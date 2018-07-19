Как в Чите голодали люди, отрезанные наводнением от «большой земли»

Чита, , 10:50 — REGNUM После наводнения, случившегося в Чите в ночь на 10 июля, наиболее пострадали жители дачных кооперативов, расположенных близ реки Читинка. А единственную дорогу в посёлок «Островок» вообще смыло. О том, как голодали и спасали себя отрезанные от большой земли 50 жителей «Островка», сообщает zab.tv.

Александр Чан вместе со своей женой и старшим сыном почти неделю живут в затопленной зоне. Говорит, что 14-летний Даниил повзрослел на глазах — стихийное бедствие сделало из мальчишки спасателя-волонтера. Он наравне со взрослыми черпал воду, спасал животных и имущество.

По признанию одного из жителей посёлка, Андрея Руднева, первую помощь пострадавшие получили только на второй день катастрофы, когда запасы еды подходили к концу, а всё, что было в холодильниках — испортилось (свет в посёлке отключили из соображений безопасности). Однако, спасать пострадавших прибыли не не спасатели, а волонтёры, намеревавшиеся забрать из посёлка домашних животных на передержку.

«Когда они увидели, в каком мы положении, то отдали провизию, взятую с собой, а потом ещё в соседний Угдан сплавали, подкупили, что могли, завезли нам», — отметил пострадавший от наводнения Андрей Руднев.

Александр Чан говорит, что на своей шкуре убедился в правильности утверждения, что людей сближает общая беда. После наводнения жители «Островка» начали помогать друг другу выживать сообща, экономить продукты питания, привезённые волонтёрами, и чувствовать себя героями военного фильма.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Забайкальский край пришло в ночь на 8 июля, но только когда большая вода почти вплотную подошла к Чите, в крае был объявлен режим ЧС. Но даже тогда читинцы не получили предупреждения о надвигающемся бедствии.

По последним данным, вода сейчас стоит в 34 населённых пунктах, где подтоплено 764 жилых дома с населением 5098 человек. Также пострадало 28 придомовых территорий многоквартирных домов, 1841 приусадебных участков и 2749 дачных участков.