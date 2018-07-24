Главным визитёром прошлой недели (23−29 июля) в Нижнем Новгороде стала заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец, основной темой визита которой было развитие спорта.

Иван Шилов ИА REGNUM Нижний Новгород

Странная ситуация сложилась вокруг конкурса на пост министра культуры, который в Нижегородской области вакантен уже несколько месяцев. Во время «народного голосования» через Интернет в победители вырвался безработный горожанин, один из 35 оставшихся после отсева претендентов. Эксперты заговорили о накрутке голосов и недоработанности самого проекта «Команда правительства». Победителя конкурса объявят в августе, а накрученные голоса пообещали в расчёт не брать.

Окончательно определились участники выборной гонки за кресло губернатора. Пятеро из шести претендентов подали необходимые подписи в Центризбирком Нижегородской области и прошли регистрацию как кандидаты. Под вопросом остаётся участие малоизвестного кандидата от партии «Национальный курс».

Претенденты на губернаторское кресло на прошлой неделе также представили кандидатуры своих сенаторов. Опасения, что «Глебу Никитину в сенаторы отправят кого-то из Москвы, не подтвердились», Никитин предложил действующего сенатора Владимира Лебедева, вице-губернатора Евгения Люлина и заместителя спикера Заксобрания Александра Табачникова.

Джеймс Энсор. Интрига. 1890

Виталий Мутко возглавил комитет по подготовке к 800-летию нижегородской столицы, которое будут праздновать в 2021 году.

В Нижнем Новгороде запустили уникальную цифровую разработку в сфере туризма — проект «Карта гостя», аналог которого есть только в Москве и Санкт-Петербурге. Развитие цифровых технологий продолжат и в сфере управления. Уже выбраны 100 пилотных проектов по внедрению бережливых технологий.

Историческую часть старого Нижнего Новгорода попытаются максимально сохранить и восстановить её самобытный облик.

Заксобрание собралось на очередную сессию, в рамках которой поспорило о льготах для спонсоров хоккейного клуба «Торпедо», приняло поправки в бюджет области и региональное законодательство, а также обратилось к министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову с просьбой об установлении профессионального праздника — Дня народных художественных промыслов РФ.

Kremlin.ru Денис Мантуров

Неделя в Нижегородской области не обошлась без трагедий — был жестоко убит журналист местной телекомпании и пропал корреспондент федерального издания, прибывший в Нижний Новгород в командировку.

Бывший глава администрации Нижнего Новгорода, экс-депутат области Олег Сорокин останется под арестом ещё три месяца — ему продлили срок содержания.

У братьев-депутатов Глушковых — новые уголовные дела по взяткам и легализации имущества, добытого преступным путём.

А вблизи села Неледино Нижегородской области прямо в поле появился провал глубиной около 50 метров. В результате аномалии никто не пострадал, ближайшее село от места ЧП находится почти в 2 км.

Губернаторская гонка

27 июля завершился срок, когда кандидаты на участие в выборах губернатора Нижегородской области, которые пройдут 9 сентября 2018 года, должны предоставить в избирком региона подписи в свою поддержку. Всего необходимо было собрать 262 подписи депутатов представительных органов муниципальных образований и избранных глав муниципальных образований Нижегородской области.

«Первым документы на регистрацию принес кандидат от политической партии ЛДПР Александр Борисович Курдюмов. Далее Галина Юрьевна Клочкова, выдвинутая политической партией «Справедливая Россия». Действующий врио губернатора Нижегородской области Глеб Сергеевич Никитин, выдвинутый политической партией «Единая Россия», был следующим, кто передал избирательной комиссии документы для регистрации. Следом за врио губернатора свои документы на регистрацию вручил избирательной комиссии Нижегородской области кандидат от политической партии КПРФ Владислав Иванович Егоров. И последним, кто принес документы на регистрацию, был Александр Владимирович Быков, претендент на должность губернатора от «Партии пенсионеров за социальную справедливость». Все кандидаты представили в избирательную комиссию Нижегородской области по 274 подписи», — отметили в пресс-службе областного избиркома.

Упорное соперничество

Шестой претендент — выдвинутый партией «Национальный курс» научный сотрудник ФГБУ науки Институт прикладной физики Российской академии наук Роман Овсянников — из гонки выбывает.

31 июля на заседании Центризбиркома области пятеро претендентов на кресло главы региона были зарегистрированы как кандидаты.

