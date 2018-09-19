Долги погасили, а директора уволили: судьба фронтовика из Казани

Казань, , 03:50 — REGNUM История 91-летнего фронтовика из Казани Юрия Величко, которому на неделю отключали электроэнергию, принуждая выплатить долги по оплате ЖКХ, а коллекторы угрожали физической расправой, завершилась благополучно. После вмешательства общественности, прокуратура Татарии начала проверку, был уволен директор управляющей компании, что оставила ветерана без электроэнергии, а долги фронтовика оплатила мэрия города. О вопиющем случае стало известно после того как знакомый ветерана обратился в одно из казанских СМИ. Ветеран, подростком попавший в партизанский отряд, а позднее в ряды действующей армии, с 2008 году вёл свою «борьбу» с управляющей компанией, выставившей ему долги и пени, с которыми Юрий Величко был не согласен, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Проживающий на улице Лядова, 10 в Казани последние 43 года, ветеран Великой Отечественной войны с 2008 года стал, по мнению управляющей компании, должником. Сам Юрий Величко категорически не согласен с выставленным счётом на 45 тыс. рублей — «по счетам все плачу буквально, как я это понимаю».

"Меня вывесили как должника, пришли требовать деньги. А чтобы я заплатил, отключили мне свет! И 10 дней сидел без света. Я и хуже видел времена, но когда они на меня коллектора направили!..» — рассказывает сам ветеран.

Коллекторы угрожали ветерану физической расправой, о чем он рассказал изданию «Вечерняя Казань»: «Эти жулики стали мне угрожать — вплоть до того, что обещали мне паяльник в одно место воткнуть!».

Приходили к фронтовику и «трое детин с требованием им эту сумму заплатить».

Не помешали управляющей компании и коллекторам в этой ситуации регалии фронтовика, который, будучи подростком, в годы Великой Отечественной войны ушел в партизанский отряд Брянской области, а затем в действующую армию, пройдя службу в 8-й штурмовой инженерно-саперной бригаде Белорусского фронта, работал на оборонных предприятиях.

После серии публикаций в казанских СМИ, прокуратура Татарии начала проверку, после которой будет дана правовая оценка действиям должностных лиц управляющей компании и коллекторского агентства.

Ждать решения надзорного ведомства в мэрии Казани не стали. Вечером 18 сентября 2018 года стало известно, что генеральный директор управляющей компании ЖКХ Авиастроительного района, отключавшей электричество в квартире ветерана, был уволен. А всю задолженность, что выставила УК, за Юрия Величко погасила администрация города.

Глава Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани Тимур Алибаев навестил фронтовика и извинился за нанесенную ему обиду и пообещал, что проверка на этом не завершится.

Алибаев заявил, что случай вопиющий и такое «бездушное отношение» недопустимо не только к фронтовикам, а вообще к людям старшего поколения.

«Вдвойне обидно, что это произошло на территории, за которую я отвечаю. Если мы так относимся к ветеранам, нам просто прощения нет!» — извинился он перед ветераном.