«Богословская безграмотность» и соблазн: скандал с протоиереем из Татарии

Чистополь, Татария, , 04:14 — REGNUM Епископ Чистопольский и Нижнекамский Пармен до 3 декабря 2018 года отстранил от служения, запретил какие-либо священнодействия, ношение рясы и наперсного креста протоиерею из Чистополю Владимиру Головину за «продолжение деятельности, вносящей соблазн в жизнь церкви». Предупреждение о недопустимости высказываний, который протоиерей делал в публичных проповедях, ему выносилось в конце августа, но он требование так и не исполнил, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В конце августа 2018 года специальная комиссия рассмотрела деятельность штатного клирика Чистопольской епархии, служащего в храме города Болгар Владимира Головина, в том числе и проводимую в сети интернет. В официальном заявлении комиссии уточняется, что в обществе появилось некое движение, верящее в особую чудодейственную силу молитвы, которая совершается совместно с ее инициатором Головиным в городе Болгаре. При этом отмечалось, что молитва отличалась от традиционной. В итоге появилось некое «противопоставления участников указанной практики всей полноте Русской Православной Церкви». Деятельность протоиерея стала предметом полемики в обществе.

«Размещенные в открытом доступе в интернете проповеди прот. Владимира Головина содержат явно противоречащие православному учению утверждения», «В публичных выступлениях прот. Владимира Головина имеются высказывания, граничащие с кощунством и глумлением над Христом», «Неподобающими для сана священника стоит признать и восторженный рассказ слушателям о воспевании им богослужебного гимна во время близости с супругой, и совет смотреть непристойные фильмы тем женщинам, чьи мужья их смотрят, и публичное пастырское консультирование женщин о выборе фасона нижнего белья», «Владимир Головин неоднократно грубо и пренебрежительно высказывался о церковной жизни, монашестве, священноначалии, патриархе», «Зафиксированы случаи, когда он сквернословил в храме и, более того, оправдывал сквернословие», — отмечалось в заявлении комиссии и уточнялось, что высказывания скорее всего — это «следствие богословской безграмотности проповедника», чем сознательное выражение еретических концепций.

Звучали к протоиерею и претензии, что он недопустимо высказывался в адрес погибших героев Великой Отечественной войны, охарактеризовав их подвиг «как самоубийство и отсутствие веры в промысел божий». А также Владимир Головин ввел в храме некое «духовное лечение» — «он возлагает руки на людей, одетых в специальные одежды, а клирики храма помазывают их маслом через особые разрезы».

Звучали в заявлении и обвинения в наличие признаков магической практики, так как при «соборной молитве» пришедшим обещали гарантированный результат и его усиление за деньги.

«Именно колдуны получают доход за счёт ложных обещаний произвести манипуляции с высшими силами», — отмечалось в заявлении.

И самое серьезное обвинение, которое выдвинули протоиерею — финансовое.

«Есть основания полагать, что продвижение «молитвы по соглашению с Болгаром» является сложной финансовой инициативой, замкнутой на членов семьи прот. Владимира Головина и его ближайших последователей», — резюмировали в епархии.

После завершения процедуры запрета, если священнослужитель проявит «упорную нераскаянность», может быть поднят вопрос лишения сана.

Напомним, скандально известный клирик из Болгара имеет свой сайт в сети интернет, где размещены его проповеди, в том числе и в видео-формате. Также сторонники Владимира Головина на нём выступают в защиту протоиерея от «истинных гонителей отца Владимира». Темой православия в своих проповедях Владимир Головин не ограничивается, например, в одном из видео-сюжетов, он рассуждает о том, «как долго продлятся санкции в отношении России», а в других «грех ли давать взятки», грех ли сдавать имущество в аренду.