Читайте также: Из шестерых останутся пятеро? Нижегородская кампания за кресло губернатора

Эксперты, оценивая шансы на победу, в лидере давно не сомневаются, называя им назначенца Владимира Путина — врио губернатора, назначенного в конце сентября 2017 года Глеба Никитина, а вот второе место предстоит «разыграть». Высокие шансы на «серебро» дают депутату Госдумы Александру Курдюмову, хотя на аналогичных выборах в 2014 году он и набрал всего 2,62% голосов, уступив лидеру справедливороссов Александру Бочкареву (5,65%). В этот раз партию «Справедливая Россия» представляет областной депутат Галина Клочкова.

Политобозреватель, ранее сотрудничавший с Научно-исследовательским институтом проблем социального управления, Андрей Вовк отметил, что у Курдюмова «есть шанс занять даже второе место, ну или хотя бы побороться за него с Егоровым».

Также на прошлой неделе кандидаты в губернаторы представили в избирком Нижегородской области свои списки возможных сенаторов. Наибольший интерес, конечно же, представляет список Глеба Никитина.

«Мои опасения по поводу того, что Глебу Никитину в сенаторы отправят кого-то из Москвы, не подтвердились. Никитин предложил три кандидатуры: действующего сенатора Владимира Лебедева, вице-губернатора Евгения Люлина и зампреда Заксобрания Александра Табачникова. Скорее всего, Табачников нужен для количества. Реально же сенатором либо останется Лебедев, либо станет Люлин. Оба они, кстати, исторически принадлежат команде Сергея Кириенко, что в нынешних условиях крайне важно. Особенно если вдруг полпредом станет Любовь Глебова. Искренне считаю, что хорошим сенатором будет Евгений Борисович Люлин. Активность Лебедева на этом посту была небольшой. Люлин более публичный и яркий человек. В любом случае хорошо, что сенатором станет нижегородец. В этом плане Никитину плюс», — отметил Вовк на своей странице в соцсетях.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Кириенко

Напомним, предыдущие выборы губернатора прошли в Нижегородской области в 2014 году. Явка составила 54,49%. Победил действующий глава региона — Валерий Шанцев, который набрал 86,93%. В конце сентября 2017 года его отправили в отставку.

Читайте также: Предвыборные интриги нижегородского «двора»

Визит недели

В Нижний Новгород зачастили высокие гости из федерального правительства. 27 июля столицу региона с рабочим визитом посетила заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец. Цель поездки — обсудить развитие спорта в области.

Совместно с главой региона Ольга Голодец посетила матч за Суперкубок России по футболу и областное училище олимпийского резерва им. В. С. Тишина. После этого Никитин и Голодец вручили награды участникам международной детской парусной регаты на Кубок губернатора Нижегородской области 2018. Основным же событием визита стало совещание по развитию детско-юношеского спорта региона.

«Нижегородская область — один из сильнейших регионов в плане развития спорта. Инфраструктура серьезно изменилась, и сегодня можно ставить амбициозные задачи для достижения спортивных результатов и для обеспечения доступности — и это главная приоритетная задача — по тем видам спорта, которые популярны сегодня в нашей стране. Это особенно важно для модных, новых видов спорта, которые имеют шансы стать олимпийскими», — отметила Ольга Голодец в рамках совещания.

Иван Шилов ИА REGNUM Ольга Голодец

На это Глеб Никитин ответил, что регион подготовил предложения и в национальный проект поддержки спорта, над которым сейчас ведёт работу правительство РФ. Речь идёт о доступности и вовлечения в занятия спортом людей всех возрастов.

«Уверен, что все преимущества, которые традиционно имеет в спортивной сфере Нижегородская область — это художественная гимнастика, водные виды спорта, единоборства — удастся успешно реализовать», — уточнил Никитин.

Напомним, по данным правительства области, физкультурой в регионе занимаются почти 600 тысяч детей в возрасте до 18 лет. За десять лет в области возвели около 50 крупных спортивных сооружений. В юношеские составы сборных команд России входят 112 нижегородцев.

Накрутка в правительственной команде

Формирование управленческого резерва в Нижегородской области впервые решили провести с участием граждан, но не все проходит гладко. Особенно ярко недочёты проявились на прошлой неделе, когда началось народное голосование за претендентов на пост министра культуры, который пустует после ухода Сергея Горина в апреле 2018 года.

Претендентов отбирали в рамках региональной программы «Команда правительства», стартовавшей в мае 2018 года. Отбор проходил в три этапа, после которых число желающих составило 245. По словам Глеба Никитина, инициировавшего проект, «многие из них также участвовали в конкурсных отборах в резерв управленческих кадров правительства и на посты заместителей главы Нижнего Новгорода».

