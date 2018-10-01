Прошедшая неделя в Татарии прошла с перевесом событий в экономической отрасли и была богата на визиты высокопоставленных гостей.

Иван Шилов ИА REGNUM Татария

Министр финансов России Антон Силуанов в Казани провёл расширенное совещание для представителей сразу шести регионов. На мероприятии он рассказал о том, как будет решаться задача, «чтобы ресурсы не уходили за рубеж, как это было раньше», в рамках законопроекта Минфина РФ по защите и поощрению капиталовложений в инвестпроекты на территории России. Также представителя Минфина РФ рассказали губернаторам о том, как «обхаживать инвесторов», о ручном режиме и о том, что «большая работа в этом направлении и даже, наверное, одна из основных — за регионами, за губернаторами».

В Татарии во время общественных слушаний бюджета 2019 года заявили, что 25% предприятий в республике убыточны, и муниципалитетам надо обратить внимание на тех, у кого ухудшились финансовые показатели. А говоря о зарплате, вспомнили анекдот про температуру в больнице, «где в среднем она хорошая — 36,6 градуса, но у одного больного лихорадка или горячка, а другой остывает в морге», и добавили, что «всем опять придется затянуть пояса». Вопрос о госдолге, который составил почти 95 млрд рублей, обернулся заявлением главы минфина РТ Радика Гайзатуллина о его напряженности — «с 2023 года мы начинаем огромные суммы платить — до 7 миллиардов рублей ежегодно».

Тем временем делегации Татарии приняли участие в двух важных событиях недели — VIII Петербургском международном газовом форуме и форуме «Российская энергетическая неделя».

На «Российской энергетической неделе» глава Татарии Рустам Минниханов выступил на панельной дискуссии «Какая стратегия ведет к успеху на мировом рынке нефтегазохимии?», где пошутил, что представляет «тот регион, который страдает от нефтяной иглы».

Также в рамках форума компании «ТАИФ» и «Сименс» подписали соглашение о сотрудничестве, а ПАО «Нижнекамскнефтехим» получило долгосрочное кредитное соглашение под покрытие страховым полисом «Ойлер Гермес» (Euler Hermes) на сумму 240 млн евро.

В Санкт-Петербурге делегация Татарии приняла участие в VIII Петербургском международном газовом форуме, где было озвучено, что в регионе реализуется большая программа по развитию рынка газомоторного топлива и более 4 тыс. автомобилей уже ездят «на газу». Рустам Минниханов подчеркнул, что масштабная работа по развитию этого рынка идёт в тесном сотрудничестве с компанией «Газпром», с председателем правления которой Алексеем Миллером состоялась встреча на полях форума.

После скандала с отключением электроэнергии у 91-летнего фронтовика, на которого управляющая компания натравила коллекторов, в Татарии готовят инициативу об освобождении ветеранов Великой Отечественной война от оплаты жилищно-коммунальных услуг, уточнив, что речь идёт не о приравненных к ним, а о ветеранах, «действительно участников Великой Отечественной войны, кто воевал».

История со скандальной речью министра образования и науки Татарии Рафиса Бурганова по вопросу родных языков о том, что «один классный руководитель может на колени поставить любого родителя…», получила продолжение. После обращения родителей прокуратура направила речь на экспертизу, а глава Татарии Рустам Минниханов провёл беседу с главой ведомства о сложившейся ситуации.

Чрезвычайный и полномочный посол Дании в России Карстен Сендергорд посетил Казань с рабочим визитом и отметил высокий экономический и инвестиционный потенциал региона, добавив, что это его первый, но «уверен, что не последний визит». Он также принял участие в открытии нового производства в ОЭЗ «Алабуга».

Помимо него, в столице Татарии побывал лорд Уэйверли, с которым региональные власти обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества.

В ТОСЭР «Чистополь» одобрено создание нового предприятия по производству труб из полиэтилена низкого давления с общим объёмом инвестиций 34 млн рублей.

Власти Татарии, оргкомитет чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 и Минсвязи РФ подписали соглашение о сотрудничестве.

