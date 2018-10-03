Прокуратура требует «посадить» депутата гордумы Казани на пять лет

Казань, , 22:32 — REGNUM В ходе судебного заседания старший помощник прокурора Приволжского района Гузель Ишмуратова попросила назначить наказание депутату гордумы Казани Надыру Хайруллину в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима по обвинению в посредничестве при передаче взятки на 24 млн рублей.

Напомним, возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 291.1 («Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере»).

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По версии следствия, Хайруллин получил от двух граждан 24 млн рублей, чтобы передать их неким должностным лицам исполкома Казани. За взятку было обещано узаконить построенные гражданами дома.

В суде депутат заявил, что денег не брал, поскольку их не было у застройщика, сообщает «Реальное время».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Хайруллин является депутатом думы Казани с сентября 2015 года, числится членом двух постоянных комиссий — по вопросам законности, правопорядка и местному самоуправлению, и по бюджетно-финансовым вопросам, местным налогам и сборам. Помимо этого, депутат Хайруллин является гендиректором ООО «Мойдодыр-Казань», которое на 100% принадлежит ему. По данным ЕГРЮЛ, помимо этого в разные годы депутат числился соучредителем и учредителем девяти юрлиц, в том числе семи уже ликвидированных. Из действующих компаний он числится соучредителем строительной компании из города Бавлы — ООО «Татэковата» и казанской местной общественной организации по сохранению традиций татарского народа «Якты Юл» — «Светлая дорога».

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Хайруллина арестовали в апреле 2017 года. А в августе 2018 года подан иск с требованием признать его банкротом. Обоснованность иска Арбитражный суд Татарии рассмотрит 6 октября 2018 года.