В Нижегородской области образовался карстовый провал глубиной 50 метров

Нижний Новгород, , 20:34 — REGNUM В Нижегородской области недалеко от села Неледино образовался огромный карстовый провал. Диаметр воронки — боле 30 метров, глубина — около 50 метров, сообщили ИА REGNUM в администрации Шатковского района области.

По информации муниципалитета, от села Неледино провал находится на расстоянии 1,9 км. Пострадавших нет. Участок относится к землям сельскохозяйственного назначения, его арендует фермер.

В настоящее время провал огражден по всему периметру, вблизи выставлены предупредительные аншлаги.

Администрация предупреждает, что карстовое явление имеет чрезвычайно неустойчивую динамику в связи с цилиндрической формой и подвижностью песчаной массы.

«Существует большая вероятность обрушения, а также разрастания его площади», — предупредили в администрации и добавили, что в ближайшее время от посещения данного участка лучше отказаться.

Администрация района обратилась к специалистам для детального исследования провала, сообщает «НТА-Приволжье». В частности, отправлено письмо в организацию «Противокарстовая и береговая защита». Также территория села обследуется с помощью беспилотника.

Как сообщало ИА REGNUM, месяцем ранее карстовый провал глубиной 18 метров был обнаружен в Кунгурском районе Пермского края.

После обследования воронки специалисты Горного института Уральского отделения Российской академии наук пришли к выводу, что образование провала обусловлено геологическим строением территории и гидрогеологическими условиями.