Новосибирский вуз прикрыл статуи обнажённых людей перед визитом священников

Новосибирск, , 16:53 — REGNUM В Новосибирском государственном университете архитектуры и дизайна (НГУАДИ), где сегодня, 23 августа, проходило одно из мероприятий форума «Новосибирск — город безграничных возможностей», на которое пригласили делегацию из епархии, статуи обнажённых женщин и мужчин в фойе первого этажа прикрыли тканью, закрепив её канцелярскими зажимами. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, видео прикрытых статуй размещено в интернете.

«Многочисленные представители РПЦ, которые обсуждали доступность храмов для маломобильных граждан. И вот, как нам объяснили в кулуарах, чтобы не ранить их чувства, прикрыли скульптуры», — рассказал «НГС Новостям» один из участников форума.

Напомним, что в 2015 году митрополит Новосибирский и Бердский Тихон посчитал постановку оперы Рихарда Вагнера «Тангейзер» режиссера Тимофея Кулябина, которая прошла в Новосибирском государственном театре оперы и балета 20 декабря 2014 года, «нарушающей права верующих», и обратился в прокуратуру и региональное заксобрание.

Действие классического сюжета в постановке Кулябина было перенесено в современность, а главный герой предстал в образе скандального режиссера картины «Венерин грот». На рекламном плакате распятие было помещено между раздвинутых женских ног.

Скандальное разбирательство с возбуждением дел об административном правонарушении в отношении теперь уже экс-директора НГАТОиБ Бориса Мездрича и Тимофея Кулябина, с акциями протеста и многочисленными противостояниями сторонников и противников постановки привело к увольнению Мездрича и утверждению на пост директора Новосибирского оперного театра Владимира Кехмана.

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Позже православные активисты требовали запретить группе «Ленинград» исполнять песню «В Питере — пить» на концерте в Новосибирске. Что вызвало критику уже со стороны некоторых жителей города.

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