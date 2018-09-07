После отравления школьников в Татарии проверят систему детского питания

Казань, , 15:31 — REGNUM После отравления школьников в Актанышском районе глава Татарии Рустам Минниханов поручил проверить систему организации детского питания в образовательных учреждениях. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

Минниханов заявил о недопустимости возникновения подобных инцидентов в будущем.

В ходе проверки будет контролироваться система закупки продуктов питания, условия их хранения и санитарное состояние помещений.

По итогам будут приняты необходимые меры для устранения недочетов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне 22 ученика Актанышской средней школы №2 с углубленным изучением отдельных предметов были госпитализированы с симптомами кишечной инфекции в районную больницу.

По факту массового заболевания проверку проводит региональное управление Роспотребнадзора, прокуратура и следственное управление СКР республики.

По данным СМИ, возбуждено уголовное дело по ч 1 ст 238 УК РФ («Производство, хранение, сбыт товаров, продукции и услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Однако официального подтверждения эта информация пока не получила.

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