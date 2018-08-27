Главные события Сибирского федерального округа за неделю с 20 по 26 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Сибирь

Омская область, где награда найдёт своих героев

В Омской области, где 9 сентября пройдут выборы губернатора, продолжается вялотекущая предвыборная гонка. Небольшое оживление на минувшей неделе в неё внесла сельский депутат Ирина Дроздова, которая собиралась побороться за губернаторское кресло, но не смогла собрать подписи и получила отказ в регистрации. После этого женщина объявила трёхдневную голодовку, протестуя против «неправильных выборов». Затем она подала в суд иск о незаконности выборов губернатора. В соцсетях пишут, что случай Дроздовой — показателен. Незарегистрированный кандидат куда активнее зарегистрированных.

Читайте также: Омская область: из предвыборной гонки — в «предвыборную голодовку»

Однако главным событием минувшей недели в Омской области протест сельского депутата не стал. На первый план вышла по-настоящему хорошая новость — героический поступок юных сельчан, братьев Дениса и Андрея Любимовых из Кормиловского района.

Читайте также: В Омской области подростки спасли из огня двоих детей

Одному из братьев 11 лет, второму — 12. Однако, несмотря на столь юный возраст, они, не раздумывая, пришли на помощь женщине с детьми, рискуя собственными жизнями.

Пожар произошёл 13 июня, но известно о нём стало лишь в конце августа. В селе Юрьево загорелась квартира в двухквартирном частном доме. Братья Любимовы в это время шли мимо. Подростки кинулись к горящему дому и увидели в окне женщину с ребёнком на руках. Один из братьев выбил окно и достал из квартиры двухлетнюю девочку. Также они вывели оттуда шестилетнего мальчика.

«Я вот так размахнулся, стекло разбилось. Стояло ведро, я им ещё тоже размахнулся и по верхней стороне ударил. Она мне его (ребёнка) вот так боком подала, а сама побежала через веранду. Я ударил кувалдой по замку, обжег себе икры и подпалил волосы. Открыл дверь и вытащил ребёнка, ещё одного. У него штанина горела, мы мокрую тряпку прикладывали, чтоб затушить», — цитируют Дениса и Андрея Любимовых «12 канал».

Семья при пожаре не пострадала, а юные спасители обожгли себе ноги.

Павел Семячкин. Пионер растет смелым и не боится трудностей. 1960

Поступком подростков восхищены не только односельчане. О них написали и местные, и федеральные СМИ. Братьям Любимовым посвятили многочисленные посты в соцсетях. И скоро поощрение найдёт своих героев. Любимовых представили к федеральной награде. Региональное управление МЧС уже направило в Москву соответствующие документы.

Школьники признаются, что им было страшно, однако у них самих есть двое младших братьев, поэтом мимо они пройти не смогли.

Кемеровская область, где больше нет символа огромного горя

Пять месяцев прошло с момента трагедии в городе Кемерово. Страшный день — 25 марта 2018 года — не забудется никогда. При пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» погибли 60 человек, большинство из погибших — дети.

На минувшей рабочей неделе произошло знаковое событие — 21 августа «Зимней вишни» не стало. Здание полностью снесли.

Читайте также: Здание «Зимней вишни» в Кемерове полностью снесено

А 24 августа в СМИ была названа причина ЧП в «Зимней вишне» — талая вода, которая протекала с крыши на четвертом этаже здания. Из-за этого, согласно результатам экспертизы электрооборудования, начался пожар в светодиодном светильнике, аварийная ситуация возникла в электропроводке.

Защитный автомат должен был отключить прибор, в котором произошло замыкание. Однако этого не случилось, пишет «Коммерсантъ».

Впрочем, восстановить схему развития нештатной ситуации в деталях, по мнению экспертов, теперь уже невозможно, поскольку ТРЦ был снесён.

Анна Алябьева ИА REGNUM Снос ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. 5 августа 2018

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, памятный сквер на месте снесённого торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» кемеровские власти планируют открыть к 1 июня 2019 года.

Читайте также: Власти Кузбасса назвали дату открытия сквера на месте «Зимней вишни»

Красноярский край, где исполнили последнюю волю Хворостовского

24 августа родственники всемирно известного оперного певца Дмитрия Хворостовского, скончавшегося после продолжительной болезни в ноябре 2017 года, исполнили его последнюю волю.

Урна с частью праха Хворостовского была захоронена в Красноярске. Её заложили в основание камня, установленного в сквере на нижнем ярусе Красноярского государственного института искусств — на месте будущей скульптуры в память об артисте.

