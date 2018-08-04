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Президент подписал закон об изучении родных языков

Политика

Родители школьников смогут выбирать конкретный язык в качестве родного

Президент подписал закон об изучении родных языков
Степан Карпов. Дружба народов. 1924

Москва, 4 августа 2018, 05:17 — REGNUM  Закон о родных языках подписан российским президентом Владимиром Путиным, сообщается на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что подпись под документом глава государства поставил 3 августа. Согласно документу, родители школьников смогут выбирать конкретный язык в качестве родного, а изучение этого предмета остается обязательным в школах, программа которых включает его.

Напомним, соответствующий законопроект был принят Госдумой 25 июля, а 28 июля одобрен Совфедом.

Читайте подробнее: Госдума приняла закон об изучении родных языков

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