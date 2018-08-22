В Омской области подростки спасли из огня двоих детей

Омск, , 11:07 — REGNUM В Омской области 11-летний и 12-летний братья совершили героический поступок. Они спасли из огня двоих детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном главке МЧС.

Юные герои — Денис и Андрей Любимовы из села Юрьево Кормиловского района Омской области. Пожар произошёл 13 июня, но о героическом поступке мальчиков стало известно лишь спустя два месяца.

В МЧС рассказали, что в селе Юрьево загорелась квартира в двухквартирном частном доме. В это братья Любимовы шли на остановку, чтобы встретить мать. Их внимание привлёк треск. Дети обернулись и увидели клубы дыма, вырывающиеся из дома. Они кинулись к горящему дому и увидели в окне женщину с ребёнком на руках. Выйти она не могла, так как путь был отрезан огнём.

Один из братьев выбил окно и достал из квартиры двухлетнюю девочку. Второй брат в это время вывел шестилетнего мальчика. При пожаре, благодаря действиям юных героев, никто не пострадал. Первые пожарные подразделения прибыли к месту происшествия спустя шесть минут.

«Сыновья сами пострадали в огне, обожгли ноги. Мальчишки у меня растут настоящими мужчинами, готовы прийти на помощь в любую минуту. Я ими горжусь», — рассказала мать братьев Любимовых.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, летом 2018 года в Иркутской области 37-летний мужчина, не побоявшись высоты и огня, спас двоих детей из горящей квартиры в многоэтажном доме.

Читайте также: Житель Братска спас двоих детей, рискуя собственной жизнью

Ещё один героический поступок произошёл этим летом в Бурятии. Сотрудник Заудинского лесхоза вытащил из горящего соседского дома маленькую девочку.

Читайте также: «Весь дом был в дыму»: в Бурятии лесник спас ребёнка из огня