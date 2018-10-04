«Госдолг напряженный»: к октябрю Татария задолжала свыше 94,4 млрд рублей

Казань, , 04:21 — REGNUM В Татарии на начало октября 2018 года государственный долг составил свыше 94,419 млрд рублей, коммерческих кредитов в них нет. Относительно начала года долг вырос на более чем 1,1 млрд рублей, на 1 января 2018 года он составлял 93,316 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На 1 октября 2018 года при общей сумме государственного долга республики 94 419 453 907 рублей (против 93 316 484 585 рублей на 1 января) бюджетные кредиты составили 84 870 431 858 рублей, а оставшаяся часть в 9 549 022 049 рублей — это государственные гарантии республики, предоставленные Российской Федерации в иностранной валюте. Между тем, на 1 января 2018 года, на бюджетные кредиты приходилась такая же сумма, а госгарантии в иностранной валюте составляли 8 446 052 727 рублей.

Напомним, на совещании по проекту бюджета Татарии на 2019 год, которое прошло в Набережных Челнах 3 октября 2018 года, глава минфина региона Радик Гайзатуллин отметил, что бюджетные кредиты предоставлены республике под 0,1%, но с 2023 года начнутся выплаты огромных сумм — до 7 млрд рублей ежегодно.

«Пока суммы небольшие в течение двух лет — порядка до 300 миллионов рублей. А потом идет по миллиарду. Я что хочу сказать — госдолг напряженный. При этом у нас есть обязательства, которые накладывают ограничения. Мы не можем взять кредиты в коммерческих банках. Долг не должен превышать 50 процентов от собственных доходов. Поэтому мы должны наращивать доходы», — добавил министр на совещании.

В проекте консолидированного бюджета Татарии на 2019 год доходы запланированы на уровне 271,5 млрд рублей, расходы — 275,6 млрд рублей, а дефицит составит 4,1 млрд рублей.