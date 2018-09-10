На прошлой неделе в Татарии обсуждали два крупных скандала — в православной и образовательной сферах, а также слухи, связанные с возможными рокировками в республиканском следственном комитете.

Иван Шилов ИА REGNUM Татария

Активные споры, приправленные недовольством родителей школьников, вызвали слова министра образования и науки региона Рафиса Бурганова, сказанные на большом педсовете в конце августа, но ставшие достоянием общественности только на прошлой неделе. Особенно неприятно резала слух фраза про то, что «один классный руководитель может на колени поставить любого родителя…» Родители-активисты обратились к Владимиру Путину, генпрокурору РФ Юрию Чайке и властям Татарии с просьбой дать оценку этим словам, назвав их «фактом превышения должностных полномочий, публичным унижением и дискриминацией людей по национальному признаку». Голос Казанского кремля, замруководителя пресс-службы главы региона Лилия Галимова на очередном брифинге заявила, что слова министра неправильно поняли и предположила, что это «намеренная фейковая атака». Сам же Рафис Бурганов в последовавшем после скандала интервью также сослался на то, что был неверно понят и его слова интерпретировали неправильно. Между тем оценить слова главы минобрнауки Татарии планирует профильная комиссия Общественной палаты РФ, известно, что среди предложений комиссии будет и обращение в прокуратуру с целью «проверить, есть ли (в поступке министра) превышение должностных полномочий».

А тем временем протоиерея Владимира Головина, служащего в храме города Болгар, отстранили на три месяца от служения «без права совершения каких-либо священнодействий, преподания благословения, ношения рясы и наперсного креста». Причиной послужила деятельность, которая, по мнению епархии, вносит «соблазн в жизнь церкви». Священнослужителю вменяются недопустимые высказывания в публичных проповедях, «граничащие с кощунством и глумлением над Христом», то, что он давал советы «смотреть непристойные фильмы тем женщинам, чьи мужья их смотрят», и консультировал «женщин о выборе фасона нижнего белья». При этом епархия добавила, что его действия есть «следствие богословской безграмотности проповедника, чем сознательное выражение продуманных еретических концепций».

Не обошлось без «ложки дёгтя» и на совещании, где обсуждались итоги капитального ремонта жилфонда в районах Татарии. Рустам Минниханов раскритиковал набережночелнинских чиновников за плохую организацию работы.

Но не только чёрной краской скандалов и критики была окрашена неделя Татарии, были и позитивные моменты.

В Казани прошёл форум по межкультурному диалогу, в котором приняла участие бывший генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова. Итогом мероприятия стало подписание декларации, в которой участники отметили, что «национальная идентичность в современном мире не должна строиться на культурном отчуждении», призвали к координации для поддержания постоянного межкультурного диалога и сохранения культурного наследия, а государствам-членам ЮНЕСКО предложено «консолидировать усилия на глобальном уровне по продвижению идей межкультурного диалога, межгосударственного гуманитарного сотрудничества, многоязычия, свободного доступа к предметам культурного наследия». Помимо этого, опыт Татарии в межкультурном диалоге был рекомендован для распространения и «продвижения в мировое гуманитарное пространство». В мероприятиях форума участие также принял первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, отметивший, что «вот уже несколько веков именно Татарстан является образцом мирного сосуществования представителей разных народов и конфессий не только в Российской Федерации, но и в общемировом пространстве» и «если в отдельных точках нашей планеты такое соседство порой становится причиной конфликтов и даже трагических столкновений, то в Татарстане и в России в целом мы видим совершенно иной пример».

Семья первого главы Татарии, госсоветника РТ Минтимера Шаймиева снова в списке Forbes среди самых богатых семей России. Их состояние оценили в $2,5 млрд.

Некоторые кадровые рокировки произошли на прошлой неделе в республике — бывший замминистра информатизации и связи РТ Анатолий Геллер назначен заместителем главы Ростехнадзора. Ходят слухи, что это не последний выходец из региона, который уйдёт на повышение. Главному следователю Татарии Павлу Николаеву прочат пост в Москве, а точнее — место главного следователя Москвы, опустевшее после скандальной отставки предыдущего руководителя, находящегося сегодня в СИЗО. Но пока это только слухи, официально возможность назначения не подтверждают.

