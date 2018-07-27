Наводнение в Забайкалье: двухэтажный дом начал проваливаться под землю

Чита, , 07:27 — REGNUM Переувлажнённая наводнением почва уже спровоцировала несколько ЧП на дорогах Забайкалья, но и в столице края — Чите — тоже начались проблемы. Как сообщает сегодня, 27 июля, ИА «Чита.ру», двухэтажный многоквартирный дом в городском посёлке Кадала начал проваливаться в землю.

Прибывшие на место городские чиновники могли убедиться, что в одной из квартир на первом этаже полностью провалился пол, в других жилых помещениях появились трещины на несущих перегородках.

После того как специалисты определили, что угрозы обрушения нет, жильцам разрешили вернуться в свои квартиры.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Забайкальском крае началось 8 июля, а в Читу большая вода пришла в ночь на 10 июля. С 21 июля затяжные дожди возобновились, и уровень воды в реках вновь начал подъем. Это стало причиной новых подтопленной и разрушений на дорогах. В частности, после схода селя пришлось перекрывать федеральную трассу «Амур» возле Читы, а образовавшийся провал на дороге к СК «Высокогорье» заточил на территории спорткомплекса нескольких сотрудников регионального минспорта.

Пострадавшими от наводнения стали более шести тысяч человек, а ущерб от этого стихийного бедствия уже превысил более одного миллиарда рублей.