Рустам Минниханов посетил Чечню, принял участие в праздновании 200-летия Грозного, побывал в Челябинской области с рабочим визитом, где с губернатором Борисом Дубровским обсудил перспективные направления сотрудничества между регионами. После этого глава Татарии отбыл в Японию, где во время двухдневного визита принял участие во встрече министра экономического развития РФ Максима Орешкина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, прошедшей в преддверии открытия форума «Наука и технологии в обществе» (STS-форум). А также пригласил в Казань для выступления перед студентами университета Иннополиса учредителя форума «Наука и технологии в обществе» Кодзи Оми.

В Зеленодольске — снова скандал. Местные власти потребовал от жильцов 46 аварийных домов за сутки освободить помещения. Эти дома «в силу износа коммуникаций не могут быть подключены на время отопительного сезона», а жильцы говорят, что в ряде из них коммуникации и вовсе месяц назад начали отключать. Власти утверждают, что 400 семей есть куда расселить, а жители опровергают эти данные, говоря, что идти им некуда.

Суд завершил судебное следствие и приступил к прениям по делу 63-летнего депутата. Для народного избранника из думы Казани Надыра Хайруллина, который обвиняется в посредничестве в передаче взятки на 24 млн рублей, следствие попросило пять лет колонии общего режима. Депутат вину не признает и утверждает, что никаких денег не получал.

В Арском районе Татарии парами духов отравились почти два десятка студентов педагогического колледжа. В самом колледже считают, что причина в том, что одна студентка просто «переборщила» и «обильно подушилась». Угрозы для жизни студентов нет, хотя и пришлось госпитализировать 16 пострадавших. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Как министр учил чиновников обхаживать инвесторов…

Министр финансов РФ Антон Силуанов на прошлой неделе в Казани провёл расширенное совещание, посвящённое новому законопроекту Минфина РФ по защите и поощрению капиталовложений в инвестпроекты на территории России. Помимо главы Татарии и республиканских чиновников на нём присутствовали представители шести российских регионов — Нижегородской, Калининградской, Новгородской областей, Пермского, Краснодарского и Красноярского краев, а также представители федеральных ведомств. Первые четыре региона представили их губернаторы.

Открывая совещание, министр напомнил, что при российском правительстве создана специальная группа, работающая над документом.

«Основная задача, над которой мы сегодня работаем, направлена на создание условий, чтобы ресурсы наших компаний не уходили за рубеж, как это было раньше, а использовались в России. В первую очередь для создания производств и новых рабочих мест. Наша задача заключается в том, чтобы помочь задействовать эти ресурсы», — отметил Антон Силуанов, уточнив, что работу с бизнесом нужно выстроить на взаимовыгодной основе, без применения различных административных решений.

Tatarstan.ru Рустам Минниханов и Антон Силуанов

Он также добавил, что «многое зависит от того, насколько эффективно выстроена работа с бизнесом в субъектах страны».

"Раньше у нас не было такого диалога с бизнесом. Мы видим возможность задействовать их ресурсы, чтобы увеличить инвестиции и, соответственно, темпы роста. Большая работа в этом направлении и даже, наверное, одна из основных, — за регионами, за губернаторами», — заявил министр, уточнив, что есть три основных направления работы, среди них — президентские задачи о развитии страны на ближайшие шесть лет, инфраструктурные проекты, требующие дополнительной поддержки со стороны государства, и проекты самих компаний.

Замминистра финансов РФ Андрей Иванов в свою очередь напомнил, что есть задача президента РФ — «за шестилетку обеспечить рост доли инвестиций в ВВП до 25 процентов», но «чтобы на эту цифру выйти, нам нужно новых проектов собрать на 23 триллиона, из которых 18 триллионов — инвестиции в основной капитал».

"Мы готовы индивидуально эти проекты сопровождать, сколько бы их там ни было. Мы утверждаем, что инвестиции требуют ручной настройки, что надо договориться с каждым инвестором и подписывать с ним соглашение, и обхаживать инвесторов», — добавил он.

Напомним, документ оговаривает, что для того, чтобы получить поощрение и защиту, минимальный размер собственных вложений инвестора должен быть 3 млрд рублей при общем бюджете проекта — от 10 млрд рублей. Срок реализации проекта зависит от размера вложений, но составляет шесть лет в случае инвестирования до 30 млрд рублей и 12 лет — в случае вливания от 30 млрд рублей и выше.

