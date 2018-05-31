Якутия наконец-то дождалась перемен. Возглавлявший республику Егор Борисов, отставку которому в последнее время предрекали иногда по нескольку раз в неделю, покинул свою должность по собственному желанию. Теперь регион готовится к масштабному обновлению как представителей законодательной, так и исполнительной власти. Выбирать в Якутии в сентябре 2018 года будут не только главу республики, но и депутатов Госсобрания, мэра Якутска и представителей гордумы столицы. Пока назначенный врио руководителя региона Айсен Николаев делает первые заявления и кадровые перестановки, ИА REGNUM подводит итог: что оставил Борисов своему преемнику, какую политику реализовывал в Якутии за время своего правления и чего достиг.

Иван Шилов ИА REGNUM Егор Борисов

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Кто будет отдавать госдолг?

Егор Борисов руководил республикой почти полные 8 лет — на место предыдущего главы региона Вячеслава Штырова он был назначен 31 марта 2010 года, а в отставку, напомним, ушёл 28 мая 2018-го. За это время госдолг республики вырос в 3,5 раза, или на 37,2 млрд рублей. Если на 1 июня 2010 года объём займов республики составлял 14,9 млрд рублей, то на 1 мая 2018 года — уже 52,1 млрд.

Kremlin.ru Егор Борисов

При этом правительство выражает намерение продолжать брать кредиты. На последнем в бытность Борисова заседании кабинета министров 28 мая было утверждено постановление «Об основных направлениях долговой политики республики на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», в котором прописано, как и за счёт каких источников республика будет обеспечивать устойчивость и сбалансированность бюджета. Пользоваться для этой цели правительство республики собирается облигационными госзаймами и банковскими кредитами. В итоге траты на обслуживание госдолга должны будут возрасти с 3,5% до 5%. Учитывая объём доходов бюджета Якутии, это порядка 9,5 млрд рублей в год. Продолжит ли такую политику Айсен Николаев, «будем посмотреть», как говорят в республике.

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Долетались, называется

При Егоре Борисове не только о том, как рассчитываться с госдолгом, особо не задумывались, но и даже экономить, судя по всему, не считали нужным. Из бюджета на подарки и праздники ежегодно тратили десятки миллионов рублей. Самыми часто покупаемыми дорогими подарками были золотые часы, которые дарились от имени главы республики, правительства или регионального Госсобрания. В списке топовых даров также были ордена с серебром и бриллиантами, сувениры из слоновой кости, якутские ножи, фарфоровая национальная посуда, статуэтки, обереги, махалки от комаров из конского волоса, чоороны (якутские национальные сосуды) и многое другое.

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Золотые часы на руке

Щедрость трат из бюджета на подарки особенно удивляла на фоне проблем, которые испытывал бюджет. Денег при этом не находили на школы, больницы, детские сады и многое другое. Конечно, в период руководства Егора Борисова республикой, соцобъекты и ремонтировали, и строили, но на эти цели катастрофически не хватало средств. Отказавшись от подарков, руководство региона могло бы сделать гораздо больше. К примеру, только на золотые часы и только в 2017 году из бюджета Якутии было потрачено 20 млн рублей, а предновогодние закупки правительства обошлись в 7 млн.

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Но это далеко не всё. Помимо подарков, ведь были ещё и праздники. Только Дни Якутии в Москве (декабрь 2017) обошлись республиканской казне в сумму более 50 млн рублей, и это только то, что удалось отследить по закупкам. А были ведь и траты, которые не показали. Уже потом депутат Госсобрания региона Гаврил Парахин рассказывал, что в столицу возили всех, кто попадётся: «Чуть ли не уборщиц брали с собой в гостиницу, где один номер стоит 9 тыс. рублей в сутки. Боялись, что никто не придёт, хотели показать, что зал полный, потому везли много людей в столицу самолётами».

Только 40 млн рублей было потрачено на установку, оборудование и оформление павильонов, в которых проходили праздничные мероприятия. Почти 2 млн стоила дегустация национальных блюд, 600 тыс. рублей — сувениры, 736 тыс. — транспортные расходы и так далее…

«А людям жить всё хуже и хуже, — комментировал празднование на широкую ногу депутат. — Долетались, называется. Снова бюджет будут перераспределять и секвестировать. Чтобы майские указы президента хоть чуть-чуть выполнить, опять урежут там, где нужно развивать. Зато вряд ли будут трогать сферы, где хорошо растворяются деньги».

