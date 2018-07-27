Жителям забайкальского посёлка помогли с продуктами, но припомнили жалобу

посёлок Шара-Горохон, Забайкальский край, , 10:19 — REGNUM Наводнение в Забайкалье вскрыло множество проблем с оповещением и реагированием на чрезвычайную ситуацию. В качестве примера «чуткого» отношения властей к проблемам терпящих бедствие граждан можно привести историю жителей посёлка Шара-Горохон (Карымский район), более двух недель отрезанного водой от большой земли.

Ранее газета «Вечорка» и ИА REGNUM писали о дефиците продуктов питания (их остатки в единственном магазине выдавали по несколько штук в одни руки) и проблемах с оказанием медицинской помощи (в посёлке есть беременная женщина, которой скоро рожать, и инсулиново зависимый больной). Насколько можно судить по новой публикации читинских коллег, информирование через СМИ помогло только отчасти.

«На следующий же день, прямо с утра, сотрудники МЧС привезли нам гуманитарную помощь — молоко, муку, сахар, масло растительное, баранки, конфеты, тушенку, консервы, макаронные изделия. Также приехали специалисты из администрации, но они посмотрели только и уехали», — пояснила местная жительница Наталья Мигунова.

Дело в том, что в одном из затопленных многоквартирных домов посёлка прибор учёта электричества расположен в подвале, и местные жители, резонно опасаясь возможного ЧП, попросили откачать воду и перенести этот прибор в другое безопасное место.

В поисках хоть какой-то помощи Наталья Мигунова обзвонила многих краевых чиновников, но там ей посоветовали самим, «раз администрация не работает», откачать воду и перенести щиток.

«От безвыходности ситуации женщина обратилась в администрацию президента за помощью», — информирует «Вечорка».

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Забайкальский край пришло ещё 8 июля. С этого времени в регионе затоплены сотни домов и приусадебных участков. Ситуацию осложнили дожди, вернувшиеся в регион 21 июля. Реки вновь стали выходить из берегов, а переувлажнённая земля создала напряжённую ситуацию на дорогах. Ущерб от стихийного бедствия уже превысил миллиард рублей.

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