На нефтяной игле

Делегация Татарии на прошлой неделе приняла участие сразу в двух важных форумах. На «Российской энергетической неделе» главе Татарии Рустаму Минниханова дали слово. Он выступил в рамках панельной дискуссии «Какая стратегия ведет к успеху на мировом рынке нефтегазохимии?».

Выступление он начал с шутки: «Я представляю тот «регион, который страдает от нефтяной иглы…» И тут же перешёл к экономическим показателям.

В регионе на сегодня работают два завода, перерабатывающие 16 млн тонн нефти, а в ближайшее время к запуску готовится еще одно производство на 6 млн тонн.

По словам главы республики, суммарные инвестиции группы компаний «Татнефть» и группы компаний «ТАИФ» в реализацию проектов по углублению переработки углеводородного сырья с 1999 года превысили 1,3 трлн рублей. Только за последние пять лет суммарный объём инвестиций по предприятиям химии, нефтехимии, нефтепереработки Татарии был свыше 710 млрд рублей.

«Это говорит о том, что точка роста нашей республики — это нефтехимический комплекс. Хотя у нас серьезно представлено машиностроение: есть производство грузовых и легковых автомобилей, самолетов, вертолетов и судов», — заявил Минниханов и добавил, что перед компаниями республики ставится задача — «уйти от мономеров и перейти к производству более потребляемой продукции».

Напомним, за 2017 год нефтяные компании, работающие в Татарии, добыли 35,845 млн тонн нефти, что на 1% выше показателей 2016 года. На республику пришлось свыше 6,5% от объема российской нефтедобычи. За первое полугодие 2018 года на территории Татарии нефтяники добыли 17,64 млн тонн нефти — на 0,7% меньше аналогичного показателя в 2017 году.

Tatarstan.ru Татнефть

По данным с официального сайта Татарии, в структуре валового регионального продукта доля промышленности составляет 43,2%, а «промышленный профиль республики определяют нефтегазохимический комплекс (добыча нефти, производство синтетического каучука, шин, полиэтилена и широкого спектра продуктов переработки нефти), крупные машиностроительные предприятия, производящие конкурентоспособную продукцию (тяжелые грузовики, вертолеты, самолеты и авиадвигатели, компрессоры и нефтегазоперекачивающее оборудование, речные и морские суда, гамму коммерческих и легковых автомобилей), а также развитое электро‑ и радиоприборостроение».

На полях форума представители делегации не только выступили с докладом, но и подписали ряд соглашений. Основным стало долгосрочное кредитное соглашение под покрытие страховым полисом «Ойлер Гермес» (Euler Hermes) на сумму 240 млн евро на срок до конца 2033 года, подписанное с ПАО «Нижнекамскнефтехим». Средства пойдут на финансирование контракта с «Сименс» в рамках реализуемого ПАО «Нижнекамскнефтехим», входящего в группу ТАИФ. Речь идёт о проекте по строительству новой электростанции мощностью 495 МВт (ПГУ-ТЭС). Президент «Сименс» в России Александр Либеров подписал соглашение с гендиректором ОАО «ТАИФ» Альбертом Шигабутдиновым, оно является дополнением к имеющемся договору от 2014 года и позволит расширить взаимодействие в части обеспечения прозрачности прямых закупок оборудования, комплектующих, запасных частей производства компании «Сименс».

Второе важное событие, где отметилась делегация Татарии, — VIII Петербургский международный газовый форум. Общаясь с журналистами, Рустам Минниханов отметил, что в регионе на сегодня реализуется большая программа по развитию рынка газомоторного топлива и свыше 4 тыс. автомобилей уже ездят «на газу».

«Сегодня мы ведём работу по двум основным направлениям: сжатому и сжиженному газу. Реализуются различные проекты по популяризации использования газа в качестве моторного топлива. При этом мы используем газ и в качестве основного сырья для наших газохимических предприятий», — сказал Рустам Минниханов, добавив, что масштабная работа по развитию рынка газомоторного топлива ведётся в тесном сотрудничестве с компанией «Газпром».