Minsvyaz.ru Молодые кадры

По результатам тестирования и записи видеопрезентаций список участников сократился до 35 человек.

«Состав участников интересный, разноплановый, комиссии будет из кого выбрать. Следующий этап — работа assessment center (оценка кандидатов по компетенциям) экспертами из НИУ — филиала РАНХиГС. Затем состоится еще одно заседание комиссии, на котором оставшиеся участники пройдут индивидуальное собеседование. Мне на выбор в итоге будут представлены не более пяти кандидатов», — отметил Глеб Никитин.

23 июля на портале стартовало народное голосование за кандидатов в резерв управленческих кадров региона. Оно продлилось до 29 июля. По окончании голосования будут отобраны ТОП-10 кандидатов, которые смогут представить свои проекты общественности в рамках ток-шоу. Лучшие из них будут реализованы при содействии органов власти.

Почти с первого дня голосования заговорили о странностях.

«Некоторые нижегородцы, следившие за ходом голосования, обеспокоились кандидатурой мужчины, который может стать министром культуры или заместителем главы Нижнего Новгорода. Он безработный. И ещё — активно за него голосовали почему-то только ночью», «История с «народным голосованием» в «Команду правительства» Нижегородской области, совершенно того не желая, обнажила проблемку. Понятно, что голоса накручивались, — это даже сторонним наблюдателям было очевидно. Непонятно, почему этим не озаботились при создании самой платформы, до голосования. Теперь выхода два: публично положить на «голоса» народа и опять набрать всех своих, либо же работать с тем, что «наголосовали». Будет первый вариант. Но сам факт имеет место быть — с избранниками сыграли в их же игру. Вбрасывать умеем, что делать с вбросами самим — не знаем. Не говоря уж о самой идее работы по принципу «залайкай правительство»,

«Организаторы программы «Команда правительства» Нижегородской области подсчитывают результаты «народного голосования» по кандидатам в резерв управленческих кадров и… грустят. Поступило сразу несколько сообщений о накрутках. Неприятно, нечестно и сильно задерживает опубликование итогов голос

Цитата из м/ф «Приключения поросёнка Фунтика». Реж. Анатолий Солин. 1986. СССР «Ловкость рук и никакого мошенства!»

А позднее факт нарушений признали и сами организаторы.

«Команда Правительства» сообщает, что все участники этапа, у которых будут обнаружены оплаченные голоса или факт использования веб-сервисов и программных средств увеличения голосов («накрутки»), будут сняты с конкурсных процедур. Организаторы программы/портала «Команда Правительства» располагают полной информацией об участниках, использующих данные сервисы для увеличения числа голосов. Результаты данных участников за этап «Народное голосование» по окончании голосования будут аннулированы. Они продолжат участие в соответствии с выбранной траекторией без учёта баллов, полученных за этап «Народное голосование», — отметили на сайте команды.

Лидерами голосования на сегодня всё также являются безработный Константин Горшков, ему свои голоса отдали 4199 человек. На втором месте — консультант в министерстве спорта Нижегородской области Екатерина Парилова — 3827 голосов, на третьем месте — заместитель директора департамента, начальник отдела обеспечения в департаменте развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Алла Морозова — 3801 голос.

Политический обозреватель Андрей Вовк на своей странице в соцсетях отметил, что в списке из 35 кандидатов он бы выделил особо и. о. министра культуры Татьяну Маврину, Александра Бениша, «которого хотели назначить ещё до объявления конкурса», Ларису Моторину, «которая была директором депкульта города», а также замминистра культуры Аллу Забегалову и ещё ряд причастных к сфере культуры лиц.

«И, конечно, бывший заместитель Сергея Капкова в депкульте Москвы — Алла Семенышева. Я считаю, что это самый ценный кадр, и привлечь её в правительство будет удачей для Глеба Никитина», — уточнил эксперт.

А отбор претендентов на кресло министра культуры продолжается…

Martin Wehrle Шоу должно продолжаться

Немного об экономике…

По-прежнему среди главных событий нижегородской экономики является обсуждение стратегии социально-экономического развития, рассчитанной на срок до 2035 года.

27 июля Глеб Никитин подвел итоги второй отраслевой сессии, в которой приняли участие главы муниципалитетов. Ранее всех глав районов разделили на шесть основных групп, которые выработали собственные предложения и замечания к стратегии. Работа велась по темам: источники дополнительных доходов внутри территории, улучшение инвестиционного климата, повышение туристического потенциала, благоустройство, комфортная среда, инфраструктура, а также повышение эффективности управления и привлечение и удержание молодых специалистов.

