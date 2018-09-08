Взаимопомощь «Газпрома» и Татарии

Казань, , 00:57 — REGNUM Во время рабочей встречи председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и президента Татарии Рустама Минниханова была подписана Дорожная карта по взаимодействию «Газпрома» и промышленного комплекса Татарии.

Несмотря на то, что уровень газификации Татарии составляет 99,5%, «Газпром» продолжает развитие системы газоснабжения и газораспределения на территории России, в 2018 году объем капитальных вложений запланирован на уровне 3,6 млрд. рублей. Инвестиции будут направлены в дальнейшее расширение газозаправочной инфраструктуры — предусмотрено строительство газовых заправок в городах Альметьевске, Нурлате, Заинске и Буинске.

Но значительно интереснее именно подписанная Дорожная карта — документ направлен на расширение сотрудничества компании и промышленного комплекса Татарии в 2018—2023 годах и дальнейшее увеличение доли отечественной высокотехнологичной продукции на объектах «Газпрома». Планируется, что предприятия Татарии освоят, в частности, выпуск специальных высокопроизводительных газоперекачивающих агрегатов мощностью более 30 МВт для перспективных проектов «Газпрома», в том числе в сфере сжижения природного газа. Предполагается производство высокоэффективных материалов для радиографического контроля сварных соединений, мобильных модульных компрессорных станций и газопоршневых электростанций.

Дорожная карта предусматривает возможность получения предприятиями гарантированного спроса на продукцию через заключение с «Газпромом» долгосрочных договоров. Кроме того, предприятия смогут рассчитывать на получение государственной поддержки на федеральном и региональном уровнях, в том числе с помощью специальных инвестиционных контрактов.

Не самый плохой пример того, как необходимость обеспечения деятельности добывающей компании стимулирует развитие высокотехнологичного сектора промышленности целого региона. Регион получает возможность планирования комплексного развития своей промышленности, создания рабочих мест, роста своего бюджета за счет увеличения налоговых поступлений. Государственная собственность в стратегических отраслях экономики, таким образом, стимулирует развитие как государственного, так и частного бизнеса — Татария самостоятельно будет определять, какие именно предприятия будут привлечены к реализации Дорожной карты. В свою очередь, государственная кампания «Газпром» получит возможность уменьшить свою зависимость от импорта необходимого ей оборудования и технологий.