Ежегодный нефтегазохимический форум прошёл в Татарии на прошлой неделе, его посетили около 160 предприятий из разных стран и регионов России. Среди гостей форума были глава федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Алексей Алешин, отметивший, что в регионе «свыше 3 тыс. опасных производственных объектов, связанных с нефтью и газом» и «более 130 объектов чрезвычайно высокой опасности», а также замминистра энергетики России Антон Инюцын, который заявил, что по итогам 2018 года в России планируется около 190 млрд рублей инвестиций в нефтегазовые производства.

В это же время, пока в Казани шел форум, руководством региона был подписан важный документ — «дорожная карта» по взаимодействию ПАО «Газпром» с промышленным комплексом Татарии, направленная на расширение сотрудничества в 2018—2023 годах, а также дальнейший рост доли отечественной высокотехнологичной продукции на объектах «Газпрома». Её подписали председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и глава республики Рустам Минниханов.

На территории ОЭЗ «Алабуга» открыли новый завод по производству упаковочных материалов, который даст свыше 200 новых рабочих мест и 3 млрд рублей инвестиций.

Неделя завершилась единым днём голосования 9 сентября 2018 года, в рамках которого в районах, сельских поселениях и городских округах распределили 246 мандатов, в том числе по два в Казани и Набережных Челнах. Выборы состоялись и прошли без происшествий, явка по республике составила 31,9%, в том числе в Казани — 17,27%, в Набережных Челнах — 16,68%. В обоих городах победу одержали самовыдвиженцы.

В Актанышском районе Татарии на прошлой неделе случилось ЧП — свыше двух десятков школьников местного общеобразовательного учреждения были доставлены в больницу с отравлением. Предварительный диагноз — острый гастроэнтерит. В районе было созвано экстренное заседание комиссии, а бывший министр образования РТ, а ныне глава исполкома Актанышского района Энгель Фаттахов пообещал, что «будут приняты самые жесткие меры в отношении тех, кто допустил такую халатность в вопросах безопасности детей». Рустам Минниханов после ЧП в районе поручил «проверить систему организации детского питания в образовательных учреждениях республики» в целом, в том числе «ознакомиться с системой закупок продуктов, условиями их хранения и санитарным состоянием помещений». Следователи и эксперты Роспотребнадзора проверяют поставщика продуктов питания, идёт доследственная проверка, в рамках которой назначена судебная экспертиза пищевых продуктов и напитков.

Шаймиевы снова в топе Forbes

Forbes оценил состояние семьи первого главы региона Минтимера Шаймиева в $2,48 млрд, отметив, что Радик и Айрат Шаймиевы — самые богатые люди республики. Им принадлежат по 19,5% акций группы ТАИФ, в которую помимо нефтеперерабатывающей «ТАИФ-НК» входят крупные нефтехимические предприятия Татарии — «Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез», а также компания ТГК-16.

«За год их совокупное состояние выросло почти на $300 млн. Дочь Радика Камиля до мая 2014 года была миноритарным акционером ТАИФ, входила в совет директоров. В 2015 году она вышла замуж, покинув семейный бизнес», — пишет газета «Коммерсант», уточняя, что сейчас Камиля занимается медицинским стартапом.

Цитата из м/ф «Приключения поросенка Фунтика». реж. Анатолий Солин. 1986-1988. СССР Деньги

В это же время сын Айрата Шаймиева Тимур, «наоборот, укрепил позиции в клане», руководя и входя в состав учредителей нефтяной компании ООО «МНКТ».

В списке богатейших семей России Шаймиевы занимают четвёртую строчку.

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Межкультурный диалог

В Казани 4−7 сентября 2018 года прошёл форум по межкультурному диалогу, среди участников которого отметились бывший генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова и первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко. Специально к форуму вышла книга «От души — для души», содержащая лучшие интервью и выступления Минтимера Шаймиева и изданная на трёх языках. На презентации сам госсоветник РТ, являющийся спецпосланником ЮНЕСКО по межкультурному диалогу, поделился рабочими планами, сообщив, что готовится номинация по включению астрономической обсерватории им. Энгельгардта в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Как известно, я стал специальным посланником ЮНЕСКО по межкультурному диалогу. Нас по миру 12 человек, работающих по нескольким направлениям. Я, юный спецпосланник, знакомлюсь с остальными, изучаю их деятельность, за что они удостоены такой почетной миссии. При этом есть необходимость в том, чтобы и другие знали и понимали, кто есть кто, — по первоисточникам, а их много, поэтому и появилась такая книга в сконцентрированным виде. Составная часть этой книги содействует исполнению моей новой миссии. Хорошо, что доверие оказано представителю из России, из Татарстана — парню из деревни Аняково. Я часто говорю: если не любишь людей, не ходи во власть. Весь смысл в том, чтобы попытаться иметь терпение для понимания каждого человека. И, конечно, отрадно, если и они тебя понимают», — заявил Шаймиев на презентации.

