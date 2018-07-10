Этим летом жители Забайкальского края пережили одно из самых мощных наводнений, какого, по заверениям синоптиков, не наблюдалось в регионе с 1936 года. Сотни затопленных домов, приусадебных участков, десятки разрушенных мостов и более сотни километров дорог придётся восстанавливать ещё очень долгое время. Но даже в ГУ МЧС РФ признают, что последствия разгула стихии могли бы быть не такими масштабными и катастрофичными.

Цитата с сайта «Чита.ру» Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова и её окружение

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К примеру, в докладе начальника СРЦ МЧС России генерал-лейтенанта Сергея Диденко говорится о том, что в регионе есть пробелы в прогнозах синоптиков и гидрологов, мол, это не позволяет более точно просчитать риски подтопления населённых пунктов. Но что касается запоздалого информирования населения о возможном бедствии, спасатели деликатно обошли эту тему, заметив:

«информирование населения, прежде всего маломобильных и недееспособных граждан, об оперативных событиях и порядке действий в чрезвычайной обстановке остаётся приоритетной задачей».

Цитата с сайта «Чита.ру» Наводнение в Забайкалье

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В этом ключе «особо ценно» выглядит рекомендация Сергея Диденко применять «неформальные, но чётко отработанные методы».

«Например, назначенные главой поселения или сельским старостой группы активистов, которые в кратчайшие сроки «прочешут» населённый пункт и до каждого донесут важные данные о надвигающейся опасности. Такой подход поможет исключить недовольство граждан отсутствием информации», — пояснил спасатель.

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Цитата с сайта «Чита.ру» Потом в Забайкалье: улицы на несколько недель прекратились в реки

Напомним, наводнение в Забайкальский край пришло после продолжительных проливных дождей: вода вышла из речных берегов и хлынула в близлежащие населённые пункты. Но даже после того как стихия дошла до Шилкинского района, спасатели на своём сайте ограничились лишь тем, что опубликовали инструкцию — как вести себя во время паводка.

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В итоге с 9 на 10 июля многие жители Читы и десятков посёлков пережили одну из самых страшных ночей: вода в считанные часы поднялась до уровня окон частных домов, и сотни ничего не знавших о бедствии людей были вынуждены спасаться сами, а потом в пунктах временного пребывания ещё и просить: «Помыться бы нам».

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Многим пострадавшим помогли волонтёры: не жалея собственных сил, времени и средств, они вывозили людей, собак, помогали с продуктами питания. Но как раз о них в ГУ МЧС РФ, судя по докладу Сергея Диденко заявлено:

«Развитие добровольчества и волонтёрского движения в регионах происходит активно, но хаотично, что не приносит ожидаемого положительного эффекта».

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Цитата с сайта «Чита.ру» Затопленные улицы Забайкалья

Увы, как и с трагедией в «Зимней вишне», так и в случае с забайкальским потопом проверять, наводить порядок, спрашивать с ответственных и наказывать провинившихся мы начинаем после того, как непоправимое уже случилось, и очень быстро забываем полученные уроки. К тому же — выводы из произошедшего зачастую неправильные делаем. Во всяком случае, есть ощущение, что крайними в случае с наводнением в Забайкалье пытаются сделать синоптиков, которые не смогли оперативно спрогнозировать начало стихийного бедствия.

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Но значительное сокращение гидропостов и нехватка финансирования, о котором говорило ранее руководство Забайкальского гидрометцентра, — разве не достаточное основание задуматься над тем, что если хотя бы один прогноз спасателей на август 2018 года по поводу возможного осложнения гидрологической обстановки в Забайкальском крае, Иркутской области, Туве и Бурятии(информация из доклада Сергея Диденко) окажется верным, то ситуация вновь повторится?

Фредерик Морган. Наводнение

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И ещё: удивляясь масштабам разрушений, которое принесло наводнение, не стоит забывать, что в прямой взаимосвязи с ним находится и массовое уничтожение лесов в верховьях Читинки и питающих её речек, а также — тысячи гектаров сгоревшего леса, которые власти не потушили из-за экономической нецелесообразности.

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Цитата с сайта «Чита.ру» Потом в Забайкалье: улицы на несколько недель прекратились в реки

Отдельного «привета» стоит удостоить чиновников. Они всеми силами пытались показать: «в Багдаде всё спокойно», поводов для паники нет, но тысячи фотографий потопа, размещённых в социальных сетях, говорили об обратном.

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Когда ситуацию вновь осложнили затяжные дожди и грунтовые воды (переувлажнённая почва стала причиной схода селя на федеральную трассу и провала на дороге в СК «Высокогорье»), казалось бы, властям стоило объединить усилия и начать более слаженно помогать бедствующим от потопа согражданам. Но нет — поиски «козлов отпущения» только усилились.

Цитата с сайта «Чита.ру» Каштакский мост в Чите: не выдержал наводнения и развалился

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Мишенью для критики стали бесправные и нищие руководители муниципалитетов. Кое-где (как, например, в Чите) в отношении глав, может быть, и стоило сделать оргвыводы (пока горожане тонули, они, как оказалось, соизволили догуливать до конца свои отпуска, посещать мундиаль и «держать ситуацию на контроле» по телефону). Но разборки с провинившимися, вероятно, следовало бы чинить потом, а драгоценное время потратить на борьбу с наводнением.

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Ведь всё происходящее уже не самым лучшим образом сказывается на кредите доверия к властям Забайкалья, а может, и не только к ним одним.

Цитата с сайта «Чита.ру» Тонущее Забайкалье

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