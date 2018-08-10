Тихая эпидемия? По Поволжью расползается птичий грипп

Наталия Николаева, , 20:59 — REGNUM

Беда, как известно, не приходит одна. Большой удар приняли на себя сельчане: Поволжье вместе с почвенной засухой накрыла волна гриппа птиц, и очаги заболеваемости продолжают расти. По последним данным, в округе к числу неблагополучных отнесены девять регионов, всего в стране таких субъектов 13. Проблема даже не столько в том, что уничтожению подлежит вся птица, попавшая в угрожаемую зону, — хотя именно на птицу стали делать ставку многие крестьяне при удорожании кормов и едва оправившись после чумы свиней. Проблема в том, что это заболевание может быть опасно для людей (хотя в России не зарегистрированы случаи заражения), а власти проваливают (где-то — с треском) профилактическую, информационную и надзорную работу. Тихая межрегиональная «экспансия» гриппа птиц может принять угрожающие масштабы.

На этом фоне в Поволжье выделяется Чувашия, на которую уже указали ряд «соседей» как предполагаемый источник заражения — Татария, Удмуртия, Ульяновская и Нижегородская области. В самой Чувашии ссылаются на то, что грипп птиц «завезён», предположительно, «из Ростовской, Оренбургской областей через Татарстан». Однако в Оренбургской области, по данным Россельхознадзора, нет очагов заболеваемости, что вызывает новые вопросы к Чувашии. После натиска регионов, поражённых гриппом птиц, Чувашия вынуждена сдать назад и публично признать, что «допустили сами из-за бесконтрольности».

Зоны поражения

Для понимания масштабов заболеваемости приведём данные Россельхознадзора, опубликованные 9 августа со ссылкой на СМИ и представленную из регионов информацию. В России на 6 августа выявлено 78 очагов инфекции, из них 65 — в Поволжье. К числу неблагополучных по гриппу птиц отнесены 13 регионов, из них девять — в Поволжье (всего в ПФО, напомним, 14 регионов).

Антилидерами в России по числу очагов заболеваемости являются Татария, где выявлено 24 очага, Самарская область с 15 неблагополучными участками и Чувашия, где обнаружено 12 населённых пунктов с павшей от гриппа птицей.

Что касается других регионов Поволжья, то в Пензенской области сообщают о пяти очагах заболевания, в Удмуртии — четырёх, в Нижегородской области — двух, по одному — в Марий Эл, Саратовской и Ульяновской областях. Благополучными по гриппу птиц остаются Кировская и Оренбургская области, Башкирия, Мордовия и Прикамье.

Наглядна и показательна карта, составленная Россельхознадзором. Из регионов Поволжья Татария и Чувашия буквально испещрены «точками» неблагополучия — на карте ведомства они напоминают пожар. При этом особенное внимание приковано к Чувашии, которая почти в четыре раза меньше по площади, чем Татария, и выглядит особенно «усыпанной» очагами заболеваемости — а наибольшая концентрация приходится на границу с Татарией.

Если восстановить хронологию, то в Поволжье первые очаги птичьего гриппа выявлены в Самарской (10 июня), Пензенской (17 июня) и Саратовской (18 июня) областях, Татарии (5 июля), Нижегородской области (9 июля), Чувашии (11 июля), Ульяновской области (20 июля), Удмуртии (27 июля), Марий Эл (30 июля). Падёж птиц происходит в личных подсобных хозяйствах (за исключением Пензенской области, где в угрожаемую зону, по данным Россельхознадзора, попали две птицефабрики).

В Россельхознадзоре напоминают, что грипп птиц — острая инфекционная болезнь, которая передаётся человеку от животных, возбудителем является вирус типа А. К нему восприимчивы все виды птиц:

«Данное заболевание характеризуется потенциально высокой опасностью возбудителя для человека… От заражения до первых признаков заболевания может пройти от нескольких часов до пяти дней. Заболевание гриппом птиц начинается остро с озноба, повышения температуры до 38 градусов и выше, мышечных и головных болей, болей в горле. Возможен водянистый жидкий стул, многократная рвота. Через 2−3 дня появляется затруднённое дыхание, влажный кашель, часто с примесью крови. Опасен такой вирус тем, он очень быстро может привести к пневмонии, а кроме того, может давать тяжёлые осложнения на сердце и почки, поражает головной мозг».

Один из признаков заболеваемости: при разделке тушек больной птицы под кожей в области головы, шеи и кишечника желто-красные студенистые отеки, все внутренние органы и мышцы словно забрызганы кровью. У больной птицы наблюдается угнетенное состояние, отсутствие реакции на окружающих, необычное поведение, нарушение движения, затрудненное дыхание, кашель, чихание, истечения из носа, опухание и посинение гребня и сережек у кур.

Регионы жалуются на Чувашию

Со всплеском заболеваемости ряд регионов Поволжья высказали предположение, что вирус занесён из Чувашии. Первыми — Татария и Нижегородская области. Чувашия, в свою очередь, подозревает соседей.

Довольно резко отреагировала на «выпады» Нижегородская область. 16 июля на заседании комитета в нижегородском парламенте исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области Алексей Морозов заявил, птичий грипп мог быть занесен на территорию региона из Чувашии.

