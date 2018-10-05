Из-за массового отравления подростков духами в Татарии возбуждено дело

Арский район, Татария, , 17:23 — REGNUM По факту массового отравления студентов в Татарии возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции не отвечающих требованиям безопасности»). Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском следственном управлении СКР. С признаками отравления парами духов госпитализированы 18 студентов Арского педагогического колледжа имени Габдуллы Тукая.

По предварительным данным, отравление произошло в связи с тем, что одна из студенток распылила в учебном кабинете духи неизвестного происхождения.

В настоящее время на месте происшествия произведен отбор проб воздуха. Решается вопрос о назначении ряда экспертиз.

Подросткам оказывается необходимая медицинская помощь. Отмечается, что четверо пострадавших от госпитализации отказались.

По факту массового отравления проводит проверку и прокуратура республики.

Прокурору Арского района поручено провести проверку с привлечением необходимых специалистов, а также координировать на месте действия уполномоченных органов. В ходе проверки предстоит выяснить все обстоятельства инцидента, а также причины и условия, которые способствовали случившемуся.

В то же время управление МВД региона также проводит проверку, в ходе которой будет установлен источник происхождения духов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее об отравлении детей сообщил минздрав Татарии.

По информации министерства здравоохранения, из 18 обратившихся за медицинской помощью подростков 16 были госпитализированы. Их состояние оценивалось как средней тяжести. Уточнялось, что произошло ингаляционное отравление неизвестным веществом.

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