На полях форума глава Татарии также встретился с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером, стороны рассмотрели ряд вопросов, связанных с развитием газовой инфраструктуры республики, обсудили дальнейшую работу по совместным проектам. Известно, что поднимались вопросы расширения рынка газомоторного топлива.

Бюджетные слушания: поясок потуже

В Татарии проходят общественные слушания по бюджету 2019 года. Одно из них состоялось на прошедшей неделе.

Отметим, на 2019 год в консолидированном бюджете Татарии доходы запланированы на уровне 271,5 млрд рублей, расходы — 275,6 млрд рублей при дефиците — 4,1 млрд рублей.

В начале слушаний выступил министр финансов республики Радик Гайзатуллин, который говоря о государственном долге, который на начало сентября составляет 94,9 млрд рублей, отметил, что кредиты бюджетные и выданы под 0,1%, но уже с 2023 года регион начнёт выплачивать огромные суммы — до 7 млрд рублей ежегодно.

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«Пока суммы небольшие в течение двух лет — порядка до 300 миллионов рублей. А потом идет по миллиарду. Я что хочу сказать — госдолг напряженный. При этом у нас есть обязательства, которые накладывают ограничения. Мы не можем взять кредиты в коммерческих банках. Долг не должен превышать 50 процентов от собственных доходов. Поэтому мы должны наращивать доходы», — добавил он.

Minfin.tatarstan.ru Радик Гайзатуллин

Его заместитель Олег Пелевин рассказал об еще одной проблеме — убыточных предприятиях.

«К сожалению, 25% предприятий в республике убыточны. Муниципальным и районным властям необходимо обратить особое внимание на предприятия, у которых ухудшились финансовые показатели», — заявил он.

Много на совещании говорили о улучшении показателей исполнения бюджета, росте зарплат, сыпали цифрами, но не обошлось и без ложки дёгтя. Депутат Госсовета РТ, глава отделения КПРФ Хафиз Миргалимов раскритиковал докладчиков.

«Вот было заявлено, что средняя зарплата увеличилась с 34 до 37 тысяч рублей, но давайте приведем эти цифры по отраслям: промышленность, строительство, медицина, образование. Узнаем, сколько на самом деле получают люди. Наша официальная средняя зарплата мне напоминает анекдот по температуру в больнице, где в среднем она хорошая — 36,6 градуса, но у одного больного лихорадка или горячка, а другой остывает в морге. В каждой палате своя температура», — заявил депутат и добавил в комментариях набережночелнинскому изданию Chelny-biz, что «в выступлении министра было много поверхностного», а «оптимизма мало — мы опять пляшем от доллара, барреля и не развиваем свой внутренний рынок, как в Китае, где растет и ВВП, производство».

По словам депутата, нужно понять, что «санкции надолго, их не отменят» и, «чего скрывать, нам всем опять придется затянуть пояса».

Сессия Госсовета РТ, где рассмотрят бюджет, назначена на 18 октября.

От скандала — к законопроекту

После громкого скандала с отключением электроэнергии у 91-летнего фронтовика Юрия Величко, на которого управляющая компания натравила коллекторов, в Татарии предложили подготовить законопроект об освобождении ветеранов Великой Отечественной войны от оплаты жилищно-коммунальных услуг. Этот вопрос обсудили на прошлой неделе на заседании дискуссионного клуба сторонников «Единой России».

«Давайте всех ветеранов, не приравненных к ним, а ветеранов, действительно участников Великой Отечественной войны, кто воевал, вообще освободим от оплаты жилищно-коммунальных услуг», — предложил государственный жилищный инспектор РТ Сергей Крайнов (цитата издания «Бизнес-онлайн»).

На предложение откликнулся депутат Госдумы от РТ Александр Сидякин, который уточнил у Крайнова: «Текст законопроекта поможете написать?»

В итоге на мероприятии было решено, что писать проект будут минстрой республики и сам депутат.

На май 2018 года в Татарии проживало 46,5 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны, включая почти 1,6 тысячи участников и инвалидов Великой Отечественной войны.