Дмитрий Хворостовский — уроженец Красноярска, почётный гражданин города и края, выпускник Красноярского государственного института искусств.

Место в Красноярске, где будет установлен памятник, было выбрано по желанию родителей и вдовы оперного певца Флоранс Илли.

Serge Serebro Дмитрий Хворостовский

«Как хорошо, что здесь берёзы — у нас в Лондоне у дома тоже берёзка посажена», — сказала она.

Читайте также: Последняя воля: урну с прахом Хворостовского захоронили в Красноярске

Добавим, Дмитрия Хворостовского в Красноярске не забывают. Жители региона гордятся своим всемирно известным земляком.

26 августа в столице Красноярского края прошёл благотворительный концерт «Хворостовский и друзья — детям».

Читайте также: В Красноярск на концерт памяти Хворостовского приедут звёзды оперной сцены

Напомним, Дмитрий Хворостовский скончался в ночь на 22 ноября 2017 года в Лондоне после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Новосибирская область, где решили «нарядить» статуи

Неделя в Новосибирской области ознаменовалась скандалом.

В одном из вузов региона — Новосибирском государственном университете архитектуры и дизайна (НГУАДИ) — 23 августа проходило мероприятие форума «Новосибирск — город безграничных возможностей». На него пригласили делегацию из епархии. Тут-то и произошёл конфуз: статуи обнажённых мужчин и женщин в фойе первого этажа прикрыли тканью.

Читайте также: Новосибирский вуз прикрыл статуи обнажённых людей перед визитом священников

Ситуацию прокомментировала начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики Новосибирска Анна Терешкова.

«Я не думала, что люди, которые должны пропагандировать современные течения, так «прогнутся». Стыдно за Новосибирск!!!» — написала она в Facebook.

(сс) EVREN AYDIN Статуя

Новость об «одетых» статуях вызвала большой резонанс не только в регионе, но и за его пределами. Пользователи соцсетей сделали вывод, что руководство НГУАДИ — люди с чувством юмора.

Читайте также: «Прогнулись» и «переусердствовали»: власть и РПЦ об «одетых» статуях в вузе

Алтайский край, где аграриям живётся несладко

Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко, назначенный на эту должность в мае 2018 года, впервые публично высказался о проблемах развития агропромышленного комплекса региона. Это произошло 23 августа на медиафоруме в Барнауле.

Томенко согласился с тем, что государство должно поддерживать аграриев. Тем более крестьянам помощь нужна. В частности, речь идёт о необходимости переноса сроков исполнения их обязательств перед госструктурами.

Однако, по мнению редактора ИА REGNUM Светланы Шаповаловой, пока решение насущных вопросов в АПК региона дальше слов не сдвинулось.

Читайте также: Нью-Васюки для алтайских аграриев: когда проблемы решать будем?

Также в ходе медиафорума Томенко обозначил перспективы алтайских аграриев, и они оказались просто «космическими»: дроны, автоматическая и точно дозированная подача удобрений и полив растений, использование возможностей космической отрасли для управления технологическими процессами и техникой.

Питер Брейгель Младший. Жатва. 1621

«Говорить о «летающих тарелочках» в регионе, где далеко не везде присутствует даже сотовая связь, где сокращают больницы, школы, другие социальные и культурные заведения, осознавая при этом, что почти половина населения проживает на огромной территории в сельской местности. Не сродни ли это знаменитой речи Остапа Бендера про Нью-Васюки»?» — задаётся резонным вопросом автор ИА REGNUM.

Иркутская область, где зима «придёт неожиданно»

В Иркутской области отопительный сезон оказался под угрозой. В муниципалитетах просто нет денег на подготовку к нему.

23 августа стало известно, что, несмотря на ощутимую нехватку финансирования, региональный бюджет до сих пор не претерпел корректировку.

Существует риск, что муниципальные образования получат недостающие на ремонт средства в лучшем случае с началом отопительного сезона. По данным местных массмедиа, председателю областного парламента Сергею Брилке уже поступили десятки жалоб на то, что местным бюджетам не хватает средств из-за непроведенной корректировки бюджета.

Пьер Эдуар Фрер. Холодный день 1858

Между тем, согласно официальной информации иркутского правительства, на подготовку к отопительному сезону в 2018 году выделено 4,3 млрд рублей, в том числе 1,5 млрд рублей из областного бюджета, 185,8 млн рублей из местных бюджетов, 2,6 млрд рублей — из средств предприятий.

Читайте также: В муниципалитетах Приангарья кончаются деньги, реакции «сверху» нет

Однако зима в Иркутскую область, судя по всему, придёт «неожиданно».