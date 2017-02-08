Больницам Якутии не хватает более тысячи медработников

Специалисты нужны как в районах республики, так и в Якутске

Якутск, , 07:23 — REGNUM Медучреждения Якутии нуждаются в 1104 сотрудниках. Больше всего запросов поступает от больниц на медсестёр, фельдшеров, терапевтов и педиатров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве здравоохранения республики.

Согласно предоставленной информации, больницы приняли бы на работу 320 медицинских сестёр, больше всего они нужны медучреждениям Якутска. В районах республики в основном не хватает фельдшеров, терапевтов и педиатров, запрос от больниц 114, 57 и 35 врачей соответственно. В республике также высока потребность в анестезиологах-реаниматологах и акушерах-гинекологах, лаборантах, неврологах.

Самая большая нехватка персонала среди медучреждений Якутска наблюдается в Якутской городской клинической больнице (потребность в 113 сотрудниках) и «Национальном центре медицины» (60 сотрудников). Наиболее остро врачи нужны Алданскому, Олекминскому и Мирнинскому районам. Совсем нет нехватки специалистов в Верхнеколымском и Ленском районах. Отсутствует потребность во врачах только в пяти медучреждениях районов Якутии, заявки на медкадры среднего звена не подавали только 7 больниц из 197.

Как сообщало ИА REGNUM, в республике также не хватает учителей, особенно острая нехватка в Верхоянском, Среднеколымском, Верхнеколымском, Усть-Янском и Булунском районах республики.

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