На самом форуме выступил и Сергей Кириенко, отметив, что место проведения для форума выбрано очень удачное.

«Такой диалог идет на территории Татарстана уже сотни лет. На этой земле проходили разные исторические события, но вот уже несколько веков именно Татарстан является образцом мирного сосуществования представителей разных народов и конфессий, не только в Российской Федерации, но и в общемировом пространстве. И если в отдельных точках нашей планеты такое соседство порой становится причиной конфликтов и даже трагических столкновений, то в Татарстане и в России в целом мы видим совершенно иной пример», — заявил он, добавив, что «в Татарстане и в целом в России мы всегда исходили и исходим из того, что мы разных национальностей, разного вероисповедания — это не проблема и не наша слабость, а, наоборот, наша сила».

Tatarstan.ru Форум по межкультурному диалогу

После мероприятия была принята декларация, в которой отмечалось, что «национальная идентичность в современном мире не должна строиться на культурном отчуждении, что идея диалога культур предполагает развитие мирового сообщества, основанного на взаимном уважении и обогащении культур в процессе взаимодействия», призывалось к координации всех сил для поддержания постоянного межкультурного диалога и сохранения культурного наследия, а государствам-членам ЮНЕСКО предлагается «консолидировать усилия на глобальном уровне по продвижению идей межкультурного диалога, межгосударственного гуманитарного сотрудничества, многоязычия, свободного доступа к предметам культурного наследия». Отметили в декларации и опыт Татарии, рекомендовав его для распространения и «продвижения в мировое гуманитарное пространство».

Экономика недели

Ежегодный нефтегазохимический форум прошёл в Казани 4−6 сентября 2018 года, собрав в ней высокопоставленных гостей. В этот раз мероприятие было посвящено 75-летию начала промышленной разработки нефтяных месторождений республики. Участие в нём приняли около 160 предприятий из разных стран, а также регионов России. Одновременно с форумом проходила 25-я международная специализированная выставка «Нефть. Газ. Нефтехимия».

«Я как руководитель федеральной структуры, которая отвечает за безопасность промышленных объектов в том числе, должен сказать, что в Татарстане более 3 тыс. опасных производственных объектов, связанных с нефтью и газом. И более 130 объектов чрезвычайно высокой опасности. Так вот, руководство республики уделяет огромное внимание в том числе и вопросам обеспечения безопасности на этих объектах. Думаю, что и этот форум позволит выработать новые меры, которые не только будут способствовать эффективности добычи и переработки нефти и газа, но и будут обеспечивать безопасность людей, которые трудятся на этих объектах», — заявил присутствовавший на мероприятии руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Алексей Алешин.

Среди участников форума также был и замминистра энергетики России Антон Инюцын, отметивший, что в России ставятся амбициозные задачи — «более половины сырья перерабатывать на наших нефтегазовых производствах, в четыре с половиной раза увеличить мощность наших установок пиролиза, нарастить инвестиции ежегодно более 200 млрд рублей».

"По итогам текущего года мы планируем около 190 млрд рублей инвестиций по нашей стране. Это действительно одна из точек роста, драйверов экономики», — заявил Инюцин.

Александр Латышов ИА Красная Весна Пламя нефтяного факела

Во время форума Казань с кратким рабочим визитом посетил председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. Он подписал «дорожную карту» по взаимодействию ПАО «Газпром» с промышленным комплексом Татарии. Документ направлен на расширение сотрудничества компании и промышленного комплекса Татарии в 2018—2023 годах, а также дальнейший рост доли отечественной высокотехнологичной продукции на объектах «Газпрома».

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Ещё одно крупное событие в сфере экономики состоялось на территории ОЭЗ «Алабуга». Здесь 6 сентября открылся новый завод по производству гибких упаковочных материалов.

«На сегодняшний день в проект уже инвестировано более 1,7 млрд рублей. Эта работа будет продолжена. Общий объем инвестиций в новое предприятие составит 3 млрд рублей. Здесь уже трудоустроено свыше 200 человек», — отметил Рустам Минниханов на открытии нового предприятия.

