Андрей Клычков был назначен на пост врио губернатора Орловской области в октябре 2017 года, и его назначение жителями региона было воспринято с воодушевлением, особенно — на фоне острого недовольства работой Вадима Потомского. Тогда казалось, что в сентябре 2018 года у Клычкова конкурентов, которые реально смогли бы претендовать на пост губернатора, не будет: новый врио получил поддержку большинства политических сил региона, даже тех, кто до этого находился в оппозиции к власти.

Марина Каширская ИА REGNUM Орел

Однако за несколько месяцев, прошедших с момента назначения, это воодушевление сменилось всё нарастающим разочарованием. А между тем до выборов губернатора Орловской области осталось чуть более четырех месяцев. И за этот срок врио губернатора Андрею Клычкову нужно убедить жителей региона проголосовать именно за него.

Выбор партии — выбор народа

На этой неделе обком КПРФ принял вполне ожидаемое решение — рекомендовать в качестве кандидата в губернаторы от партии врио главы региона Андрея Клычкова. На заседании бюро регионального отделения партии 24 апреля говорилось, что члены КПРФ на отчетно-выборных конференциях местных отделений единогласно рекомендовали Клычкова в качестве кандидата в губернаторы. Следующий этап — рассмотрение кандидатуры Клычкова на пленуме комитета Орловского обкома КПРФ, однако, судя по единодушию орловских коммунистов, и с этим никаких проблем не будет.

Что касается возможных конкурентов Клычкова на выборах, то здесь пока никакой ясности нет. С самого начала «Единая Россия» объявила, что не намерена выдвигать своего кандидата на выборы губернатора Орловской области. Объяснили тогда решение тем, что на пост исполняющего обязанности главы региона Клычков назначен президентом. Кстати, в сентябре 2014 года, когда от приставки «врио» избавлялся член КПРФ Вадим Потомский, «партия власти» также не стала выдвигать своего кандидата. Таким образом, фактически освободив ему дорогу к креслу губернатора.

В числе наиболее вероятных кандидатов на пост губернатора местные СМИ называли известного в регионе депутата облсовета Виталия Рыбакова — одного из непримиримых противников теперь уже экс-губернатора Потомского. Сам Рыбаков, который, кстати, участвовал и в губернаторской кампании 2014 года от партии «Родина», но был снят с выборов, официально эту информацию не подтвердил. При этом, по мнению местных наблюдателей, именно Рыбаков может составить реальную конкуренцию Андрею Клычкову. В 2016 году он безоговорочно победил на выборах в облсовет, выдвинувшись самостоятельно по одномандатному округу. А практически все время нахождения Потомского в кресле губернатора вел активную оппозиционную работу. Впрочем, именно фактическое отсутствие партийной принадлежности может и помешать Рыбакову в выдвижении — ведь самостоятельно пойти на выборы закон пока не позволяет.

«В случае традиционной модели выборов, главным противостоянием в Орловской области станет борьба между Рыбаковым и Клычковым. И здесь Рыбаков столкнется с очень серьезной проблемой — поиском партии для выдвижения», — цитируют политолога Владимира Слатинова «Орловские новости».

Своих кандидатов на выборы в губернаторы Орловской области могли бы выставить «Справедливая Россия», которая в последнее время в Орловской области ведет активную работу, и ЛДПР, но пока никаких заявлений об этом сделано не было.

Марина Каширская ИА REGNUM Вадим Потомский — бывший губернатор Орловской области

Впрочем, в 2014 году, когда на пост баллотировался Вадим Потомский, у него было четыре соперника — Виталий Утешев (ЛДПР), Юрий Антюхов («Молодая Россия»), Иван Галкин («Справедливая Россия») и Андрей Казанцев (Партия возрождения России). Но в итоге за врио губернатора, «варяга», назначенного президентом, Вадима Потомского проголосовали чуть менее 90% орловских избирателей, при явке в 62,65%. Предшественник Потомского, Александр Козлов, до этого занимавший пост заместителя министра сельского хозяйства РФ, через процедуру прямых выборов не проходил — его назначил президент и утвердил облсовет. Оба приезжих чиновника, много чего наобещавшие региону, но так и не сумевшие эти обещания выполнить, потеряли симпатии населения и вынуждены были уйти.

