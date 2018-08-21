Здание «Зимней вишни» в Кемерово полностью снесено

Кемерово, , 06:01 — REGNUM Здание бывшего ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово полностью снесено. В настоящее время, как видно на камерах видеонаблюдения на портале A42.RU, рабочие разбирают строительный мусор, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, снос здания ТРЦ «Зимняя вишня» в городе Кемерово, где 25 марта произошёл пожар, унесший жизни 60 человек, начался 14 июля. На его месте власти пообещали разбить сквер.

Некоторые потерпевшие требовали признать незаконным постановление, выводящее здание сгоревшего ТРЦ из перечня вещественных доказательств. Однако суд признал его исключение законным. Жалоба была оставлена без удовлетворения.

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Сегодня фигурантами по уголовному делу о гибели людей в пожаре в «Зимней вишне» проходят 11 человек.

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