Галина Брусницына ИА Красная Весна Последние копейки

Напомним, в середине сентября 2018 года Казань попала в информационную повестку страны с историей о том, как обижают 91-летнего фронтовика. Юрию Величко, который, по мнению УК, задолжал 45 тыс. рублей за услуги, несколько раз отключали электроэнергию, заставляя пожилого человека жить без услуг. Позднее долги передали коллекторам, а те, по словам фронтовика, пришли с угрозами. Когда история стала достоянием общественности, главе района сделали выговор, руководителя УК уволили, а перед ветераном извинились и погасили его долги.

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Акценты экономики

В экономической сфере Татарии произошло несколько знаковых событий.

2 октября в особой экономической зоны «Алабуга» открылось новое производство по выпуску субстратов для растений Grodan, инициатором выступила датская компания Rockwool. Она уже является резидентом ОЭЗ. В строительство было вложено свыше 500 млн рублей, а завод стал четвёртым в мире, но первым в России.

«Выбор Татарстана для открытия нового завода говорит о большом потенциале республики в дальнейшем наращивании производства промышленной продукции», — заявил премьер-министр РТ Алексей Песошин на церемонии открытия предприятия.

В ней также принял участие посол Дании в России Карстен Сендергорд, который после этого встретился с властями региона.

Напомним, по итогам 2017 года внешнеторговый оборот республики с Данией продемонстрировал значительный рост. По словам Рустама Минниханова, «сегодня есть большой потенциал для углубления взаимовыгодных связей по целому ряду направлений, включая сферу энергетики, высоких технологий, машиностроения, здравоохранения и фармацевтики, АПК, инвестиционную и инновационно-производственную отрасль».

"Это мой первый, но уверен, что не последний визит в вашу республику. Сотрудничество между Татарстаном и Данией развивается: растёт торговый оборот, укрепляются гуманитарные связи», — заявил Карстен Сендергорд.

President.tatarstan.ru Делегация из Дании

Помимо него, на прошлой неделе Казань посетил лорд Уэйверли (Великобритания). Подробности встречи не сообщались, но известно, что обсуждались вопросы торгово-экономического сотрудничества между Татарией и Великобританией. Гость посетил университет Иннополис и одноименную ОЭЗ, ознакомился с работой казанского технопарка в сфере высоких технологий.

Также на прошлой неделе правительство республики подписало соглашение о всестороннем сотрудничестве в преддверии подготовки и проведения в Казани мирового чемпионата рабочих профессий WorldSkills Competition. Сторонами, подписавшими документ, также выступили оргкомитет чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 и Минсвязи РФ.

А в ТОСЭР «Чистополь» — событие. Одобрена заявка компании «Гиперион», желающей открыть новое предприятие в моногороде. В реализацию проекта по созданию нового предприятия по производству труб из полиэтилена низкого давления планируется вложить 34 млн рублей. Проект даст не менее десяти новых рабочих мест, а окупаемость составляет четыре года при внутренней норме доходности — 43,3%.

Скандал с министром

История с речью главы минобрнауки Татарии Рафиса Бурганова, прозвучавшей на августовском педсовете при обсуждении вопроса преподавания родных языков, продолжилась в прокуратуре. Именно туда пожаловались на министра, заявившего, что «один классный руководитель может на колени поставить любого родителя…» Прокуратура передала речь на экспертизу, которая и оценит, есть ли в речи министра публичное унижение, дискриминация людей по национальному признаку и, как следствие, превышение полномочий.

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Напомним, вопрос изучения родных языков в школах Татарии фигурировал в информационной повестке региона с осени 2017 года. В октябре по президентскому поручению в школах прошли масштабные прокурорские проверки, выявившие многочисленные нарушения, в том числе и в вопросе добровольности изучения родных языков народов России. После устранения нарушений свыше 115 тыс. родителей выбрали в качестве родного языка — русский. К концу 2017 года в Татарии сменился глава минобразования — вместо Энгеля Фаттахова, отправленного руководить родным Актанышским райном, был поставлен Бурганов. А про Фаттахова негласно говорили, что он «расплатился» за языковой скандал должностью. И вот спустя менее года Рафис Бурганов стал фигурантом схожего скандала — родители-активисты посчитали, что подобные заявления главы ведомства могут воспринять «не как личное мнение, а как официальную позицию министерства образования и науки РТ», и написали в прокуратуру. После этого министр заявил, что его неправильно поняли, а официальные представителя Казанского кремля поддерживают эту позицию.

