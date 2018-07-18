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Бывший глава комиссии ЧС Забайкалья разжалован за критику?

Происшествия

Первый зампредседателя правительства Забайкалья Александр Кулаков сделал ряд жёстких заявлений на краевой комиссии по ЧС. Теперь уже бывший её глава критиковал синоптиков и некоторых глав муниципалитетов, что могло не понравиться губернатору Наталье Ждановой

Чита, 18 июля 2018, 14:31 — REGNUM  Судя по новостям zab.ru, первый зампредседателя правительства Забайкальского края Александр Кулаков на заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям 18 июля сделал ряд нелицеприятных для муниципальных чиновников заявлений и раскритиковал синоптиков за недостоверные прогнозы. Возможно именно это, а не «технический вопрос» послужило причиной его отставки с должности главы региональной комиссии по ЧС.

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«Ваши прогнозы не оправдываются на 100%. Я считаю необходимым предупредить людей в районах о возможных подтоплениях, чтобы они успели спасти своё имущество. У меня вообще ощущение, что вы сегодня открыли шторы, увидели, что дождь идёт и дали прогноз», — заявил Кулаков.

Напомним, ранее начальник Читинского Гидрометцентра Лариса Бенькова, поясняя, почему синоптики не смогли оперативно спрогнозировать наводнение, отметила, что дело в нехватке гидропостов на реках Забайкальского края.

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Следующим объектом критики первого зампредседателя правительства Забайкальского края Александра Кулакова стал сити-менеджер Читы Олег Кузнецов. Корреспонденты Заб.Ру сами убедились, что после мощных ливней Чита тонет уже не в воде, а в мусоре.

«Такое ощущение, что мусор вообще перестал вывозиться из города. Мусорные баки, которые раньше вывозились, сейчас превращаются в кучи. И он уже в центре города», — сказал Кулаков.

Напомним, руководство Читы прославилось ещё и тем, что не сподобилось появиться на работе, когда в город пришло наводнение.

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А глава Карымского района и вовсе вынужден был покинуть сегодняшнее заседание краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям до его завершения: Александр Кулаков отправил чиновника «идти и организовывать работу».

«Я читаю прогнозы и оперативную информацию: Курорт Дарасун — подтоплено 30 домов, вышла из строя трансформаторная подстанция, 60 человек покинули дома. Где у вас находится пункт временного размещения (ПВР)? Он там есть? Сколько он сможет принять? 2000 человек разместите? Вставайте и идите организовывайте работу», — цитируют слова Кулакова читинские коллеги.

Учитывая, что на сайте забайкальского края информация о борьбе с наводнением излагается исключительно в положительном ключе (все со всем справляются, ситуация улучшается), проявленная Александром Кулаковым жёсткость могла не понравиться губернатору Наталье Ждановой. И именно поэтому она сегодня, 18 июля, назначила себя председателем комиссии ЧС.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Забайкальском крае началось в ночь на 8 июля, но только когда вода почти вплотную подошла к столице региона, власти объявили режим ЧС. Оценку действиям чиновников даст СУ СК РФ по Забайкальскому краю, инициировавшее доследственные проверки.

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Наводнение в Забайкалье – 2018
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