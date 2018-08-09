Энергетики в Чувашии проиграли суды по делу об отключении котельных

Чебоксары, , 09:34 — REGNUM В Чувашии энергетики проиграли апелляцию по делу об отключении электроэнергии в котельные села Порецкое из-за долгов. Суды подтвердили нарушение антимонопольного законодательства, сообщили ИА REGNUM в УФАС Чувашии.

Разбирательства начались после направления материалов прокурорской проверки в УФАС. Комиссия антимонопольного ведомства рассмотрела документы в ноябре прошлого года и признала в действиях АО «Чувашская энергосбытовая компания» нарушение п. 4 ч. 1 ст. 10 закона о защите конкуренции («Экономически или технологически не обоснованные сокращение или прекращение производства товара»).

По данным ведомства, энергетики «неправомерно прекратили поставку электрической энергии в котельные №1−9 села Порецкое из-за имеющейся задолженности». Уточняется, что котельные используют электроэнергию для обеспечения горячей водой и отопления муниципальных предприятий села, ТСЖ, жителей.

Арбитражный суд Чувашии, а затем Первый арбитражный апелляционный суд признали законность решения УФАС.

«Энергосбытовая компания не праве в одностороннем порядке прекращать поставку электроэнергии, необходимой для выработки тепла и горячей воды, поскольку такие действия могут повлечь нарушение прав граждан, своевременно оплачивающих получаемые коммунальные услуги», — говорит начальник отдела товарных рынков Анна Шевченко.

При рассмотрении антимонопольного дела поставка электрической энергии в котельные села была восстановлена.

Ранее на пресс-конференции глава чувашских антимонопольщиков Вячеслав Борисов пояснил, что из-за действий энергетиков «село осталось без горячей воды». И это «является признаком злоупотребления монопольным положением», так как «пострадали люди, которые платили за ресурс своевременно и добросовестно», «но они перестали получать его из-за хозяйственного спора двух хозяйствующих субъектов».

"Это стало возможным только из-за того, что один занимает монопольное положение на этом рынке. И иным образом эта котельная не могла работать, кроме как от энергосбыта. И это подтвердили суды, сказав, что это является фактом злоупотребления монопольным положением», — сказал Борисов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в этом году антимонопольщики возбудили два дела в отношении ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» за ограничения в мае из-за долгов поставок газа в Чебоксарах. По данным ведомства, есть «признаки нарушения со стороны монополиста, который обеспечивает ресурсом теплоснабжающие организации и мог нанести ущерб добросовестным плательщикам».