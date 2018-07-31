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Суд признал арест генерала Дрыманова законным

Общество

Экс-глава ГСУ СК по Москве останется под стражей до 12 сентября

Суд признал арест генерала Дрыманова законным
Иллюстрация: Uq.edu.au
Фемида

Москва, 31 июля 2018, 11:46 — REGNUM  Бывший руководитель Главного следственного управления (ГСУ) СКР по Москве Александр Дрыманов помещен под стражу в соответствии с законом. Такое решение вынес Мосгорсуд, сообщает 31 июля РАПСИ.

Таким образом, жалоба адвокатов на арест Дрыманова оставлена без удовлетворения. Решение Лефортовского суда Москвы от 17 июля признано законным.

Как сообщало ИА REGNUM, порешению суда генерал Дрыманов останется под арестом до 12 сентября. Ему инкриминируют получение взяток в крупном и особо крупном размерах. Задержали Дрыманова 17 июля в рамках дела криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой).

По сообщениям СМИ, Дрыманов получил 200 тыс. евро за освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова. Свою вину обвиняемый не признает.

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