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Tatarstan.ru Рафис Бурганов

По словам замруководителя пресс-службы главы региона Лилии Галимовой, с министром Рустам Минниханов провёл беседу «о сложившейся ситуации».

Точку в споре поставит прокуратура РТ.

Напомним, в рамках ежегодного послания Рустам Минниханов 24 сентября 2018 года заявил, что принятый президентом РФ в августе 2018 года закон о родных языках — это взвешенный вариант поправок в действующее законодательство, который «создает необходимые условия для изучения родных языков народов России». В этом законе говорится, что родители имеют право выбрать в школах любой родной язык, в том числе и русский. Для этого до начала учебного года они должны написать заявление на его изучение. Именно за добровольность выбора и ратовали весь год родители русскоязычных школьников.

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Командировочная неделя

Неделя у делегации чиновников Татарии выдалась богатой на командировки. Рустам Минниханов посетил Чечню, где принял участие в мероприятиях, посвященных 200-летию города Грозного. Более масштабным был его визит в Челябинскую область. В Магнитогорске он встретился с активом татарской общины региона, во встрече приняли участие губернатор Челябинской области Борис Дубровский и мэр Магнитогорска Сергей Бердников.

«Сегодня в Магнитогорске проживает более 20 тысяч, а в целом в Челябинской области более 180 тысяч татар. Среди них много известных металлургов, ученых и деятелей культуры, внесших вклад в развитие области. Хочу выразить слова признательности за создание условий для сохранения и развития культуры татар руководству Челябинской области и лично Борису Александровичу Дубровскому и администрации города Магнитогорска в лице Сергея Николаевича Бердникова», — заявил Рустам Минниханов.

Сильны у Татарии и деловые связи с регионом. За 2017 год межрегиональный товарооборот составил 35,3 млрд рублей, из которых вывоз — 9,5 млрд рублей, ввоз — 25,8 млрд рублей.

Главы регионов на встрече обсудили вопросы дальнейшего развития отношений, которое уже идёт в рамках соглашения, подписанного в июле 2018 года. Татария поставляет в Челябинскую область преимущественно грузовые и легковые автомобили, автобусы, различные шины, холодильники, продукты питания, моющие средства, лакокрасочную продукцию и мединструменты, а в ответ получает металл, цемент, стройматериалы, трамвайные вагоны, продукты питания и товары народного потребления. По итогам встречи стороны договорились довести товарооборот к 2020 году до 60 млрд рублей.

Tatarstan.ru Магнитогорский металлургический комбинат

Рабочая неделя республиканской делегации завершилась в Японии. Здесь она приняла участие во встрече министра экономического развития РФ Максима Орешкина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, прошедшей в преддверии открытия форума «Наука и технологии в обществе» (STS-форум).

Освещая этот визит, пресс-служба Татарии была немногословна. В частности, сообщалось, что глава Татарии Рустам Минниханов на полях форума встретился с председателем и учредителем международного форума «Наука и технологии в обществе» Кодзи Оми, который предложил представителям государственных структур и частных компаний республики активнее сотрудничать в рамках форума «Наука и технологии в обществе». В ответном слове Минниханов пригласил господина Оми выступить с лекцией перед студентами университета Иннополис.

Зеленодольские аварийщики

В Зеленодольске — снова аварийный скандал. Жители 46 домов, признанных аварийными, получили от исполкома уведомление о необходимости за 24 часа освободить дома. В домах проживают свыше 400 семей, и далеко не все согласны с предлагаемыми властями суммами компенсации чуть более 11 тыс. рублей за квадратный метр, так как на эти деньги приобрести иное благоустроенное жилье в городе невозможно.

Расселение власти обосновали тем, что в силу износа коммуникаций дома не могут быть подключены к теплу, а впереди — зима.

