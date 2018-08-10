Амнистированного экс-замминистра спорта Чувашии опять взяли под стражу

Чебоксары, , 15:43 — REGNUM В Чувашии изменили приговор в отношении бывшего заместителя министра физической культуры и спорта, который сначала получил реальное лишение свободы, а затем по итогам апелляции попал под акт об амнистии. Сегодня, 10 августа, судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Чувашии изменила приговор, назначив 3,5 года реального лишения свободы. Бывший чиновник взят под стражу в зале суда, сообщили ИА REGNUM старший помощник прокурора Чувашии Алексей Якушевич.

Экс-замминистра обвиняли в злоупотреблении полномочиями при строительстве спортивных объектов. Речь идёт о государственных контрактах по разработке проектной документации, касающейся реконструкции физкультурно-оздоровительного центра «Белые камни» и строительстве трассы маунтинбайка. По данным следствия, ущерб превысил 10,2 млн рублей.

«Злоумышленник действовал в целях извлечения выгод и преимуществ коммерческими организациями, с учредителем которых он находился в дружеских отношениях, а именно — подписал документы о принятии работ, заведомо зная, что они проведены без наличия положительного заключения органов государственной экспертизы и надзора», — говорят в надзорном ведомстве.

В марте 2018 года Ленинский районный Чебоксар признал бывшего замминистра в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорил к 4,5 годам колонии общего режима. По итогам апелляции судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Чувашии переквалифицировала действия осужденного с ч.3 ст. 285 УК РФ на ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями без тяжких последствий), снизив назначенное наказание и применив акт об амнистии. В связи с этим фигурант дела получил право на освобождение из следственного изолятора.

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Прокуратура обжаловала данное решение в кассационной инстанции.

«Сегодня, 10 августа, судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Чувашской Республики при новом апелляционном рассмотрении дела согласилась с ранее предъявленной квалификацией действий бывшего заместителя министра, определив ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на государственной службе сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Осужденный взят под стражу в зале суда», — сказал Алексей Якушевич.

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