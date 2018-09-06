В Татарии прокомментировали скандал с министром образования

Казань, , 19:27 — REGNUM Слова министра образования и науки Татарии Рафиса Бурганова были вырваны из контекста и неверно интерпретированы. Таким образом прокомментировала выступление главы министерства официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

«Его слова подчеркивают значимость слова «учитель» в современном обществе, особенно он подчеркнул значение классных руководителей в образовательном процессе и их роль в обеспечении добровольного изучения родного языка», — цитирует Галимову «Реальное время».

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Она подчеркнула, что слова министра изначально были поняты неправильно и затем получили широкую огласку.

«Велика вероятность, что это намеренная фейковая атака», — полагает Галимова.

По ее словам, в случае наличия реальных фактов принуждения к изучению татарского языка правительство республики такие действия, безусловно, осуждает.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, на августовском педсовете, комментируя вопрос преподавания родных языков, министр образования Татарии заявил, что «один классный руководитель может на колени поставить любого родителя…».

Активисты из родительского сообщества обратились к президенту РФ Владимиру Путину, главе Татарии Рустаму Минниханову, в генпрокуратуру и министерство просвещения РФ с просьбой дать оценку словам Бурганова, назвав их «фактом превышения должностных полномочий, публичным унижением и дискриминацией людей по национальному признаку». Авторы обращения посчитали, что подобные заявления главы ведомства могут быть восприняты «не как личное мнение, а как официальная позиция министерства образования и науки РТ».

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В ближайшее время конфликт рассмотрит специальная комиссия Общественной палаты РФ. Сам министр, после того как скандал вышел на федеральный уровень, заявил, что его высказывание просто неправильно интерпретировали.

Официальных ответов ни от одного из адресатов пока не поступило. В соцсетях же не утихает родительское возмущение.

Сам министр, пытаясь загладить резкое высказывание, пояснял, что фраза про «поставить на колени» касалась учителей и уважения к ним, а ее просто неправильно интерпретировали.

«На конференции шла речь о праве на выбор родного языка. Классный руководитель должен смотреть за тем, чтобы была обеспечена добровольность выбора языка. И это в его силах. Поэтому я выразил уверенность, что к этому вопросу учителя подойдут со всей ответственностью. Именно в этом был смысл», — оправдывается Бурганов.

По мнению председателя научного совета ОАО «Всероссийский центр изучения общественного мнения», члена Общественной палаты РФ Иосифа Дискина, подобные речи — «это превышение должностных полномочий, и одно из предложений комиссии будет обратиться в прокуратуру и проверить, есть ли (в поступке министра) превышение должностных полномочий».

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