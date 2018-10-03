Проблемный нижегородский автоперевозчик сменил директора и увеличил долги

Нижний Новгород, , 06:57 — REGNUM Крупнейший автоперевозчик Нижнего Новгорода — муниципальное предприятие «Нижегородский пассажирский автомобильный транспорт» (НПАТ), чьи долги уже превышают 1,1 млрд рублей, должен будет уплатить ещё одному своему кредитору свыше 19,4 млн рублей. Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил иск ООО «Нефтьсервис-НН» о взыскании заложенности, а тем временем компания уже испытывает финансовые затруднения, и из бюджета Нижнего Новгорода пришлось выделить 10 млн рублей на покупку запасных частей для ремонта подвижного состава. Решение суда в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск ООО подало 18 июня 2018 года, сумма претензий — 19 452 491,2 рубля. Подробности неизвестны, решение суда пока не изготовлено.

Эта же компания ранее высказала намерение обратиться с банкротным иском к муниципальному перевозчику. Данная информация, как того требует действующее законодательство, была за месяц до планируемой подачи иска опубликована в федеральном госреестре.

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Напомним, компания была создана в 1939 году и на сегодня является крупнейшим перевозчиком Нижнего Новгорода, обслуживая около 8 млн пассажиров в месяц. Единственный участник предприятия — министерство имущественных отношений Нижегородской области, хотя финансирование нужд компании происходит за счёт бюджета города. На последней сессии 26 сентября 2018 года депутаты думы Нижнего Новгорода одобрили выделение 10 млн рублей из бюджета на покупку запасных частей для ремонта подвижного состава НПАТ.

Ранее глава компании сообщал, что долги у НПАТ превышают 1,145 млрд рублей.

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2 октября 2018 года стало известно, что у НПАТ появился новый директор — третий за полгода. Им стала Елена Лекомцева, в мае 2018 года назначенная руководить другим проблемным предприятием города.

По словам мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова, на посту директора «Нижегородэлектротранса» Елены Лекомцевой всего за несколько месяцев работы удалось «существенно снизить плановые убытки предприятия». Теперь ее направили на другое проблемное предприятие.