«Здесь прозвучало много интересных идей, в частности о привлечении молодых специалистов и развитию инвестиционного потенциала. Это показало продуктивность подобного формата работы. Считаю, что такая практика может быть продолжена и на уровне районов региона, например при обсуждении бюджетной политики, чтобы избежать «кулуарности» принятия решений», — отметил глава региона.

А пока стратегия находится на стадии обсуждения, власти области уже работают по ряду озвученных направлений.

27 июля была презентована одна из цифровых разработок — проект «Карта гостя», по которой турист сможет посетить свыше 20 музеев, получить скидки в нескольких десятках ресторанов, а также неограниченное количество поездок на общественном транспорте в течение заданного срока. Помимо этого, карта содержит мобильный путеводитель с подробными сведениями о Нижнем Новгороде.

Ольга Балушкина Нижегородский Государственный художественный музей

По словам замминистра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадыровой, участвовавшей в презентации, «это уникальный проект» и «нечто подобное есть только в Москве и Санкт-Петербурге».

Само мобильное приложение имеет открытый интерфейс, что позволит разработчикам расширять функционал. Многофункциональная карта основана на базе платежной системы «Мир» и будет выпускаться «Газпромбанком».

Цифровые технологии в Нижегородской области будут применять и в системе государственного управления. В рамках проекта «Эффективная губерния», который областное правительство реализует вместе с госкорпорацией «Росатом», в регионе запустят 100 пилотных проектов внедрения бережливых технологий.

По словам Глеба Никитина, были проанализированы трудности, которые мешали повысить качество госуслуг по выбранным направлениям, и оказалось, что в разных ведомствах они схожи.

«Результат проектов должен быть заметен, прежде всего, жителям региона: сокращение сроков ответа на обращения и предоставления услуг, более активное использование электронного документооборота и других удобных для людей форм взаимодействия», — резюмировал он.

Minsvyaz.ru Электронные госуслуги

Депутатская повестка

26 июля 2018 года депутаты Законодательного собрания провели очередное заседание. В обширной повестке региона основная часть пришлась на приведение в соответствие с федеральным законодательством нормативно-правовых актов области.

Помимо этого, депутаты внесли поправки в закон «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». После этого доходы бюджета выросли на 316 млн рублей — до 150 млрд 148 млн рублей, расходы увеличились на 266 млн рублей, до 153 млрд 104 млн рублей, а дефицит сократился на 50 млн рублей — до 2 млрд 956 млн рублей. При обсуждении поправок бурная дискуссия возникла при обсуждении увеличения на 200 млн рублей льгот спонсорам хоккейного клуба «Торпедо», у которого возникли финансовые проблемы.

Депутат Владимир Буланов обратился к следственным и надзорным органам с просьбой проверить, кто сидит в вип-ложах на матчах. Он также добавил, что «дарение такого абонемента иначе как взятку не расценишь».

Напомним, проблемы у клуба возникли в связи с управленческими решениями со стороны старого топ-менеджмента клуба. И теперь новое руководство ХК вынуждено принимать план оздоровления, который включает сокращение зарплаты игроков, снижение числа бесплатных билетов в ложах, проведение кадровой оптимизации, повышение цен на билеты и годовые абонементы.

Рамиль Фаррахов Места в VIP-ложе

Читайте также: Кто там в этих вип-ложах сидит: нижегородский депутат — прокуратуре

Среди принятых депутатами документов следует также отметить обращение к министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову об установлении профессионального праздника — Дня народных художественных промыслов РФ.

В обращении отмечается, что в 64 регионах России сфера народных художественных промыслов включает около 350 предприятий и в них работает свыше 30 тыс. человек. А Нижегородская области занимает лидирующую позицию по числу подобных предприятий. В регионе — 22 вида народных промыслов, которые удалось сохранить.

«Пятилетняя практика празднования Дня народных художественных промыслов Нижегородской области обеспечила производителям изделий НХП дополнительные рынки сбыта и увеличила туристский поток в регион, особенно в местах их традиционного бытования», — отметили депутаты и предложили сделать праздник всероссийским.

Читайте также: Будет ли в России День художественных промыслов?

