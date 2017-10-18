КПРФ и «группа Строева»: с чем столкнется Клычков в Орловской области?

Москва, , 18:58 — REGNUM Андрею Клычкову, назначенному 5 октября врио губернатора Орловской области придется столкнуться с противостоянием так называемой группы Строева (экс-губернатора Орловской области, по-прежнему сохраняющего определенное влияние), местного отделения КПРФ и региональных бизнес-групп. Об этом говорилось сегодня, 18 октября, в ходе заседания экспертного клуба «Регион» в пресс-центре ИА REGNUM. Орловская и Ивановская области были в ходе обсуждения названы в числе «конфликтных» регионов.

Как отметил генеральный директор АПЭК, член Высшего совета партии «Единая Россия» Дмитрий Орлов, Андрей Клычков «столкнется с различными проблемами — это и группа Строева, и местные бизнес-интересы, это и Иконников (Василий Иконников, глава регионального обкома КПРФ — прим. ИА REGNUM ) и местное отделение компартии».

«Клычков будет в гораздо большей степени привязан к КПРФ, зависим от КПРФ в принятии решений, чем Потомский. Зюганов показал, что обладает большим влиянием на Орловскую область. Врио главы Орловской области будет серьезно зависеть от поддержки и лоббистских возможностей федерального руководства КПРФ именно по этому региону. В отношении Островского и Потомского (действующий губернатор Смоленской области и бывший глава Орловской — прим. ИА REGNUM ) этого не было», — сказал эксперт.

«Изменился принцип назначения врио губернаторов оппозиционных партий. Раньше подобные назначения, как правило, получали федеральные функционеры парламентской оппозиции. Классические примеры — это Островский и Потомский. Теперь региональные оппозиционные политики, весьма влиятельные, которые из своего региона перемещаются в другой. Очень компетентные, адекватные люди», — пояснил Дмитрий Орлов.

Вице-президент Российской ассоциации политических консультантов, президент компании «Максимов консалтинг» Андрей Максимов более подробно остановился на причинах отставки Потомского, который, напомним, не доработал на посту губернатора два года.

По мнению Максимова, Потомский потерпел «крупное управленческое фиаско, значительную часть ответственности за которое должен на себя взять Геннадий Зюганов» и «так и не смог найти компромисс не то что с действующими хозяйствующими субъектами территории, но и даже с товарищами по партии в собственном регионе, которым он управлял — там коммунисты были одними из активнейших оппозиционеров и активнейшим образом способствовали его уходу».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября Вадим Потомский был отправлен в отставку решением президента Владимира Путина. Срок полномочий Потомского истекал в 2019 году. Тогда же экс-губернатор был назначен на должность заместителя полпреда президента по ЦФО.

Официальная формулировка ухода Потомского — «в связи с заявлением о досрочном сложении полномочий». Исполняющим обязанности губернатора Орловской области неожиданно был назначен Андрей Клычков, до этого занимавший депутатское кресло в Мосгордуме от КПРФ.

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