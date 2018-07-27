​Восстановление пострадавшего от наводнения Забайкалья займёт несколько лет

Чита, , 11:52 — REGNUM Власти Забайкальского края заявляют, что на работу по восстановлению хозяйственных объектов, пострадавших от наводнения, уйдёт несколько лет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, наводнение регион переживает с 8 июля. После месяца дождей реки вышли из берегов и затопили сотни домов и приусадебных участков. Ситуация была осложнена отсутствием точного паводкового прогноза и своевременного оповещения населения. По словам пострадавших (их в регионе более шести тысяч), вода накрыла населённые пункты в считаные часы, по окна затопив частные дома. С 21 июля непогода вернулась, а вместе с проливными дождями «потекли» и дороги: переувлажнённая почва привела к двум ЧП (на трассе «Амур» сошёл сель, на дороге к спортивному комплексу «Высокогорье» образовался огромный оползень). Ущерб от произошедшего до конца ещё не подсчитан, но, по предварительной оценке, только на восстановление дорожной инфраструктуры потребуется более 800 миллионов рублей.

«Основная задача сейчас — завершить работу по возмещению затрат пострадавшим и установление суммы ущерба. Потом нужно заняться восстановлением дамб и других объектов. Эта работа займет несколько лет», — заявил сегодня, 27 июля, первый заместитель правительства Забайкальского края Александр Кулаков в ходе заседания чрезвычайной комиссии.