Мандаты поделили

В единый день голосования 9 сентября 2018 года в Татарии крупных выборных кампаний не было — распределяли 246 мандатов муниципальных депутатов. Все выборы состоялись, мандаты замещены.

Напомним, избирательные кампании прошли в двух городских округах — Казани и Набережных Челнах, 14 городских поселениях и 206 сельских поселениях. Явка в целом в регионе составила почти 32%, по Казани — 17,27%, в Набережных Челнах — 16,68%.

«Партия ЛДПР получила шесть мандатов, «Единая Россия» — 195, «Справедливая Россия» — семь, КПРФ — один, «Коммунисты России» — три, «Партия ветеранов России» — четыре, «Родина» — один, «Российский общенародный союз» — два, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — два. Республиканское общественное движение «Татарстан — новый век» — один», — уточнили в Центризбиркоме РТ, добавив, что самовыдвиженцам досталось 24 мандата.

По предварительным данным, победу из восьми кандидатов в совет депутатов Набережных Челнов одержали замдиректора ООО «ВолгоПромГаз» Юрий Голубев и директор литейного завода ПАО «КамАЗ» Эдуард Панфилов. Оба кандидата шли как самовыдвиженцы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательные бюллетени

Напомним, мандаты в этом представительном органе стали свободны после досрочной «отставки» двух депутатов, в чьих декларациях о доходах нашли недочёты.

В Казани, обойдя семерых конкурентов, победу одержали самовыдвиженцы — главврач ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер министерства здравоохранения Республики Татарстан» Ильгиз Ахметзянов и заместитель исполнительного директора НП «Региональный Центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан» Евгений Чекашов.

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Кадровые рокировки

Выходцы из Татарии идут на повышение — один уже назначен, второй пока лишь обсуждается на уровне слухов.

Бывший министр информатизации и связи Татарии Анатолий Геллер, занимавший этот пост в 2010—2017 годы, с 5 сентября назначен на должность замглавы Ростехнадзора.

Уроженец Набережных Челнов, в 2006 году окончивший факультет «государственное и муниципальное управление» Московской академии государственного и муниципального управления РАГС при президенте РФ, с 2017 года занимал должность помощника руководителя Ростехнадзора, а после возглавлял управление информатизации службы.

«На посту заместителя руководителя Ростехнадзора Геллер будет курировать вопросы информатизации и цифровизации», — отметили в пресс-службе.

Павел Федотов. Свежий кавалер. Утро чиновника, получившего первый крестик. 1846

Пока на уровне слухов обсуждается повышение еще одного выходца из региона — главного следователя Татарии Павла Николаева. Ему прочат место главного следователя Москвы, которое освободилось после скандального увольнения Александра Дрыманова. Ему инкриминируют получение взяток в крупном и особо крупном размерах. Задержали генерала 17 июля в рамках дела криминального авторитета «Шакро Молодого».

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«Должность в столице казанскому генералу предлагали уже не раз, но уходить Николаев не хотел. Вот только в этом году истекает второй, предельный срок его пребывания в должности руководителя регионального управления», — пишет казанское издание «Реальное время», добавляя, что «разговоры о возможном переводе Павла Николаева в Москву ходят уже несколько лет — на должность в центральном аппарате СКР и даже на должность заместителя главы ведомства Александра Бастрыкина».

Официально информацию не комментируют.

Скандал с министром: фейк, неверная интерпретация или превышение?

Не успел бывший депутат Госсовета РТ Рафис Бурганов даже года отработать министром образования и науки Татарии, заменив в конце декабря 2017 года в этом кресле «сосланного» в Актанышский район руководить исполкомом Энгеля Фаттахова, как стал героем скандала.

Поводом к спору между министром и родителями школьников, который стал достоянием общественности и вышел на федеральный уровень, стали слова, которые сказал Рафис Бурганов в конце августа 2018 года на ежегодном педсовете, комментируя порядок преподавания родных языков в школах Татарии. Портал «Бизнес-онлайн» обнародовал аудиовыступление министра.

