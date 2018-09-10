Все 246 вакантных мандата в Татарии замещены: выборы состоялись

Казань, , 02:11 — REGNUM В Татарии, где проходили местные довыборы в представительные органы власти районов, сельских и городских поселений, они состоялись везде — распределены все 246 вакантных мандата, общая явка по республике составила 31,9%. Явка на довыборах в Казани была 17,27%, а в Набережных Челнах, где также были были два мандата, — 16,68%, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, в республике в единый день выборов 9 сентября 2018 года проходили только дополнительные выборы в представительные органы власти. В них принимали участие два городских округа, 206 сельских поселений и 14 городских поселений.

По данным Центризбиркома РТ, довыборы прошли спокойно и без нарушений. По всем участкам они признаны состоявшимися, но результаты по кандидатурам пока не обнародованы.

Среди партий, которые приняли участие в избирательной кампании, наибольшее число мест в районах получило отделение «Единой России» — 195. На втором месте — самовыдвиженцы, которые получили 24 мандата. Далее идёт партия «Справедливая Россия», получившая семь мандатов. Партии «Коммунисты России» досталось три мандата, а «Партия ветеранов России» получила четыре места в представительных органах власти районов Татарии.