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Стало лучше жить?

Действительно, якутяне лучше жить не стали, а если и стали, то, видимо, сами этого не заметили. Проблема обманутых дольщиков стоит в республике острее всего в ДФО, не говоря уже о настоящей человеческой беде — аварийном жилье. Да, республика расселила огромные объёмы ветхого жилфонда — но как? Жители нескольких домов жаловались на качество зданий и холод в квартирах. Кроме того, по данным на конец 2017 года, программу выполнили на 96%, тогда как были должны завершить её в сентябре.

А сколько ещё предстоит строить и сносить! По оценкам Егора Борисова — в три раза больше, чем уже расселено: более 60 тысяч граждан и более 30 тысяч помещений общей жилой площадью свыше 1 миллиона 254 тысяч квадратных метров. Цена вопроса — более 80 млрд рублей.

Ygb3.ru Активисты ОНФ в Якутии обследуют сельские ФАПы

И это только верхушка айсберга. В населённых пунктах республики катастрофически не хватает учителей и врачей (по данным миздрава — более тысячи медработников). Проблема сезонного сообщения населённых пунктов республики (более 90% территории региона находится в зоне сезонного транспортного обслуживания) не решена ни появлением дорог и мостов (в том числе долгожданного моста через реку Лена для Якутска), ни удешевлением авиаперелётов (цена билета только в одну сторону может достигать 30 тыс. рублей в одну сторону).

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Туго и с образованием. В Якутске, к примеру, о переходе на обучение детей в одну смену можно только мечтать — классы переполнены, в каждом из них насчитывается до 40 учеников. В сёлах другая проблема: состояние зданий под школы бывает таким, что детям приходится учиться в валенках и верхней одежде. О благоустройстве можно только мечтать, в том числе и в детских садах. Там остро стоят не только проблемы отсутствия тёплых туалетов, канализации и водоснабжения, но и нехватки питьевой воды. Прокуратура фиксировала, что детей в нескольких дошкольных учреждениях поили водой из системы отопления.

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Что уж говорить об интернете, который в отдалённых сёлах только номинален: полноценно пользоваться им не позволяет скорость. Усилиями активистов удалось добиться подключения 25 школ, и теперь поступает вал заявок не только от учреждений среднего образования, но и от больниц и детских садов.

С поддержкой предпринимателей, кстати, при Егоре Борисове в Якутии дело тоже не заладилось. Снижения налога по усечённой системе налогообложения с 6 до 3% предприниматели добивались 1,5 года, и до сих пор оно остаётся только в проекте и на бумаге. По контрактам с бизнесом, как недавно выяснилось, бюджет рассчитывается несвоевременно. Налог на так необходимую республике частную авиацию составляет порядка 250 тыс. рублей в год, хотя региональным законом мог бы быть установлен на гораздо более низком уровне.

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Ручные и покорные

Решение этого огромного вала проблем могли бы инициировать депутаты, но им, видимо, было не до народа из-за личных интересов. Региональные СМИ неоднократно сообщали, что многие из сидящих в Госсобрании парламентариев имеют свой бизнес, который руководство региона при желании может если не прикрыть, то административным ресурсом повлиять на ход дел.

Iltumen.ru Госсобрание Якутии

Поэтому парламент региона оказался ручным и весьма покорным. Взбрыкивать пытались, да, но под давлением и после бесед народные избранники выполняли волю правительства, голосуя, как надо. Так, в республике были отменены прямые выборы глав муниципалитетов, одобрено почти 10 млрд льгот дочерней компании «Роснефти» «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», утвердили исполнение бюджета республики за 2017 год, не получив ответа по некоторым статьям расходов, одобрили кандидатуру прокурора-варяга и многое другое.

«Мне казалось, что выглядеть более жалким и слабым, чем четвёртый созыв парламента Якутии, невозможно, — отмечал политолог Виталий Обедин. — Но действующий, пятый, доказал, что песня Билана про «я знаю точно, невозможное возможно» — это про них. Они уже на каждой сессии переголосовывают «правильно» после волшебного пенделя правительства. И с каждым разом вопросы становятся все менее значимыми. Помните, как начинали? Голосовали против дачи согласия новому прокурору, против предоставления льгот на 9,4 млрд рублей… А теперь уже — по любому чувствительному поводу».