Сложные полгода

Андрей Клычков в октябре 2017 года был назначен президентом на пост врио губернатора в регион, в котором власти бездействовали не годами — десятилетиями. Только за три с половиной года работы Потомского область потеряла несколько предприятий, существенно сократились объемы промышленного производства и даже, на фоне активного развития в соседних регионах, казалось бы, традиционного для Черноземья сельского хозяйства. Зато стабильно рос государственный долг: с 2013-го по 2017 год его объем увеличился в два раза. Главной же проблемой региона является отсутствие денег на решение всех остальных проблем.

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Очевидно, что от 38-летнего экс-депутата Мосгордумы, назначенного президентом в Орловскую область, ждали слишком многого. И возможно, именно эти завышенные ожидания мешают сегодня объективно воспринимать работу главы региона. Впрочем, к восприятию самим главой состояния дел в регионе — тоже много вопросов.

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В конце апреля Клычков представил депутатам областного совета отчет о работе правительства региона за 2017 год, в котором, если следовать релизу облсовета, заявил, в частности, что «статус региона как середняка, который может быть прослежен по определенным статистическим показателям, его абсолютно не удовлетворяет. В связи с этим предстоит провести масштабную работу, направленную на решение серьёзных задач».

В отчете губернатор привел такие данные: в общем объёме доходов консолидированных бюджетов в рейтинге регионов России Орловская область — на пятом месте.

«Объём валового регионального продукта, по предварительной оценке, составил 216 млрд 138 млн рублей — за год остался практически на прежнем уровне, вырос в действующих ценах на 1%. А с 2012 года увеличился более чем на 70 млрд рублей, или на 48% в фактических ценах. В то же время в действующих программах развития региона поставлена цель более значительного увеличения ВРП Орловской области», — отчитался Клычков.

В числе самых значимых инвестиций, по данным пресс-службы уже правительства области, Клычков привел проекты Kerama Marazzi по расширению производства на 2 млрд рублей, а также ООО «Знаменский СГЦ» с дополнительными инвестициями в 7 млрд рублей. Но вот о планах по привлечению новых инвесторов в отчете говорилось без особой конкретики. Разве что упоминался ставший уже скандальным проект строительства завода напольных ПВХ-покрытий.

В целом глава региона обозначил десять направлений работы: это и порядок в ЖКХ, и высокие технологии в дорожном строительстве, и «реальные инвестиции», и «комфортная среда», и решение вопросов ветхого жилья…

Пресс-служба правительства Орловской области Андрей Клычков отчитывается перед облсоветом

Отчет депутаты облсовета, конечно, утвердили, но без критики не обошлось.

Глава фракции «Единой России» Михаил Вдовин обратил внимание на необходимость усиления контроля за использованием бюджетных средств, а также заявил, что правительству нужно повышать качество бюджетного планирования. Глава фракции КПРФ Вячеслав Морозов заявил, что фракция «поддерживает ряд принципиальных вопросов, важных для развития Орловщины». О необходимости усиления контроля говорил и представитель ЛДПР Андрей Куцын.

Более предметно высказался заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Денис Филипченков, заявивший, что о тяжелой ситуации можно говорить много, но от руководства региона «требуется не затыкание дыр, а системный подход, наведение порядка в госзакупках, борьбы с разгильдяйством».

Суровая действительность

Впрочем, реальная ситуация в регионе пока очень сильно отличается от того прекрасного будущего, которое в отчете нарисовал врио губернатора. И именно с этими сложностями врио губернатора столкнулся в первые же дни в Орловской области. Острый дефицит средств в бюджете, неработающая экономика, загибающаяся социальная сфера…

Марина Каширская ИА REGNUM День города в Орле

Ситуация в здравоохранении, которая почему-то не вошла в перечень стратегических задач в отчете, сегодня просто аховая. И речь не только о ситуации с обеспечением лекарствами льготников или инвалидов — памперсами. Речь уже идет о том, что в медицинских учреждениях региона попросту некому работать.

