3 суток.

Гидроэнергетики совместно с властями Чувашии отстаивают 68 отметку, подчёркивая, что предлагаемый нижегородскими властями альтернативный проект в виде строительства низконапорной плотины «поможет в решении только одной проблемы — судового хода, и то лишь на небольшой период времени». Так, расчеты ОАО «Инженерный центр энергетики Поволжья» показывают, что через 15−20 лет после её строительства участок длиной 20−30 км ниже плотины вновь обмелеет, потребуется проведение дноуглубительных работ, которые не будут давать серьезного эффекта. В результате, по оценке экспертов, ожидая специальные попуски из Нижегородского водохранилища, суда будут продолжать простаивать уже не у Городецких шлюзов, а у низконапорной плотины.

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Энергетики подчёркивают, что при подъеме Чебоксарского водохранилища до проектной отметки 68 м данная проблема «решается надежно»: в соответствии с первоначальным замыслом проектировщиков Волжско-Камского каскада, Волга на этом участке становится судоходной в течение всего навигационного периода. Будет завершено создание Единой глубоководной системы европейской части России (транспортного коридора «Север — Юг»). Кроме того, одновременно решаются и другие острые вопросы: экологии, водорегулирования, энергетики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Чебоксарское водохранилище расположено на территории Нижегородской области, Чувашии, Марий Эл и уже на протяжении более 25 лет является для них «яблоком раздора». Проблемным остается вопрос подъёма уровня воды до 68 отметки. Чувашия вместе с энергетиками выступает за подъём уровня воды до проектной отметки, ссылаясь на обмеление реки, узкий транспортный коридор и угрозу экологической катастрофы. Марий Эл и Нижегородская область против повышения из-за затопления территорий.

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