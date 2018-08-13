Август, который красен плодами, Чувашии может принести знаковые политические плоды. Собирать их будут осенью, по итогам сентябрьских выборов в регионах страны. И хотя в Чувашии пройдут довыборы, для республики нынешняя «жатва» крайне важна с учётом внутриполитических событий в России и ответной реакцией в регионах. Одним из определяющих моментов могут стать протесты в связи с пенсионной реформой и ростом цен. Эксперты считают, что в этом году может быть продолжен прошлогодний сценарий в части губернаторских отставок, Кремль в кадровых решениях по-прежнему будет опираться на уровень протестной активности.

Иван Шилов ИА REGNUM Чебоксары

Политическая жатва

Для Чувашии нынешняя «жатва» примечательна тем, что идёт закладка под «урожай» 2020 года — когда пройдут плановые выборы главы Чувашии, парламента столицы и мэра Чебоксар. Впрочем, в первом случае, как полагает оппозиция, выборы могут быть скорее внеплановыми. Одна из причин — консолидация оппозиционных сил как реакция на действия властей по «закручиванию гаек». И чем сильнее действие, тем активнее противодействие и явственнее «красный курс» — политический возврат в 90-е годы, когда Чувашию относили к «красному поясу».

При декларации Михаила Игнатьева открытости, готовности к диалогу и критике, на деле вырисовывается иная картина. Отчётные муниципальные и республиканские собрания превратились в протокольные заседания чиновников и депутатов. При этом депутаты (за некоторым исключением) уже давно не являются голосом народа, который их избрал и в чьих интересах они обещали действовать. Запротоколированность и зашоренность заседаний достигает такой степени, что у народных избранников вообще нет ни к кому вопросов, а тех, у кого они есть — оппозицию — на собрания не пускают, ссылаясь на отсутствие аккредитации. Уже стало нормой при решении кадровых вопросов выдвигать только заранее согласованных и негласно завизированных кандидатов. Заявляя об открытости и публичности, власть тщательно скрывает план рабочих поездок Михаила Игнатьева, многих совещаний с его участием и даже планируемые визиты гостей, которых и без того всё меньше. На самых неугодных пытаются натравить правоохранителей. Так, в июле едва не попал под административный протокол за якобы незаконный митинг лидер фракции «Справедливой России» Игорь Моляков, которому вместе с соратниками было отказано в проведении митинга против пенсионной реформы в сквере Чапаева («сослав» в Сосновку) и который вынужден был провести встречу с избирателями «на тачанке» возле музея.

Spravedlivo.ru Игорь Моляков

Неужели это делается с ведома Михаила Игнатьева? Или по его поручению?

На «закручивание гаек» накладываются местные проблемы. Сразу две беды свалились на крестьян: засуха и птичий грипп, который распространяется по подворьям — в Чувашии, напомним, проживает 40% сельского населения, которое ещё до недавнего времени обеспечивало до 70% животноводческой продукции. Совершенно вопиющим в контексте «продавливания» идей пенсионной реформы выглядит экономия на 90-летнем ветеране Великой Отечественной войны, которому отказали в выплате 10 тыс. рублей в честь Дня Победы: по данному факту в адрес руководителя управления пенсионного фонда в Канаше внесено представление, по его результатам начальник отдела в Янтиковском районе привлечен к материальной ответственности. Напряжение вызывают проблемы тракторного концерна, в конфликт может перерасти вопрос о территории под бывшей Геронтьевской пустынью, нельзя сбрасывать со счетов и влияние экс-президента Николая Фёдорова, с которым у Михаила Игнатьева не сложились отношения.

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В июле-августе у аграриев наступает уборочная страда, в то время как чиновники эту страду проводят в череде полугодовых итоговых совещаний. Больше всего таких совещаний у главы Чувашии Михаила Игнатьева, который, как правило, лично модерирует «итоговые» встречи районных и городских уровней. Через восемь лет поездок руководитель региона признал, что встречи в виде собрания депутатов (то есть тех, кто представляет интересы и голос народа) «скучноватые, не совсем полезные».