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«Не все одинаково понимают, что такое добровольный выбор… Кто-то говорит, что это добровольно учиться или не учиться. Давайте мы уж всё по-честному друг другу поясним, детям поясним, взрослым поясним, что есть у нас постоянная часть учебной программы, инвариантная программа. Она регулируется ФГОСом, где записано, что у нас и татарский язык, и татарская литература как минимум по одному часу — два часа у нас обязательно. Родители добровольно выбирают язык, на котором будут дополнительно обучаться. Начинаются всякие несогласия… Начинают говорить о том, что мы отстанем от языка, потому что русскоязычные будут учить русский язык. Это не идёт речь о программе, это дополнительные часы, — заявил министр на совещании и добавил.

— У нас мама, папа — татары начинают принимать решение, не советуясь со своими предками. Кто взял на себя такую смелость и решил, что именно на нём должен закончиться род?! На нём язык должен закончиться, на нём культура должна закончиться? С какой стати?! Нет культуры — нет языка, нет нравственности. Поэтому я вас очень прошу, уважаемые коллеги, не надо говорить, что вы ничего не сможете. Когда надо, один классный руководитель может на колени поставить любого родителя. На колени. Давайте этот вопрос будем правильно понимать».

Tatarstan.ru Рафис Бурганов

Фраза про «поставить на колени» и вызвала недовольство родителей школьников, которые комментариями в соцсетях не ограничились, а написали президенту РФ Владимиру Путину открытое обращение, в котором попросили его «как гаранта конституционного строя оперативно вмешаться в противоречащую законности и здравому смыслу деятельность министра образования и науки республики», опасаясь, что подобные слова министра могут быть восприняты «не как личное мнение, а как официальная позиция министерства образования и науки РТ», а значит, и как руководство к действию.

«Подобные высказывания со стороны министра образования РТ являются как минимум фактом превышения должностных полномочий, публичным унижением и дискриминацией людей по национальному признаку», — говорилось в обращении, адресатами которого также стали власти Татарии и генпрокурор РФ Юрий Чайка.

Скандалом в Татарии заинтересовались в Общественной палате РФ. Председатель комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Иосиф Дискин отметил, что в ближайшее время пройдёт заседание комиссии, где обсудят «ситуацию вокруг этого скандального заявления министра образования». Он добавил, что узнал об этом из обращения жителей республики, которые попросили дать оценку происходящему.

«На мой взгляд, это превышение должностных полномочий, и одно из предложений комиссии будет обратиться в прокуратуру и проверить, есть ли (в поступке министра) превышение должностных полномочий. Министр нарушил принцип свободы выбора, о котором ранее говорил президент России Владимир Путин. Должна быть свобода. Можно убеждать родителей выбирать национальный язык. Но выступать с соображениями психологического прессинга и давления на родителей — это грубое нарушение принципа свободы выбора, за который выступил президент», — заявил он.

Сам Рафис Бурганов позднее в интервью правительственному порталу «Татар-информ» сообщил, что фраза про колени касалась учителей и уважения к ним — «я с глубоким уважением отношусь к учителям» и «готов сам преклонить колено перед своими педагогами», а её просто неправильно интерпретировали.

Позднее на официальном брифинге официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова прокомментировала конфликт, также напирая на то, что слова неправильно поняли и предположила, что, возможно, «это намеренная фейковая информационная атака».

"Изначально неправильно увязанные слова, растиражированные в СМИ, вводят общество в заблуждение. Велика вероятность того, что это намеренная фейковая информационная атака», — заявила она, добавив, что власти региона поддерживают «федеральный закон, принятый Госдумой, в котором звучит положение об обязательном изучении родного языка, а выбор этого языка — дело исключительно добровольное».

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Скандал в епархии

Священник из Болгара, штатный клирик Владимир Головин указом Чистопольской епархии от 3 сентября 2018 года был на три месяца лишён права служения и «права совершения каких-либо священнодействий, преподания благословения, ношения рясы и наперсного креста сроком». Основанием этому стало продолжение «деятельности, вносящей соблазн в жизнь церкви».

"По истечении срока прещения вам надлежит явиться в Епархиальное управление для решения вопроса о вашем дальнейшем служении», — говорится в указе, адресованном протоиерею, и уточняется, что в случае упорной нераскаянности или нарушения условий запрещения «может быть поставлен вопрос о продлении срока вашего запрещения в служении или о лишении вас священного сана».

Дарья Драй ИА REGNUM Молитва

Напомним, ещё в конце августа 2018 года специальная комиссия рассмотрела деятельность отца Владимира и сделала официальное заявление.