Александр Лялюхин, который в последние несколько лет возглавлял департамент здравоохранения Орловской области и уволился с должности буквально на днях, в марте, отчитываясь перед депутатами, признавал, что дефицит специалистов — тотальный.

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А на днях регион прогремел на всю страну после того, как в интернете появился ролик, снятый местным жителем в орловской больнице им. Боткина. Мужчина пришел за справкой в детский сад для детей, но, простояв в очереди около четырех часов, на прием к педиатру так и не попал. В девятом часу вечера посетителей попросили прийти в другое время.

«Ребята, я жить хочу! Я целый день заторканный. Я виноват, что у нас некому работать?! Я один из восьми человек остался. Заведующая ушла? А что вы от меня хотите? В департамент идите жалуйтесь. Соберитесь, пишите петиции — может, что-то изменится. Я один остался», — сказал врач возмущенным пациентам.

Глава региона поручил в ситуации разобраться… Однако очевидно, что речь не о каком-то единичном случае: отсутствие кадров и громадная нагрузка на тех медиков, которые, несмотря ни на что, каждый день помогают людям, — системные проблемы для региона.

На этой неделе Лялюхина сменил выходец из Белгородской области Иван Залогин, который некоторое время назад руководил в этом регионе управлением здравоохранения.

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Еще один скандал, который действительно может стоить Клычкову голосов избирателей в сентябре, — это ситуация вокруг строительства завода ПВХ-покрытий. Предприятие решили возвести в черте Орла, на месте, где раньше располагались мощности уже два года как закрытого завода «Кока-кола». Инвестиционный контракт заключил, кстати, еще Вадим Потомский — буквально за несколько недель до отставки. Но новые орловские власти решили не отказываться от договоренностей, тем более что инвестор обещал 2,4 млрд вложений, 1,5 млрд рублей налогов до 2026 года и 200 рабочих мест. Более того, Клычков назвал строительство завода крайне важным и обещал всяческую поддержку инвесторам.

Однако в последние полтора месяца вокруг этого инвестпроекта развернулась самая настоящая война: резко против строительства завода, который, по их мнению, может принести экологии города только проблемы, выступили общественные организации, жители и даже депутаты гордумы. Судя по последним событиям, глава региона уверен, что от выгодного проекта отказываться не стоит, и даже не пытается вступить в диалог с противниками строительства.

Подробности: Завод ПВХ-покрытий в Орле: люди — против, власти — за

«Главного по промышленности» в Орловской области обвинили в клевете

Выборы, выборы…

Орловская область и до прихода Клычкова считалась регионом с точки зрения конфликтов непростым. И с самого назначения нового врио губернатора политологи его предупреждали: просто не будет.

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Андрея Клычкова ждут проблемы на выборах в Орловской области

Так, в октябре 2017 года генеральный директор АПЭК, член Высшего совета партии «Единая Россия» Дмитрий Орлов отмечал, что Андрей Клычков «столкнется с различными проблемами — это и группа Строева, и местные бизнес-интересы, это и Иконников (Василий Иконников, глава регионального обкома КПРФ — прим. ИА REGNUM ), и местное отделение компартии». В декабре на шестнадцатом заседании Экспертного клуба «Регион» на тему «Эффективность региональной власти в 2017 году» эксперты отмечали: Клычкова на выборах могут ожидать проблемы.

Марина Каширская ИА REGNUM Орловские фонтаны

Специалисты Экспертного института социальных исследований в докладе «Вторая волна обновления состава глав субъектов РФ — 2017: первые итоги», опубликованном 7 февраля, также прогнозировали острые конфликты в период работы Клычкова в Орловской области.

Об этом: Клычков остается чужаком: главе Орловской области обещают конфликты

В последнем докладе АПЭК о рейтинге влияния глав РФ, по итогам марта, Андрей Клычков оказался в числе глав регионов со средним влиянием, но — ближе к концу: орловский врио занял 74-ю строчку из 85, потеряв по сравнению с февралем сразу четыре позиции.

Впрочем, сам Андрей Клычков, судя по всему, настроен на победу. Несмотря на то, что в качестве врио он пока ведет себя довольно осмотрительно, до сих пор не сделав даже серьезных кадровых перестановок, планы на будущее у него определенно есть. И связаны они с Орловской областью.