"Разговор в муниципальных образованиях очень интересный, полезный для нас. Но хочу обратиться к тем муниципальным образованиям, где наши встречи проходит как собрание депутатов муниципального образования: они скучноватые, не совсем интересные и не совсем полезные. Эти форматы нам надо тоже корректировать, иначе наше участие не столько полезно, может. Вы сами можете проводить, в ваши компетенции мы не собираемся вмешиваться.

Для эффективной результативной нашей работы нам надо выстраивать открытый, публичный разговор с жителями, с элитой муниципального образования для того, чтобы владеть обратной справедливой достоверной информацией. В отдельных случаях просто даже депутаты, видать, или побаиваются, или не хватает смелости, даже не задают вопросы. Это не совсем так в реальной жизни. Нам нужна реальная работа, чтобы доверие жителей Чувашской Республики улучшалось к органам власти всех уровней», — заявил Михаил Игнатьев на расширенном заседании правительства.

Gov.cap.ru Заседание

В части «скучноватые» с руководителем республики трудно согласиться. В столице и городе-спутнике эти заседания вызвали нескучный резонанс. В Новочебоксарске разразился скандал из-за того, на заседание депутатского корпуса с участием Михаила Игнатьева охрана не пропустила депутата Госсовета из оппозиционной партии. В Чебоксарах в нарушение регламента выступил представитель Пенсионного фонда, заняв едва ли не столько времени, сколько Михаил Игнатьев — это вызвало гневную отповедь со стороны оппозиции, которую поддержали аплодисментами. Впрочем, нынешние поездки главы Чувашии отличаются ещё тем, что зачастую на них выступают делегаты от ПФР, а Михаила Игнатьева сопровождает расширенный состав пресс-службы, который ставит рекорды по многостраничности релизов, — выдаются по 6−7 страниц текста.

Отметим, что пенсионная реформа усилила противодействие оппозиции в Чувашии. Сам Михаил Игнатьев, отстаивая реформу, заявлял, что предлагаемое повышение пенсионного возраста его «тоже касается», но «мы не строим свою позицию на популизме, на безответственных эмоциях», в то время как «отдельные политические партии, выступающие против изменений, ничего конкретного не предлагают взамен», «просто хотят заработать дешёвый политический балл».

Эксперты отмечают, что ситуация с реакцией в регионах на пенсионную реформу, которая продолжает обсуждаться, станет одним из показателей для Кремля в части «умения контролировать обстановку в регионе».

"Август всегда был показательным, предстартовым. Губернаторы сейчас не без тревоги ждут осени. Когда их могут пересчитать, а кого-то не досчитаться. Время проверяет губернаторов на прочность, умение справиться с реалиями, с наступившими непростыми временами. А они действительно непростые — помимо пенсионной реформы, не всё гладко в экономике, продолжаются валютные скачки, санкции ужесточаются, цены растут. В этих условиях в регионах стараются купировать волнения, чтобы не попасть в зону рисковых субъектов. Но делают это по-разному — кто-то позволяет спускать пар (в разумных пределах, конечно), кто-то ищет компромисс с оппозицией и ведёт грамотную информационную кампанию. Но где-то это выходит из-под контроля — например, в Саратовской и Самарской областях зреют массовые протесты.

Чувашия же к этому подошла с особым усердием, накаляя политическую обстановку тотальными запретами, закручивая гайки и зарубая инакомыслие под корень. Попытки всё задавить и искусственно затормозить ни к чему хорошему никогда не приводили и не приведут. Ответная реакция будет. КПРФ в Чувашии уже пытается восстановить позиции, хотя ей это плохо удаётся. Подаёт голос ЛДПР. Но наибольшее раздражение у региональной власти вызывает растущее влияние справороссов, лидеры которых сейчас вернутся из отпусков, и можно ожидать нового всплеска активности.