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Как собрать из льдинок слово «вечность»?

А в самом правительстве, видимо, часто просто не успевали понять, что происходит: кабинет министров постоянно подвергался хаотичным кадровым перестановкам и структурным переменам. Егор Борисов любил в одночасье с лёгкой руки перекраивать правительство и переставлять чиновников, как пешек.

После очередной перетасовки в марте 2018 политолог и журналист республики Виталий Обедин решил посчитать хотя бы часть из этих передвижек и насчитал 30 только крупных корректировок за 27 месяцев. Кадровые перестановки коснулись без малого 50 человек, и это только министры и зампреды.

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«То есть в среднем один министр или зампред за два года менялся с частотой раз в 25 дней. Я честно не понимаю, как работают люди в Доме правительства. Это же какое-то безумие: будучи работником правительства, ты просто никогда не знаешь, с кем, под чьим руководством и где будешь завтра работать. Когда вообще заниматься проблемами региона, когда надо бегать, менять таблички на дверях и папки подписывать заново. При этом каждая смена министра влечет за собой шлейф передвижек — секретарши, референты, специалисты, новые замы», — удивлялся эксперт.

Только глав министерств сельского хозяйства и экономики Егор Борисов менял четырежды.

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«Такое ощущение, что Егор Борисов — это мальчик Кай из сказки «Снежная королева». Помните он в финале сказки сидел у ног госпожи и пытался собрать из льдинок слово «Вечность», зная: как только он его соберет, то всё вокруг само собой наладится. Вот Егор Афанасьевич по такому же принципу тасует кадровую колоду, будучи уверен, что как только он соберет правильную комбинацию, то в республике все оживёт и заколосится. Увы, трудно собрать «Вечность», когда в наборе изначально превалируют буквы ж., о., п. и а.», — также выражал опасения Виталий Обедин.

Он также подчёркивал, что республика никогда не была заточена под управление одним человеком, как при Егоре Борисове: по мнению политолога, он боялся усиления влияния кабинета министров. Именно поэтому, считает эксперт, после ухода в 2016 году в Госдуму бывшего премьер-министр Галины Данчиковой правительство возглавил никому на тот момент неизвестный Евгений Чекин, несколько лет назад приехавший в республику из Ярославской области.

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Результат правления Борисова устами депутатов обобщила Якутия.инфо.

«В республике почти 25 процентов бедных, куча социальных проблем. Или взять кадровую политику — такая чехарда, которая была при Егоре Афанасьевиче, ни к чему хорошему не приводит. Ну куда это идёт, когда некоторые министры узнают о своих назначениях из прессы», — комментировал наследство Егора Борисова вице-спикер Госсобрания Виктор Губарев, возглавляемая которым фракция КПРФ, кстати, отказалась одобрить представленный Борисовым незадолго до отставки отчёт о работе правительства.

Egorborisov.ru Егор Борисов

В первую очередь кадровой политикой теперь уже экс-главы республики остался недоволен и председатель постоянного комитета Госсобрания по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры Виктор Фёдоров.

«Эта лихорадочная несистемная работа говорила о полном непонимании того, за что взяться, чтобы решить проблему, — отметил депутат. — Но больше всего меня поразило, когда я увидел стратегию развития республики до 2030 года и основные видения до 2050 года. Это же кошмар — согласно этому документу, республика должна отдать все свои недра и позволить увести всяким корпорациям их в оффшоры. Вообще политика действующей власти сводится к поддержке не местного населения, а пришлых корпораций. Два года не можем снизить налоги по УСН, а в 2017 году дали «Роснефти» налоговую льготу на 9,4 миллиардов рублей! Вся политика заточена на интересы недропользователей, а не местного населения. За эти годы была разрушена основная функция Госсобрания (Ил тумэн) — контрольная. Мы потеряли Счётную палату и вот уже как пять лет не можем проверить то же АО «Республиканская инвестиционная компания» со всеми его странными инвестициями и квартирами в Москве и Анапе. Куда РИК истратил 30 миллиардов?»

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"И еще один момент — уходя с поста главы Якутии, Егор Афанасьевич оставил нас с дефицитной дырой в бюджете на 25 миллиардов рублей. Я всё время спрашиваю у правительства, что с этой дырой делать, но, видимо, она достанется в наследство следующему Ил дархану», — подвёл печальный итог деятельности Егора Борисова Виктор Фёдоров.