90-летнему ветерану войны в Чувашии отказали в выплате в честь Дня Победы

Чебоксары, , 12:21 — REGNUM В Янтиковском районе Чувашии ветерана Великой Отечественной войны лишили единовременной выплаты в связи с 73-летием Победы. Выплата была получена после жалобы в прокуратуру, в адрес руководителя управления пенсионного фонда в Канаше внесено представление, сообщили ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

В ведомство обратился сын 90-летнего ветерана Великой Отечественной войны, не получившего единовременную выплату в связи с 73-й годовщиной Победы.

«В нарушение требований закона ветеран не был включен в список для получения соответствующей выплаты. При обращении сына ветерана войны в отдел пенсионного фонда ему было отказано в восстановлении нарушенных прав отца», — говорят в прокуратуре, куда было направлено обращение.

В ходе проведения проверки ветерану войны перечислена единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей. В адрес руководителя управления пенсионного фонда в Канаше прокурором района внесено представление об устранении нарушений, по результатам рассмотрения которого начальник отдела в Янтиковском районе привлечен к материальной ответственности.

По официальным данным на начало мая, в Чувашии проживало 816 инвалидов и участников Великой Отечественной войны, 13 400 тружеников тыла. Напомним, из Чувашии ушли на фронт 208 тыс. жителей, из них половина погибла на полях сражений.