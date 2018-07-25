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В Нижегородской области образовался карстовый провал глубиной 50 метров

Происшествия

От ближайшего населенного пункта до провала – около 2 км

В Нижегородской области образовался карстовый провал глубиной 50 метров
Иллюстрация: Пресс-служба адмнистрации Шатковского района
Карстовый провал в Шатковском районе

Нижний Новгород, 25 июля 2018, 20:34 — REGNUM  В Нижегородской области недалеко от села Неледино образовался огромный карстовый провал. Диаметр воронки — боле 30 метров, глубина — около 50 метров, сообщили ИА REGNUM в администрации Шатковского района области.

По информации муниципалитета, от села Неледино провал находится на расстоянии 1,9 км. Пострадавших нет. Участок относится к землям сельскохозяйственного назначения, его арендует фермер.

В настоящее время провал огражден по всему периметру, вблизи выставлены предупредительные аншлаги.

Администрация предупреждает, что карстовое явление имеет чрезвычайно неустойчивую динамику в связи с цилиндрической формой и подвижностью песчаной массы.

«Существует большая вероятность обрушения, а также разрастания его площади», — предупредили в администрации и добавили, что в ближайшее время от посещения данного участка лучше отказаться.

Администрация района обратилась к специалистам для детального исследования провала, сообщает «НТА-Приволжье». В частности, отправлено письмо в организацию «Противокарстовая и береговая защита». Также территория села обследуется с помощью беспилотника.

Как сообщало ИА REGNUM, месяцем ранее карстовый провал глубиной 18 метров был обнаружен в Кунгурском районе Пермского края.

После обследования воронки специалисты Горного института Уральского отделения Российской академии наук пришли к выводу, что образование провала обусловлено геологическим строением территории и гидрогеологическими условиями.

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