«По решению суда жителей аварийных домов выселяют в закрепленное жилье. Это касается категории людей, которые обращались по данному вопросу в суды. Тем же семьям, которые не обращались в суды, квартиры не закрепили, но их будут переселять в квартиры, которые имеются в собственности Госжилфонда на территории города», — пишет издание Inkazan.

Власти уточнили, что в уведомлениях, розданных семьям, «указано конкретное место переселения и адрес закрепленного помещения».

Виктор Васнецов. С квартиры на квартиру. 1876

Портал Idel. Реалии, ссылаясь на жильцов, сообщает, что с начала лета 2018 года идут суды по искам властей о принудительном выселении, а «в некоторых домах начали отключать коммуникации еще около месяца назад».

"Большая часть аварийщиков не знает, где они будут жить после принудительного выселения. Власти предлагают им компенсацию в 11 тысяч рублей за квадратный метр и возможность получить ипотеку в одном из домов, застройщиком которых выступает Государственный жилищный фонд при президенте Татарстана», — пишет издание.

Напомним, проблемы с расселением аварийного фонда существуют в Татарии уже несколько лет — выкупная цена не меняется с 2011 года, составляя 11 022 рубля за «квадрат», а цены на недвижимость давно выросли, что делает невозможным приобретение жилья на выплаченные при расселении средства. Жильцы признанных аварийными домов в Чистополе, Зеленодольске, Альметьевске и ряде других населённых пунктов Татарии уже несколько лет пытаются защитить свои права в судах, но пока безуспешно.

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Пять лет колонии — для депутата

В Приволжском районном суде Казани, где слушается уголовное дело по обвинению депутата думы Казани, члена фракции «Единая Россия» Надыра Хайруллина в посредничестве при взяточничестве, совершенном в особо крупном размере, перешли к прениям. Прокуратура попросила для 63-летнего народного избранника пять лет колонии.

Следствие считает, что депутат взял у казанского бизнесмена 24 млн рублей, обещая помощь в регистрации незаконно построенных таунхаусов. Обвиняемый вину не признает и факт получения денег отрицает.

По данным следствия, с 2009 по 2011 год в казанском поселке Вознесенское были построены три четырехэтажных таунхауса по 12 квартир в каждом.

«Строительство было произведено незаконно, поскольку у бизнесменов имелось разрешение на возведение на данных земельных участках лишь одного индивидуального дома. Это обстоятельство вскрыли в 2014 году сотрудники горсисполкома, которые инициировали судебный иск о сносе таунхаусов», — пишет газета «Коммерсантъ», уточняя, что покупатели стали предъявлять претензии, а депутат якобы «обещал ему помочь узаконить объекты — получить разрешение как на многоквартирные жилые дома», сделав это через знакомых чиновников.

(сс) sajinka2 Взятка

По данным следствия, застройщики через депутата передали запрошенные 24 млн рублей, но он их не передал, а присвоил. Депутат всё это отрицает.

Напомним, дело тянется с ноября 2017 года, а депутата пытаются привлечь к ответственности за посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере.

Помимо этого, одним из кредиторов сделана попытка признать депутата банкротом как физическое лицо.

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Душистое отравление

В Татарии 5 октября в местную больницу поступило сразу 18 студенток Арского педагогического колледжа имени Г. Тукая с признаками отравления парами духов.

Студенткам стало плохо «после того, как одна из студенток распылила в учебном кабинете духи неизвестного происхождения». По факту ЧП следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности»).

Часть студентов была госпитализирована, но их жизни ничего не угрожает.

В день происшествия на место выехала главный внештатный специалист, токсиколог минздрава РТ Алия Насибуллина, которая после осмотра пациенток отметила, что состояние всех поступивших стабильное, ближе к удовлетворительному и угрозы жизни нет.

(сс) ozgurmulazimoglu Парфюмерия

Казанские СМИ выяснили, что причиной отравления послужили дешевые духи, купленные предположительно в интернете за 50−100 рублей.

«Просто очень обильно девушка подушилась духами дешевыми. Очень обильно! Ну, бывает, в транспорте, когда едем и чужие духи чувствуем, в висках начинает давить. Вот и тут, переборщила девушка…» — цитирует директора колледжа Гульнару Гарипову издание «Реальное время».

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