Нижегородские прокуроры взяли на контроль расследование убийства журналиста

Нижний Новгород, , 14:54 — REGNUM Ход расследования убийства журналиста ГТРК «Нижний Новгород» Дениса Суворова продолжится под контролем прокуратуры Нижнего Новгорода, сообщила 30 июля пресс-служба ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тело мужчины было найдено 23 июля на строительной площадке недалеко от трамплина в районе Сенной площади. Знакомая журналиста пояснила, что тот был забит камнем до смерти, поэтому опознать его удалось только по татуировкам.

По факту убийства следственный отдел по Нижегородскому району Нижнего Новгорода регионального СУ СК России возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). В настоящее время правоохранители проводят комплекс мероприятий, направленный на установление обстоятельств и лиц, причастных к преступлению.

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