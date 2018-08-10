«Людей успокоят». Глава ВЭБ объяснил переход «Тракторных заводов» к Ростеху

Москва, , 01:59 — REGNUM Концерн «Тракторные заводы» передан госкорпорации «Ростех», сообщил журналистам глава Внешэкономбанка Игорь Шувалов.

По словам главы ВЭБа, решение по концерну принято 9 августа — после того, как был оценен долг «Тракторных заводов» перед банком. Долг и само предприятие переходит «Ростеху».

"Затем «Ростех» определит частного инвестора для гражданского дивизиона КТЗ, — сказал Шувалов. — Люди будут успокоены, появятся дополнительные возможности для рабочих мест».

По словам Шувалова, теперь произойдет финансовое оздоровление всей группы, все долги реструктуризируют.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сергей Чемезов, глава «Ростеха», заявил об опасности остановки производства «Тракторных заводов» (КТЗ) в связи с переоценкой его задолженности перед ВЭБом, которая превышает 80 млрд рублей.

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