«Считаю, это моё мнение, что птичий грипп был завезен птицами из Чувашии. Дело в том, что в Уразовке принято проводить ярмарки. Вся Чувашия там. Они везут птицу на продажу в Уразовку регулярно. Мы знаем, что вся Чувашия вдоль границы «горит» — там давно уже птичий грипп», — цитирует чиновника «НТА-Приволжье».

7 августа управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Марий Эл распространило сообщение об очередном очаге заболеваемости — в ЛПХ нижегородского Павлово.

«По основной версии, заболевание возникло вследствие незаконного ввоза домашней птицы со стихийного рынка, расположенного в Республике Чувашия», — отмечается в сообщении ведомства.

17 июля главное управление ветеринарии правительства Татарии распространило сообщение об установлении карантина в шести населённых пунктах и выставлении пяти «ветеринарно-полицейских постов» на границе с Чувашией.

«Предполагаемый источник заражения — птицепоголовье, завезённое из Чувашкой Республики самими гражданами, а также лицами, осуществляющими деятельность по перепродаже птицы», — говорилось в пресс-релизе.

Примерно тогда в региональной прессе появились предположения, что птичий грипп завезён к «соседям» «торговцами из Пензенской области на известную многим соседним регионам ежегодную Цивильско-Тихвинскую ярмарку», которая прошла 5−8 июля. 21 июля стало известно о том, что пали куры в одном из хозяйств села Выползово Сурского района Ульяновской области. Экспертиза подтвердила вирус птичьего гриппа.

«При проведении эпизоотологического расследования установлено, что владелец домашней птицы, на подворье которого зарегистрирован очаг гриппа птиц, приобрел птицу на торговой площадке р.п. Дрожжаное Республики Татарстан у предпринимателей Батыревского района Чувашской Республики. Указанные предприниматели птицепоголовье завезли от КФХ села Биклянь Тукаевского района Республики Татарстан», — сообщалось, в частности, в релизе управления Россельхознадзора по Чувашии и Ульяновской области.

В конце июля очаги заболеваемости выявлены в хозяйствах двух населённых пунктах Удмуртии. Региональная госветслужба тогда сообщила, что «в данных населённых пунктах птица была приобретена у предпринимателя из Чувашской Республики».

Читайте также: Грипп птиц в Удмуртию занесён из Чувашии — власти

Чувашия — в «красной зоне»

В Чувашии птичий грипп начался с южного куста — Батыревского, Яльчикского, Комсомольского районов. Вероятно, власти уповали на то, что заболеваемость тихо спадёт с проведением карантинных мероприятий, и не стали били в набат. Но карта очагов расширялась и добралась до северного куста — Цивильского, Козловского районов. При этом вакцины для предотвращения заболеваемости можно найти с трудом.

Из-за отсутствия масштабной информационно-разъяснительной работы основная часть населения питается слухами. Глава Чувашии Михаил Игнатьев из совещания в совещание вроде и напоминает, что «ветеринарам необходимо проводить широкую информационную работу». Однако словно насмешкой ответом ему выглядит ситуация даже в тех районах, где выявлены очаги заболевания.

«Профилактика этого опасного заболевания предусматривает безвыгульное содержания домашней птицы. Тем не менее обнаружилось, что гуси и куры гуляют по улицам и окрестностям сел свободно», — констатировали ранее в минсельхозе Чувашии по итогам рабочей поездки в Яльчикский район, где очаги заболевания были выявлены в числе первых.

Читайте также: Птичий грипп в Чувашии: домашние птицы «гуляют, несмотря на карантин»

Провалена и надзорно-профилактическая работа, в чём вынуждены были признаться высокие чины.

«Одной из причин распространения гриппа птиц среди домашней птицы, содержащейся в личных подсобных хозяйствах граждан, является нелегальное перемещение птицеводческой продукции и реализация поголовья молодняка в несанкционированных местах торговли», — заявляли в госветслужбе.

«Допустили сами из-за бесконтрольности, надо признать. Все передвижения перекупщиков, продавцов птицы, живой птицы не мониторились, и эту заразу мы, к сожалению, привезли», — признал вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов, заявив, что Чувашия — «вся в красной зоне».

Чувашия продолжает искать «виноватых». 12 июля чувашские власти заявили, что, «по предварительным данным, источником мог быть Павловский птицекомбинат (Нижегородская область)». Затем «показания» изменились: 8 августа министр Артамонов заявил, что грипп птиц предположительно занесён в республику из «Ростовской, Оренбургской областей через Татарстан». Примечательно, что Оренбуржье Россельхознадзор отнёс к благополучным регионам по гриппу птиц.

Читайте также: Чувашия в «красной зоне» по птичьему гриппу, пришедшему «через Татарстан»

Стоит отметить, что регион уже терпит убытки. По словам министра, «ни одну живую птицу, молодняк живой птицы не можем продать в соседние регионы».

«Это очень сложно, так как поголовье очень большое. У фабрик кормов нет, они не рассчитывали на такое поголовье, а продать не можем. И, кроме того, с реализацией мяса и яиц проблема. Работаем в ручном режиме. Ежедневно по 30−40 тонн продаем, обзваниваем разные регионы, чтобы покупали нашу продукцию», — сказал глава минсельхоза Чувашии.

Между тем руководитель Чувашии заявил, что необходимо «избавляться» от должностных лиц, которые обязаны контролировать эпидемиологическую обстановку и заниматься профилактикой. О каких-либо кадровых последствиях широкой общественности неизвестно. Но, может, хоть разъяснительная работа наладится.