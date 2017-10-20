Денег нет: Андрей Клычков рассказал, зачем его прислали в Орел

Орел, , 15:52 — REGNUM Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков уверен, что его не назначили бы на должность, если бы в регионе были деньги. Об этом он сам заявил 20 октября.

Как сообщает пресс-служба областного правительства сегодня глава региона посетил Дмитровский район, встретился с его главой и активом. Таким образом, Клычков, назначенный на пост две недели назад, продолжает знакомство с регионом.

«В числе наших основных задач — развитие промышленной базы. Это даст возможность решить актуальные вопросы занятости населения и обеспечить налоговые поступления в бюджет. В решении этих вопросов особая роль отводится тесному взаимодействию областной и районной власти», — цитирует пресс-служба врио губернатора.

Как сообщает «Орелград», на встрече губернатора с жителями в числе основных вопросов поднималось состояние дорог, поддержка соцобъектов, необходимость наладить поставки сжиженного газа. Глава района Сергей Козин на встрече попросил врио губернатора выделить 16 миллионов рублей на сокращение кредиторскую задолженность бюджета. Глава региона сообщил, что в Орловской области денег нет.

«Если бы тут были деньги, меня бы сюда не прислали. Обычно как: в первые две недели наобещал всем — и потом его не слышно пару лет. У меня позиция простая: для меня это новая должность и новый формат необходимости работы — сначала надо изучить, а потом уже давать», — цитирует издание врио губернатора.

Как сообщало ИА REGNUM, Андрей Клычков, до этого — депутат Мосгордумы от КПРФ, был назначен президентом Владимиром Путиным на должность исполняющего обязанности губернатора Орловской области 5 октября. Его предшественник на посту губернатора, также представитель КПРФ, Вадим Потомский был отправлен в отставку за два года до окончания срока полномочий.

Ранее генеральный директор АПЭК, член Высшего совета партии «Единая Россия» Дмитрий Орлов, отмечал, что на новом посту Клычкову придется столкнуться со многими сложностями — «это и группа Строева (Егор Строев — бывший губернатор региона), и местные бизнес-интересы, это и Иконников (Василий Иконников, глава регионального обкома КПРФ — прим. ИА REGNUM ) и местное отделение компартии».

«Клычков будет в гораздо большей степени привязан к КПРФ, зависим от КПРФ в принятии решений, чем Потомский. Зюганов показал, что обладает большим влиянием на Орловскую область. Врио главы Орловской области будет серьезно зависеть от поддержки и лоббистских возможностей федерального руководства КПРФ именно по этому региону», — сказал эксперт.

В настоящее время и на региональном, и на муниципальном уровнях ведется активная работа по формированию бюджета на 2018 год. Согласно прогнозу, доходы областного бюджета на следующий год планируются в объёме 27 млрд 668,8 млн рублей, столько же составят расходы. Бюджет на 2017 год, напомним, был принят с доходами и расходами в 26,8 млрд рублей. Накануне, 19 октября, врио губернатора Андрей Клычков заявил о «дыре» в бюджете на 2018 год в 1,8 млрд рублей.

Между тем, несколько дней назад депутат горсовета Орла Вадим Негин заявил о скором возможном финансовом крахе областного центра: на выполнение ряда социальных обязательств городу не хватает около миллиарда рублей, при этом лимит кредитов уже выбран, и в 2018 году администрация не сможет брать в долг на закрытие бюджетных дыр.

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