Будет ли в России День художественных промыслов?

Нижний Новгород, , 17:36 — REGNUM Законодательное собрание Нижегородской области подготовило документ в министерство промышленности и торговли России, в котором обосновывается установление нового профессионального праздника — Дня художественных промыслов. Об этом сообщает портал «Открытый Нижний». То, что с такой инициативой выступает именно Нижегородская область закономерно: именно этот регион славится многими старинными художественными ремеслами. Всего их насчитывается 22. Среди сохранившихся исстари и развивающихся сегодня, такие популярные, как варнавинская резьба по кости, казаковская филигрань, городецкая роспись, балахнинское кружевоплетение.

Всего жесфера народных художественных промыслов включает около 350 предприятий из 64 регионов России. Численность занятых в этой отрасли — более 30 тыс. человек. Всемирную известность заслужили Федоскинская миниатюра, Жостовская роспись, Ростовская финифть, Палехская миниатюра, Крестецкая строчка, Гжельская посуда, Дымковская игрушка, Кубачинское оружие и многие другие. Эти высокохудожественными предметы также являются и промышленными товарами, — подчеркивается в документе. То есть промыслы нуждаются и в правительственной, и в региональной поддержке.

Напомним, что профессиональные праздники устанавливаются указами президента в знак признания заслуг работников отрасли. Проект указа подготавливает соответствующий орган исполнительной власти, в которой поступила инициатива.