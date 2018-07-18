Бывший глава комиссии ЧС Забайкалья разжалован за критику?

Чита, , 14:31 — REGNUM Судя по новостям zab.ru, первый зампредседателя правительства Забайкальского края Александр Кулаков на заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям 18 июля сделал ряд нелицеприятных для муниципальных чиновников заявлений и раскритиковал синоптиков за недостоверные прогнозы. Возможно именно это, а не «технический вопрос» послужило причиной его отставки с должности главы региональной комиссии по ЧС.

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«Ваши прогнозы не оправдываются на 100%. Я считаю необходимым предупредить людей в районах о возможных подтоплениях, чтобы они успели спасти своё имущество. У меня вообще ощущение, что вы сегодня открыли шторы, увидели, что дождь идёт и дали прогноз», — заявил Кулаков.

Напомним, ранее начальник Читинского Гидрометцентра Лариса Бенькова, поясняя, почему синоптики не смогли оперативно спрогнозировать наводнение, отметила, что дело в нехватке гидропостов на реках Забайкальского края.

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Следующим объектом критики первого зампредседателя правительства Забайкальского края Александра Кулакова стал сити-менеджер Читы Олег Кузнецов. Корреспонденты Заб.Ру сами убедились, что после мощных ливней Чита тонет уже не в воде, а в мусоре.

«Такое ощущение, что мусор вообще перестал вывозиться из города. Мусорные баки, которые раньше вывозились, сейчас превращаются в кучи. И он уже в центре города», — сказал Кулаков.

Напомним, руководство Читы прославилось ещё и тем, что не сподобилось появиться на работе, когда в город пришло наводнение.

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А глава Карымского района и вовсе вынужден был покинуть сегодняшнее заседание краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям до его завершения: Александр Кулаков отправил чиновника «идти и организовывать работу».

«Я читаю прогнозы и оперативную информацию: Курорт Дарасун — подтоплено 30 домов, вышла из строя трансформаторная подстанция, 60 человек покинули дома. Где у вас находится пункт временного размещения (ПВР)? Он там есть? Сколько он сможет принять? 2000 человек разместите? Вставайте и идите организовывайте работу», — цитируют слова Кулакова читинские коллеги.

Учитывая, что на сайте забайкальского края информация о борьбе с наводнением излагается исключительно в положительном ключе (все со всем справляются, ситуация улучшается), проявленная Александром Кулаковым жёсткость могла не понравиться губернатору Наталье Ждановой. И именно поэтому она сегодня, 18 июля, назначила себя председателем комиссии ЧС.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Забайкальском крае началось в ночь на 8 июля, но только когда вода почти вплотную подошла к столице региона, власти объявили режим ЧС. Оценку действиям чиновников даст СУ СК РФ по Забайкальскому краю, инициировавшее доследственные проверки.