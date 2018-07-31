Из шестерых останутся пятеро? Нижегородская кампания за кресло губернатора

Нижний Новгород, , 05:14 — REGNUM Центризбирком Нижегородской области сегодня, 31 июля 2018 года, на своём заседании рассмотрит вопрос регистрации пятерых из шести кандидатов, заявившихся на предстоящие выборы губернатора региона. Все они подали необходимые 262 подписи депутатов представительных органов и глав районов области. Под вопросом остаётся регистрация представителя партии «Национальный курс», научного сотрудника Института прикладной физики Российской академии наук Романа Овсянникова. Его регистрация в повестке не значится, также нет данных о подаче им необходимых подписей, которые избирательная комиссия принимала до 27 июля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, в единый день выборов 9 сентября 2018 года избиратели Нижегородской области должны будут проголосовать за одного из кандидатов на кресло губернатора. Его на сегодня занимает назначенный в конце сентября 2017 года после отставки Валерия Шанцева — Глеб Никитин. Последний назначен на должность врио губернатора Владимиром Путиным, а также является победителем праймериз нижегородских единороссов, входя в число кандидатов на губернаторскую должность. Последние выборы губернатора прошли в области в 2014 году. Тогда явка составила 54,49%. Победил действующий глава региона — Валерий Шанцев, который набрал 86,93%. Весьма существенно отстав от него второе место получил глава отделения партии «Справедливая Россия», депутат Заксобрания Александр Бочкарев — 5,65%. На сегодня Бочкарёв проходит фигурантом уголовного дела, находясь под домашним арестом, а партию представляет другой депутат Законодательного собрания — Галина Клочкова.

В этой предвыборной гонке участвует ещё один участник выборов-2014 — депутат Госдумы РФ от ЛДПР Александр Курдюмов, набравший четыре года назад 2,62% голосов.

Их конкурентами также станут представитель КПРФ, заместитель председателя Заксобрания области Владислав Егоров и представитель партии пенсионеров, бывший глава отделения, ушедший с поста после скандальной истории, Александр Быков, который в этой гонке самый старший кандидат, ему в декабре исполнится 62 года.

«Тёмной лошадкой» стал неизвестный кандидат от партии «Национальный курс» — представитель научной интеллигенции Роман Овсянников.

Эксперты уже начали делать прогнозы о том, кто может получить второе место в гонке, так как в том, кому достанется первое место, сомнений почти нет. Политический обозреватель Андрей Вовк считает, что шансы на серебро велики у Александра Курдюмова.

«В отсутствие Бочкарева, Буланова, Сурайкина, Кузнецова — у Курдюмова есть шанс занять даже второе место, ну или хотя бы побороться за него с Егоровым. Пока по рейтингам ИПСУ (Научно-исследовательского института проблем социального управления. Примечание ИА REGNUM ) именно Курдюмов идёт на серебро», — отмечает Вовк на своей странице в соцсетях.

Напомним, на начало 2018 года в регионе зарегистрировано 2 603 915 избирателей.

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