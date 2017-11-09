Золотые приоритеты Якутии: на часы власти потратили 20 млн рублей

Якутск, , 08:39 — REGNUM В Якутии объявлена очередная закупка золотых часов — приложений к грамотам, вручаемым от имени главы региона Егора Борисова. Свежий аукцион на поставку этих дорогих подарков объявлен 7 ноября, его сумма — 338 тыс. рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ещё 450 тыс. рублей бюджетных денег планирует потратить на золотые часы Госсобрание республики, а итоговая сумма изымаемых из региональной казны в 2017 году средств на эти цели составила 20 млн рублей.

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Докупить с помощью свежих аукционов правительство и Госсобрание Якутии намерены 26 экземпляров часов из золота 585-й пробы, из них только двое мужских (по цене около 60 тыс. рублей за штуку), а остальные — женские (порядка 30 тыс. рублей за штуку).

При этом ранее аналогичные подарки в 2017 году закупались уже много раз, аппаратом Госсобрания — на 645 и 950 тыс. рублей в августе (15 и 24 экземпляра часов соответственно), дважды на 975 тыс. в июле (36), на 988,5 тыс. и 975 тыс. рублей в апреле (47); управлением делами главы и правительства — на 6,7 млн рублей в июне (163 штуки) и на 7,8 млн рублей в мае (240). Итоговая сумма трат на золотые часы из бюджета-2017 республики достигла 20 млн рублей, а общее количество приобретённых на эти деньги дорогих подарков — 525 штук.

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Как сообщало ИА REGNUM, недавно депутаты республики на сессии Госсобрания почти беспрекословно одобрили предлагаемый правительством региона секвестр в бюджете Якутии на 2017 год. Были сокращены расходы на строительство школ, детских садов и больниц, в здравоохранении — на 62,3 млн рублей, в образовании — на 44,1 млн.

Напомним, госдолг Якутии, по данным на 1 октября, составлял 50,2 млрд рублей, и в ближайшее время вырастет ещё: министерство финансов региона объявило 4 электронных аукциона, с помощью которых намерено получить в банках 2,5 млрд займа. За пользование этими деньгами из бюджета Якутии заплатят 700 млн рублей.

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