Самобытный Нижний

Нижегородские власти готовятся к крупной дате — 800-летию Нижнего Новгорода, которое отметят в 2021 году. Поможет им в этом заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко. Его на прошлой неделе распоряжением Дмитрия Медведева назначили председателем оргкомитета по подготовке к празднованию.

А пока идёт подготовка власти задумались над сохранением исторического облика старого Нижнего. 25 июля прошлопервое выездное совещание межведомственной комиссии по возрождению улицы Ильинской и прилегающих к ней кварталов исторического центра столицы региона.

Stanislava Kulak Нижний Новгород. На улице Ильинской

Напомним, комиссия по редевелопменту исторического центра создана по поручению врио губернатора, в неё входят не только областные и городские власти, но и представители федеральных ведомств. Основной целью перед комиссией ставится восстановление самобытного облика старой части города, создание на основе исторических кварталов благоустроенных общественных пространств, а также расширение туристических маршрутов. Например, только на улице Ильинская из 169 зданий 49 являются объектами культурного наследия, ещё там же есть 53 ценных объекта историко-градостроительной среды.

«Могут быть разные мнения относительно того, каким образом развивать отдельные городские пространства, например, невостребованные старые здания: отдавать под новую застройку и коммерческие проекты или сохранять исторический облик. Позиция правительства Нижегородской области и моя лично заключается в том, чтобы максимально сохранить историчность территории, использовать все сохранившиеся памятники, чтобы при комплексном развитии улиц сохранялась их самобытность», — заявил Глеб Никитин.

После выездного совещания был составлен предварительный план предстоящей работы. В частности, планируется провести инвентаризацию построек внутри кварталов, выявить владельцев всех объектов, чтобы обязать их содержать свое имущество в надлежащем состоянии. Если этого не произойдёт, то «может быть инициирована процедура изъятия имущества у не выполняющего свои обязательства собственника». Одновременно с этим комиссия будет прорабатывать концепцию кварталов исторического центра. Перед тем как утвердить концепцию, её вынесут на суд экспертов и общественности.

Elvira NN Нижний Новгород. Отель в доме купца И. М. Морёнова по улице Ильинской, 102.

ЧП с журналистами

Нижегородская область на прошлой неделе прогремела на всю страну сразу двумя происшествиями, связанными с журналистами.

23 июля на улице Нижнего Новгорода было найдено тело журналиста ГТРК «Нижний Новгород» 27-летнего Дениса Суворова.

Официально пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области сообщила, что тело с признаками насильственной смерти было найдено «в районе Казанской набережной в Нижегородском районе г. Н. Новгород». По данному факту уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Глава подразделения ОБСЕ по свободе прессы Арлем Дезир через личный аккаунт в соцсетях обратился к властям с просьбой оперативно расследовать преступление.

«Трагическая смерть журналиста Дениса Суворова с ВГТРК — ужасная новость для журналистики России. Я призываю власти оперативно расследовать преступление, его мотивы и обстоятельства. Виновные должны предстать перед судом», — написал он.

Расследование дела на сегодня находится на контроле прокуратуры.

Читайте также: Нижегородские прокуроры взяли на контроль расследование убийства журналиста

Позднее СМИ сообщили, что в Нижнем Новгороде пропал журналист ИД «Аргументы и Факты» Сергей Грачев, приехавший в столицу региона в рабочую командировку — освещать кинофестиваль «Горький fest». 38-летний корреспондент в последний раз выходил на связь 21 июля, после этого в отеле, где он проживал, его не видели, а телефон оказался отключен. Следственное управление возбудило уголовное дело, ведётся розыск.

Рене Магритт. Убийца в опасности. 1927

«Сергей вечером покинул отель в компании неизвестного мужчины. С помощью камер видеонаблюдения удалось установить, что пара прошла по набережной Федоровского и Сергиевской улице», — цитирует координатора поиска от поисково-спасательной группы «РЫСЬ» Максима Зеленова портал NN.ru.

Дело Сорокина: пребывание в СИЗО продлили

Бывшему главе администрации Нижнего Новгорода, бывшему замспикера областного парламента, досрочно сдавшему мандат Олегу Сорокину, который проходит фигурантом уголовного дела о взятке, продлили арест. В СИЗО он пробудет ещё три месяца — до 2 ноября 2018 года.

Во время рассмотрения ходатайства следователя тёща Сорокина снова предлагала залог в 50 млн рублей, но суд отклонил предложение.

