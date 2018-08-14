Омская область: из предвыборной гонки — в «предвыборную голодовку»

Татьяна Иващенко, , 18:23 — REGNUM

Пожалуй, одним из самых обсуждаемых в регионе событий сегодня, 14 августа, стала голодовка сельских депутатов. Они протестуют против, по их мнению, «неправильных» выборов губернатора, которые состоятся в Омской области 9 сентября 2018 года.

Требования голодающих — ни много ни мало дисквалифицировать всех официальных кандидатов в губернаторы, включая действующего врио главы региона Александра Буркова.

«Отказать всем!»

Объявление о голодовке было сделано 13 августа в Омске — на пресс-конференции оппозиционных сельских кандидатов, возглавляемых небезызвестной Ириной Дроздовой. Здесь стоит напомнить, чем же «небезызвестна» депутат Троицкого сельского поселения Ирина Дроздова. А тем, что она решила принять участие в выборах омского губернатора в качестве самовыдвиженца и в свою поддержку собрала пять подписей: три подписи избирателей из необходимых 8,5 тыс. и две подписи депутатов муниципального уровня из 224. И с таким количеством подписей Дроздова явилась в избирком.

Читайте также: Кандидат в омские губернаторы сдала в избирком пять подписей

Закономерным итогом стал отказ областного избиркома зарегистрировать Дроздову кандидатом в губернаторы. Однако на этом всё не закончилось, она направила в избирком и суд обращения, требуя отказать в регистрации Александру Буркову. По её словам, он «занимается подкупом избирателей, а подписи в его поддержку собирались на рабочих местах, что прямо запрещает закон», передаёт «БК55». Обращения остались без последствий.

К голодовке Дроздовой присоединились сельские депутаты, представляющие Одесское и Муромцевское сельские поселения. Среди озвученных претензий — «запрет муниципальным депутатам поддерживать кандидатов от оппозиции».

«Мы, депутаты из Омской области и эксперты Общероссийского общественного движения «За права человека» (всего пять человек — прим. ИА REGNUM ), заявляем о начале трёхдневной предупредительной голодовки в знак протеста против беспредела чиновничьей и правоохранительной власти нашего региона, в частности, грубых нарушений избирательного законодательства, права граждан на честные выборы, а также права на достойную жизнь, гарантированных омичам федеральными законами, Конституцией и указами президента РФ», — приводит омский новостной портал фрагмент заявления участников акции протеста.

Они требуют отказать в регистрации всем официальным кандидатам в губернаторы: врио Александру Буркову, а также его соперникам Алексею Ложкину, выдвинутому ЛДПР, Анатолию Соловьёву (самовыдвижение) и Антону Дрязгову («Партия роста»). Их участники голодовки назвали «фиктивными конкурентами» для Буркова.

Пятеро голодающих намерены продержаться без еды 13, 14 и 15 августа. Если реакции от властей не последует, возможно, будет принято решение о бессрочной голодовке.

Напомним, в октябре 2017 года в отставку с поста губернатора Омской области ушёл Виктор Назаров, руководивший регионом с 2012 года. Временно исполняющим обязанности губернатора Омской области президент РФ Владимир Путин назначил уроженца Свердловской области Александра Буркова. До этого он являлся депутатом Госдумы от «Справедливой России».

Выборы главы региона были назначены на 9 сентября 2018 года — единый день голосования. Бурков идёт на выборы самовыдвиженцем. Его соперники — заведующий кафедрой в Сибирском государственном автомобильно-дорожном университете Анатолий Соловьёв (самовыдвижение), депутат омского горсовета Алексей Ложкин (ЛДПР) и предприниматель Антон Дрязгов («Партия роста»).

Читайте также: Выборы губернатора Омской области: зарегистрированы четверо кандидатов

Кандидатам-самовыдвиженцам Ирине Дроздовой и Вячеславу Сибирскому избирательная комиссия Омской области отказала в регистрации.

«Основанием для отказа послужило предоставление неполного пакета документов для регистрации в первом случае и отсутствие документов во втором случае», — уточнили в пресс-службе избиркома.

«Это даже не пиар»

Омский политконсультант Владимир Лифантьев весьма скептически отозвался об акции протеста сельских депутатов.

«Вспомните, сколько подписей депутатов в свою поддержку собрала Ирина Дроздова. Две. А сколько депутатов поддержали её, присоединившись к голодовке? Опять же двое. То есть по сути человек для выборов не сделал ровным счётом ничего. С одним и тем же составом она пришла подавать подписи, потом с этим же составом она решила объявить голодовку. Это всё похоже даже не на пиар, потому что в пиаре всегда должна быть продуманность, какая-то цель. А когда люди устраивают голодовку с требованием отстранить от выборов всех — они должны понимать, что тот же Ложкин — он ни в чём не виноват, что ему вообще не надо было собирать подписи избирателей, потому что он выдвинут партией. Человек, можно сказать, вообще ни при делах. Он в этих схемах не задействован, а его хотят снять с выборов. Если вы подвергаете сомнению саму процедуру выдвижения, значит, надо предлагать какую-то альтернативу, чего Дроздова не сделала. И если она добьётся своего (чего не случится), то она добьётся только одного: выборы перенесут, и Александру Буркову ещё какое-то время можно будет просто так, в статусе врио, сидеть и руководить областью. Но принципиально не изменится ничего», — убеждён собеседник ИА REGNUM.