«В российском обществе проявилось движение так называемой «соборной молитвы по соглашению с Болгаром», отличающейся от традиционной частной благочестивой практики. Ее активными участниками настойчиво пропагандируется идея об особой чудодейственной силе молитвы, совершаемой совместно с ее инициатором, штатным клириком Чистопольской епархии протоиереем Владимиром Головиным в г. Болгар (Татарстан). Вовлечение десятков или сотен тысяч, а по словам рекламы данного движения, «миллионов людей по всему миру» в это массовое действо привело к тому, что в сети интернет появляются свидетельства противопоставления участников указанной практики всей полноте Русской православной церкви», — говорилось в нём.

Владимиру Головину также вменяли то, что «размещенные в открытом доступе в интернете проповеди прот. Владимира Головина содержат явно противоречащие православному учению утверждения». Помимо этого, члены комиссии отметили, что протоиерей публично допускал «высказывания, граничащие с кощунством и глумлением над Христом», а также «неподобающими для сана священника стоит признать и восторженный рассказ слушателям о воспевании им богослужебного гимна во время близости с супругой, и совет смотреть непристойные фильмы тем женщинам, чьи мужья их смотрят, и публичное пастырское консультирование женщин о выборе фасона нижнего белья».

Претензии к отцу Владимиру занимали несколько листов, а запрет стал результатом неисполнения требований о прекращении деятельности, которая «стала предметом острой полемики в православном сообществе и причиной смущения многих людей».

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Набережночелнинским властям досталось за капремонт

7 сентября в Казани прошло совещание, на котором обсудили ход капитального ремонта многоквартирных жилых домов и объектов социально-культурной сферы. На видеосвязи с главой региона были все муниципалитеты, но особое «внимание» досталось Набережным Челнам.

Первый замминистра архитектуры, строительства и ЖКХ РТ Алексей Фролов, озвучивая результаты, отметил, что в 2018 году капремонт ведётся в 43 муниципальных образованиях, кроме Кайбицкого и Дрожжановского районов, — в 995 многоквартирных домах. Вот только «в Набережных Челнах несколько подрядных организаций отстают от графика».

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Старый дом

Глава набережночелининского исполкома Ринат Абдуллин подтвердил это, но добавил, что есть «незначительное отставание по срокам», и заверил, что «все работы будут выполнены до начала отопительного сезона».

"Это говорит о плохой организации работы. Несмотря на сжатые сроки, необходимо провести ремонт без ущерба качеству», — заявил ему Рустам Минниханов.

На текущей неделе в Набережных Челнах планируется провести выездное совещание и посетить проблемные объекты.

Отравление школьников

Актанышский район, руководить которым в конце 2017 года после языкового скандала вернулся министр образования и науки РТ Энгель Фаттахов, прогремел на прошлой неделе на всю Татарию. Повод для попадания в медиаповестку был негативным. Свыше 20 учеников МБОУ «Актанышской средней общеобразовательной школы №2 с углубленным изучением отдельных предметов» обратились в местную больницу с признаками отравления. Первыми 6 сентября в медучреждение поступили 16 учеников 1−4 классов, которые ещё вечером почувствовали сильные боли в животе. Позднее число пострадавших выросло до 25 человек. По факту отравления была начата доследственная проверка, в рамках которой назначена судебная экспертиза пищевых продуктов и напитков.

Энгель Фаттахов, комментируя происшествие, отметил, что было созвано экстренное заседание районной комиссии по чрезвычайным ситуациям, уточнил также, что предварительный диагноз, поставленный детям, — острый гастроэнтерит.

«Прокуратура совместно с выехавшими на место специалистами Роспотребнадзора проводят проверку. По результатам которой будут приняты самые жесткие меры в отношении тех, кто допустил такую халатность в вопросах безопасности детей. Кроме того, проверка коснется всех без исключения образовательных учреждений», — цитирует его портал «Татар-информ».

Карл Гун. Больное дитя. 1869

В свою очередь, Рустам Минниханов 7 сентября поручил «проверить систему организации детского питания в образовательных учреждениях республики», а также «как организовано детское питание в учебных заведениях республики, в частности, ознакомиться с системой закупок продуктов, условиями их хранения и санитарным состоянием помещений, а также принять необходимые меры для устранения недочетов».

Издание «Реальное время» сообщает, что под подозрением фирма, которая кормит 2,5 тысячи детей и успела заработать на госзакупках 42,2 млн рублей.

На сегодня все пациенты получили лечение и выписаны.

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