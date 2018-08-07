Чебоксары могут потерять деревянных «Всадников»

Чебоксары, , 13:53 — REGNUM В столице Чувашии решают, что делать с деревянной скульптурной композицией «Всадники», которая два года назад передана на хранение автору работы Федору Мадурову. Скульптура была создана почти 30 лет, и сегодня находится в «удручающем состоянии». Если ничего не предпринимать, то город накануне 550-летия может остаться без этого «уникального памятника». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, данный вопрос был поднят сегодня, 7 августа, на втором заседании вновь созданного общественного совета при администрации Чебоксар.

Речь идёт о деревянной скульптуре, получившей в народе название «Всадники» (или «Конница», «Дорога на Москву»), официально называется иначе: «Поход чувашской делегации в Москву с челобитной о добровольном вхождении в состав России». Авторами являются Федор Мадуров и Юрий Новоселов. Памятник был открыт в мае 1989 года на перекрестке у «Рощи»: когда-то в старину там начиналась дорога на Москву. Это единственный в республике памятник, посвящённый не отдельному герою или общему понятию, а событию общенационального значения — добровольному вхождению в 1551 году чувашей и горных марийцев в состав России. В июле 2005 года деревянная композиция перемещена на территорию парка культуры и отдыха имени 500-летия г. Чебоксары, а в 2016 году скульптура была разобрана и передана Федорову Мадурову на хранение.

Между тем, памятник ветшает. Судьбой творения обеспокоен скульптур, который обратился в мэрию с просьбой принять меры по восстановлению памятника. Данный вопрос поднял на общественном совете глава администрации Московского района Чебоксар Андрей Петров.

«К сожалению, за два года памятник пришёл в упадок. Но мы всё равно надеемся, что этот вопрос решим. Обратились к инвестору, который осваивает парк 50-летия Чебоксары, чтобы они взяли на себя финансовый вопрос по восстановлению комплекса — наше обращение находится на рассмотрении. И параллельно питаем надежду, что может быть, за счёт средств бюджета тоже можно восстановить. Относительно того, пригоден памятник (для установки на улице) или не пригоден, окончательное решение не принято. Есть предварительная информация, что он находится в удручающем состоянии», — сказал Андрей Петров.

В ходе обсуждения прозвучало несколько вариантов. «Уникальный памятник» предложили покрасить, но это может продлить жизнь скульптуре «максимум на 5−7 лет», а затем он может прийти в негодность. Среди других вариантов решения — продажа на аукционе, реставрация методом ниме, заключение композиции «в стеклянный саркофаг», создание идентичного памятника или совершенно новой композиции.

На следующей неделе предварительно запланирован выезд «общественников» на место хранения «Всадников». Члены совета были единодушны в том, что для принятия решения необходимо заключение специалистов по состоянию скульптуры. В мэрии обещают «прислушаться к мнению общественного совета».