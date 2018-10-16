Разрушившийся дом в Нижегородской области признали пригодным для проживания

Бор, Нижегородская область, , 11:01 — REGNUM Дом в городе Бор после частичного обрушения восстановят силами подрядной организации, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС. Соответствующее решение принято по итогам заседания городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ).

В настоящее время девять жильцов дома, в том числе трое детей, размещены в гостинице.

«На месте происшествия работает Аппаратно-программный мобильный диагностический комплекс «Стрела-П» для мониторинга состояния дома», — уточнили в МЧС.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне днем в спасательное ведомство поступило сообщение о частичном обрушении дома на Бору по улице Малахова.

Обрушение произошло во время проведения работ по укреплению фундамента. Рухнул угол дома с первого по второй этаж. Дом кирпичный, был построен в 1952 году, в квартирах никто не проживал на момент ремонта. Повреждены две квартиры. К счастью, никто не пострадал.

По данному факту следственное управление СКР по Нижегородской области проводит доследственную проверку. Следователи изъяли документацию на выполнение ремонтных работ в администрации Бора и в подрядной организации.

«В ходе проверки действиям лиц, нарушивших правила безопасности при ведении строительных работ, будет дана юридическая оценка», — подчеркнули в СКР.