Может дойти до консолидации протестных сил, а к чему это приводит, мы уже проходили в 90-е годы, когда про Чувашию говорили, что она — в «красном поясе». И понадобились десятилетия, чтобы республика избавилась от этого «брэнда», — считает лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Протест

По его словам, масла в огонь продолжает подливать экс-президент Чувашии Николай Фёдоров, который «принимает ходоков» и «по мере возможности вникает в вопросы», «дёргает за ниточки». Сохраняется напряжение у нынешней власти с чувашской митрополией, несмотря на внешне демонстрируемое «абсолютное понимание». По неофициальной информации, поводом для недавней встречи Михаила Игнатьева и митрополита Чувашского и Чебоксарского Варнавы стал отказ властей в предоставлении участка бывшей Геронтьевской пустыни (находится на Московской набережной) и затянувшееся строительство соборного храма в честь Сергия Радонежского, где закладной камень освящал патриарх Московский и Всея Руси Кирилл под обещание властей оказать содействие.

По мнению Владислава Солдатова, всё это сказывается на неформальном рейтинге Михаила Игнатьева. И шансы у нынешнего главы региона «продолжить всесиденье у руля» минимальны. Но в любом случае «запасные аэродромы готовятся», в том числе в администрации Чебоксар.

Битва за тракторный концерн

Особое внимание было приковано к судьбе концерна «Тракторные заводы» (КТЗ), четыре предприятия которого расположены в Чувашии. На неделе глава Ростеха Сергей Чемезов обратился к премьер-министру России и главе наблюдательного совета Внешэкономбанка Дмитрию Медведеву с просьбой не допустить остановки производства концерна из-за переоценки его задолженности перед ВЭБ. Так как это сдвинет сроки реализации сделки, что, в свою очередь, «приведет к переходу предприятий в конкурсное производство», «полной остановке производства».

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В письме указывается, что долги КТЗ превысили 100 млрд рублей, из которых более 80 млрд являются задолженностью перед Внешэкономбанком. По оценке ВЭБ, стоимость уступаемых требований составила 5,4 млрд рублей. И решение о сделке было принято Внешэкономбанком ещё до назначения его руководителем бывшего первого вице-премьера Игоря Шувалова. Вслед за этим последовало заявление Шувалова, который заверил, что долг предприятия и само КТЗ будут переданы Ростеху. А затем «Ростех определит частного инвестора для гражданского дивизиона КТЗ, люди будут успокоены, появятся дополнительные возможности для рабочих мест». По словам Шувалова, теперь произойдет финансовое оздоровление всей группы, все долги реструктуризируют.

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Историю Чебоксар допишут

В столице Чувашии прошло второе заседание первого общественного совета. Основной вопрос касался обращения совета директоров школ с просьбой оказать содействие в выпуске в новой редакции учебника по истории Чебоксар «Мой город». Впервые он был издан и введён в школьный курс в 1999 году, претерпел редакцию в 2004 году, а сегодня эти учебники «устарели и неактуальны». Данный материал отредактирован и дополнен, включает в себя историю Чебоксар с момента их создания и до сегодняшних дней. По словам авторов, «основная направленность курса — воспитать патриотов».

(сс) Alexxx1979 Чебоксары

Директора школ отметили, что в рамках изменения федеральных государственных образовательных стандартов в учебные планы введена часть, в которую включены предметы по выбору, в том числе изучение родных языков и родной литературы. И наряду с языками народов России в Чебоксарах предлагают вернуть курс «Мой город».

В ходе обсуждения камнем преткновения стало предложенное в учебнике задание школьникам, в котором предлагалось ответить на вопрос, знают ли они руководителей города. И фигурировало всего три имени — Анатолия Игумнова (мэр Чебоксар в 1994—2002 годах), Николая Емельянова (мэр Чебоксар в 2002—2011 годах), и Леонида Черкесова (спикер горсобрания и глава Чебоксар в 2010—2016 годах). Почему выбраны именно эти руководители, авторы не пояснили, но взяли замечание «на карандаш».

Председатель общественного совета Николай Гаврилов подчеркнул, что издание учебного пособия особенно актуально и своевременно в преддверии подготовки к 550-летию со дня образования Чебоксар. Предложение об издании большого труда ученых с учетом корректировки было поддержано большинством участников совета.