Среди озвученных причин продления срока содержания под стражей опять же называлось наличие у Сорокина загранпаспорта, а также то, что супруга и сын подозреваемого экс-чиновника уже давно живут за пределами страны. На предложение самого Олега Сорокина изъять у него документ, следователь заявил, что не обязан этим заниматься. Адвокаты же Сорокина назвали причины продления ареста «незаконными и необоснованными».

«Сорокин не признавал себя виновным. Он же не сможет покинуть территорию России без прохождения таможенного контроля. А пока он под следствием, ему не дадут его пройти», — цитирует одного из защитников газета «Комсомольская правда».

Цитата из х/ф «Зелёная миля». Реж. Фрэнк Дарабонт. 1999. США За решёткой

Олег Сорокин во время выступления также заявил, что если бы его отправили под домашний арест, то дело бы ускорилось.

Напомним, дело в отношении Олега Сорокина возбудили по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»), а задержали в середине декабря 2017 года. Ему вменяется, что будучи главой городской администрации, он за определённую сумму оказывал общее покровительство и попустительство по службе. Например, на аукционе в 2012 году 14 участков достались на правах аренды одной из компаний, близких к семье Сорокина.

В марте 2018 года Олег Сорокин и его сын Никита досрочно сложили полномочия областных депутатов, добровольно сдав мандаты.

Читайте также: Бывший мэр Нижнего Новгорода Олег Сорокин останется под арестом до ноября

Братья Глушковы и новое дело

В деле братьев Александра и Владимира Глушковых новые уголовные дела.

Уголовное дело

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в отношении бывшего депутата Заксобрания Александра Глушкова, досрочно сложившего свои полномочия после внимания следствия, и его брата — балахнинского депутата Владимира Глушкова изначально уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере»). Следствие считает, что с группой лиц в период с 2013 по 2016 год они посредством поддельных документов вместо реконструкции автостанции в Балахне построили двухэтажный торговый центр, причинив ущерб на 26,6 млн рублей. В начале апреля решением суда депутатов, находящихся в розыске, арестовали заочно. Как только они появятся в Нижнем Новгороде, их ждёт камера в СИЗО на два месяца. Обжаловать эту меру пресечения защитники не смогли, также не удалось им обжаловать и арест имущества, счетов.

Читайте также: Нижегородский политклубок: объявлены в международный розыск братья Глушковы

На прошлой неделе стало известно, что в отношении Глушковых возбуждены ещё четыре уголовных дела по взяткам и легализации имущества, добытого преступным путем. Помимо этого, появились данные, что арест имущества и счетов связан с делом о взятке, которое было возбуждено 1 июня 2018 года.

«Якобы в 2015 году представители строительной фирмы «Люми» частями передали 6 млн руб. за получение муниципального заказа на строительство двух многоквартирных домов на улице Рязанова в Балахне для расселения аварийного фонда. Деньги, по версии следствия, передавались депутату земского собрания Владимиру Глушкову, а тот, в свою очередь, якобы передал их брату Александру Глушкову, который тогда был главой местного самоуправления Балахнинского района и мог посодействовать коммерсантам в выигрыше конкурса», — пишет газета «Коммерсантъ».

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Взятка

Издание, не указывая источники, также сообщает, что ещё в конце июня в отношении Глушковых было возбуждено дополнительно четыре уголовных дела, одно из которых касалось взятки, по мнению следствия, полученной в 2015—2017 годах за незаконное содействие одной из строительных фирм. Владимира же подозревают в посредничестве в передаче взятки.

«Очередные уголовные обвинения в адрес братьев Глушковых по событиям трехлетней давности основаны на показаниях коммерсантов и бывших балахнинских чиновников», — уточняет издание со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Природная аномалия

На прошлой неделе вблизи деревни Неледино в Шатковском районе Нижегородской области обнаружили карстовую воронку. Её глубина — около 50 метров, что соответствует высоте 20-этажного здания. Нижегородские СМИ, оценивая размеры воронки, пишут, что она в ширину больше чем Канавинский мост в Нижнем Новгороде.

Пострадавших в результате природной аномалии не было, так как провал произошёл на поле примерно в 2 км от села. Поле арендует местный фермер, но уже несколько лет его не используют по назначению.

semeonka Карстовая воронка

Среди предполагаемых причин провала — размыв грунтовыми водами. Вокруг опасного места выставлено ограждение и предупреждающие надписи. Точные причины появления воронки, напугавшей местных жителей, выяснят специалисты из МЧС. Только после этого будет решаться вопрос, как поступить с провалом и есть ли смысл его засыпать.

Читайте также: В Нижегородской области образовался карстовый провал глубиной 50 метров