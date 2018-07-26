Кто там в этих вип-ложах сидит?: нижегородский депутат – прокуратуре

Нижний Новгород, , 11:02 — REGNUM Депутат Законодательного собрания Нижегородского области Владимир Буланов на сессии 26 июля 2018 года обратил внимание следственного комитета и прокуратуры на ситуацию с вип-ложами на хоккейных матчах и предложить проверить, «кто там сидит», и как они получили билеты, добавив, что «дарение такого абонемента иначе как взятка не расценишь». Данное выступление депутат сделал перед голосованием за поправки в бюджет 2018 года, где льготы спонсорам хоккейного клуба «Торпедо» планируется увеличить на 200 млн рублей. Поправки были приняты, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ранее данное изменение было поддержано профильным комитетом, на заседании которого был представлен план финансового оздоровления клуба, у которого просроченная кредиторская задолженность уже составляет 484,7 млн рублей.

Напомним, аудиторская проверка показала многочисленные нарушения со стороны прошлого руководства клуба при ведении финансовой документации. В качестве мер решения проблемы рассматривается сокращение зарплаты игроков, снижение числа бесплатных билетов в ложах, проведение кадровой оптимизации, повышение цен на билеты и годовые абонементы.

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«Обращаюсь к следственному комитету и прокуратуре. Почему бы нашим уважаемым органам не проверить, кто там в этих вип-ложах сидит», — заявил депутат Буланов и добавил, что «дарение такого абонемента иначе как взятка не расценишь».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году доходы команды сложились в общем объёме 1,3 млрд рублей. В них основной объём средств приходился на спонсорскую помощь — 750 млн рублей, 450 млн рублей составили бюджетные квоты и 100 млн рублей были заработаны ХК «Торпедо» самостоятельно. На начало июля 2018 году у клуба возникла просроченная задолженность в размере 484,7 млн рублей.