Птичий грипп расползается по Чувашии

В июле-августе большинство регионов Поволжья оказалось в неблагополучной зоне по гриппу птиц. На этом фоне выделяется Чувашия, на которую уже указали ряд «соседей» как предполагаемый источник заражения — Татария, Удмуртия, Ульяновская и Нижегородская области. В самой Чувашии ссылаются на то, что грипп птиц «завезён», предположительно, «из Ростовской, Оренбургской областей через Татарстан». При этом в регионе вакцины для предотвращения заболеваемости можно найти с трудом, а из-за отсутствия масштабной информационно-разъяснительной работы основная часть населения питается слухами. После натиска регионов, поражённых гриппом птиц, Чувашия вынуждена сдать назад и публично признать, что «допустили сами из-за бесконтрольности».

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Судебные истории

Судебные баталии по уголовным делам в отношении бывших заместителей министров продолжают принимать неожиданный оборот. Бывшего заместителя министра спорта Чувашии, сначала получившего реальный срок, а затем решением апелляционной инстанции амнистированного, по итогам кассации приговорили к колонии общего режима. Напомним, его обвиняли в злоупотреблении полномочиями при строительстве спортивных объектов. По данным следствия, ущерб превысил 10,2 млн рублей.

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Напомним, что продолжаются разбирательства в суде в отношении бывшего заместителя министра образования по делу о закупке «глушилок» сотовой связи для использования на ЕГЭ. 29 июня 2018 года Ленинский районный суд Чебоксар оправдал фигурантов уголовного дела, прокуратура обжаловала приговор в апелляционном порядке.

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Анна Рыжкова ИА REGNUM Богиня правосудия

АО «Чувашская энергосбытовая компания» проиграла УФАС апелляцию по делу об отключении электроэнергии в котельные села Порецкое из-за долгов. По данным антимонопольщиков, энергетики не вправе в одностороннем порядке прекращать поставку энергии, так как это может нарушить права граждан, своевременно оплачивающих коммунальные услуги. Напомним, что в этом году УФАС завело два дела в отношении газовиков за временную приостановку подачи газа в мае в микрорайон Садовый и ряд котельных ООО «Коммунальные технологии».

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«Всадников» могут реанимировать

В столице Чувашии решают, что делать с деревянной скульптурной композицией «Всадники» (оригинальное название «Поход чувашской делегации в Москву с челобитной о добровольном вхождении в состав России»), которая два года назад передана на хранение автору работы Федору Мадурову. Скульптура была создана почти 30 лет и сегодня находится в «удручающем состоянии». Было предложено несколько вариантов решения — продажа на аукционе, реставрация, заключение композиции «в стеклянный саркофаг», создание идентичного памятника или «совершенно новой композиции». Между тем, по неофициальной информации, скульптура восстановлению не подлежит.

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К делу об изнасиловании в лагере

Чувашии продолжается расследование уголовного дела, возбуждённого в июле 2018 года по заявлению местного жителя об изнасиловании его несовершеннолетней дочери в августе 2017 года в детском оздоровительном лагере «Созвездие» (Ядринский район республики). Проводится ряд экспертиз, в том числе с привлечением экспертов ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского» Минздрава России. По поручению председателя СКР в Чувашию прибудет его старший помощник Игорь Комиссаров, который проведёт встречи с рядом должностных лиц и иными гражданами, имеющими отношение к ходу расследования, в том числе с родственниками потерпевшей.

«Все полученные от них сведения будут тщательно проверены и получат должную оценку в рамках предварительного следствия. Следственный комитет обращается ко всем гражданам, располагающим какой-либо информацией по обстоятельствам вышеуказанного преступления, с просьбой сообщать имеющиеся сведения по телефону: 8(8352) 62−46−61», — говорят в следственном управлении.

Ранее детский омбудсмен Анна Кузнецова обратилась к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой передать дело в центральный аппарат.