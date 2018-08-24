«Прогнулись» и «переусердствовали»: власть и РПЦ об «одетых» статуях в вузе

Новосибирск, , 04:48 — REGNUM Начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики города Новосибирска Анна Терешкова прокомментировала попытку Новосибирского государственного университета архитектуры и дизайна (НГУАДИ) сгладить возможную конфликтную ситуацию с РПЦ, прикрыв статуи обнажённых людей в фойе.

Напомним, накануне, 23 августа, в НГУАДИ прошло одно из мероприятий форума «Новосибирск — город безграничных возможностей», куда была приглашена делегация из епархии. И чтобы «не ранить их чувства» скульптуры попросту прикрыли.

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«Я не думала, что люди, которые должны пропагандировать современные течения так «прогнутся». Стыдно за Новосибирск!!!», — написала она на своей странице в Facebook.

https://www.facebook.com/anna.tereshkova.14/posts/1830185647036018

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда также отреагировал на новость о таком решении новосибирского вуза.

«Пошли дурака молиться, он и лоб расшибёт. Как-то переусердствовали организаторы. А в музеях мира тоже надо статуи накрывать, когда туда представители духовенства приходят на экскурсии? И, кстати, почему только духовенство? Мирянам, значит, можно?», — написал Легойда.

Тем временем «поступок» руководства НГУАДИ обсуждают не только на местном уровне, о произошедшем написали федеральные СМИ. Что натолкнуло некоторых комментаторов на мысль об отличном пиаре.

«Архитекторы похоже с чувством юмора. Теперь попадут во все новости в мире», — написал один из жителей Новосибирска под постом Анны Терешковой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области православные активисты неоднократно заявляли об оскорблении чувств верующих. Например, после постановки оперы Рихарда Вагнера «Тангейзер» режиссера Тимофея Кулябина в Новосибирском государственном театре оперы и балета 20 декабря 2014 года. Тогда рекламный плакат с распятием, которое было помещено между раздвинутых женских ног (а действие классического сюжета в постановке Кулябина было перенесено в современность и главный герой предстал в образе скандального режиссера картины «Венерин грот») возмутил не только православных активистов. Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон посчитал эту постановку «нарушающей права верующих», и обратился в прокуратуру и региональное заксобрание.

Также православные активисты Новосибирска неоднократно жаловались на творчество группы «Ленинград» и Сергея Шнурова, первомайское молодёжное шествие «Монстрация» и так далее. Такой активностью остались недовольные некоторые новосибирцы.

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А юрист Алексей Крестьянов даже обращался в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить на наличие состава административного правонарушения использования в СМИ словосочетания «православные активисты».

«Так как неоднократное упоминание «православные» в негативном контексте задевает мои чувства, как верующего человека, оскорбляет и наносит мне нравственные страдания, считаю, что редакцией этого СМИ совершается правонарушение, диспозиция которого описана в ст. 5.26 КоАП РФ», — отмечал тогда Крестьянов, подчёркивая, что является верующим и считает себя православным, но не давал отдельным гражданам полномочий совершать публичные поступки.

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