По его словам, эта акция протеста — это лишь броуновское движение в околополитической тусовке, голодовка ради голодовки:

«У меня есть ощущение, что сельские депутаты не совсем понимают происходящие политические процессы и мыслят категориями, что всё делается через «поход по соседям». Но здесь система, здесь всё решает количество. Дроздова попала в непонятную для неё ситуацию и просто не знает, как ей из неё грамотно выкрутиться».

За комментарием корреспондент ИА REGNUM обратился в областную избирательную комиссию. Там подчеркнули, что не имеет никаких оснований для отказа в регистрации кандидатам в губернаторы Омской области:

«Ранее от Ирины Дроздовой поступало заявление об отказе в регистрации одному из кандидатов, на основании допущенных им, по мнению заявительницы, нарушений при сборе подписей. Предварительной проверкой указанные ею сведения не подтвердились. Кроме того, Омский областной суд отказал Ирине Дроздовой в принятии искового заявлении. В процессе обжалования судебная коллегия по административным делам оставила определение областного суда в силе».

«Опасная история»

Тем не менее в регионе уже сформировалось мнение, что результаты выборов губернатора, на проведение которых запланировано потратить из региональной казны более 200 миллионов рублей, уже известны. Победит ставленник президента Александр Бурков, которого поддерживают основные политические силы региона, в том числе коммунисты, которые не стали выдвигать своего кандидата на выборы.

Читайте также: Выборы губернаторов в Сибири: «краснеть» не придётся

Читайте также: Выборы в Омской области. Легитимация губернатора за сотни миллионов рублей?

Единственным «сюрпризом» на выборах может стать явка. Не решат ли избиратели региона проигнорировать эти выборы? Вопрос остаётся открытым. Тем более что опасения по этому поводу ранее высказал председатель областного избиркома Алексей Нестеренко.

В июле текущего года, рассуждая о явке, он напомнил, что в Омской области основные политические силы отказались от выдвижения своих кандидатов и поддержали выдвижение временно исполняющего обязанности главы региона Александра Буркова:

«Человек может сказать: «А что, собственно, от меня теперь зависит? Основные политические силы договорились, результат, наверное, предрешён. Ну и хорошо, а у меня картошка в это время». Вот это очень опасная история, когда человек может так для себя решить».

Читайте также: На выборы или на картошку? Глава омского избиркома высказался о явке

«Что касается явки. Она зависит от подвижности электоральной базы и от мероприятий, проведённых на её увеличение. Все эти розыгрыши айфонов, плакаты, информирование через соцсети, приезд артистов — это всё мероприятии по увеличению явки», — рассуждает Владимир Лифантьев.

Он напомнил, что главного антагониста на этих выборах нет, а КПРФ не особо-то и занимается мобилизацией своего ядерного электората в поддержку Буркова.

«Коммунисты один раз сказали, что поддерживают врио, и разошлись — довольные. Особых мероприятий по увеличению явки я сейчас не вижу. Соответственно, у меня весьма скромные прогнозы по явке. Но до выборов, с другой стороны, ещё почти месяц, и картину можно изменить. Всё в руках команды Буркова. А так как тратить средства на борьбу им не надо, это практически единственная статья расходов», — резюмировал омский политконсультант.

Напомним, согласно первому финансовому отчёту, опубликованному на сайте облизбиркома, всего на избирательный счёт Буркова поступило 3,25 млн рублей. Из них собственные средства кандидата — 1,95 млн, добровольные пожертвования юридических лиц — 1,3 млн. Израсходовано 3,19 млн рублей. Больше всего средств ушло на выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов — 2,93 млн. На организацию сбора подписей депутатов и глав муниципальных образований потрачено 183,1 тыс. рублей.

У соперников Буркова в отчёте фигурируют суммы поскромнее. На избирательный фонд Дрязгова поступило 80 тысяч рублей (собственные средства кандидата), Ложкина — 1,08 млн (80 тысяч — собственные средства, миллион предоставила выдвинувшая его партия), Соловьёва — 180 тысяч рублей (собственные средства).

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, явка на губернаторских выборах 2015 года в Омской области составила 33,78%. В голосовании приняли участие 521 518 избирателей. Победу одержал действующий глава региона Виктор Назаров, получивший 59,99% избирателей (316 527). Второе место занял Олег Денисенко, выдвинутый КПРФ. За него проголосовал 148 501 избиратель (28,15%). Третье место было — кандидат от ЛДПР Ян Зелинский. Его результат — 19 372 голоса или 3,67%.

Читайте ранее в этом сюжете: Минус два: завершился этап регистрации кандидатов на выборах омского главы