В информационной повестке Татарии на прошлой неделе лидировала тема политики. Полпред президента РФ в ПФО Михаил Бабич, посетив Казань, заявил, что к выборам президента РФ регион готов, а «власть обращена лицом к людям». На этой же неделе в столице Татарии начал работать ситуационный центр «Выборы-2018», анонсирован фотомарафон «Айданавыборы», а явку прогнозируют на уровне 2012 года — 82%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

Татарские национальные организации призывают приходить на выборы, но не выказывают предпочтений кандидатам. В отличие от марийских. Так, старейшая национальная организация Марий Эл «Марий ушем», некогда заявлявшая себя сторонником КПРФ, решила поддерживать на этих выборах действующего президента страны, но уже сейчас политологи говорят, что «поддержка Владимира Путина необходима «Марий ушем» для «послевыборного пиара», так как организация «хочет объединить все марийские организации «в некую ассоциацию на своей платформе», но «пока они не могут являться признанно надёжным винтиком системных сил».

А жительница Татарии в преддверии дня Х решила заработать не политический капитал, а вполне реальный. Она выставила на продажу автограф Владимира Путина за 250 тыс. рублей.

Отличился на неделе и глава Татарии Рустам Минниханов. Он окрестил некоторых подрядчиков на селе бессовестными людьми, которых нельзя допускать до объектов, а также заявил, что изменять размер выкупной цены на аварийное жилье не будут. А это значит, что расселяемых собственников оставят один на один со своими проблемами и можно ждать продолжения митингов на эту тему. Кроме того, глава региона сделал заявление и о соцсетях, отметив, что «немножко обидно, когда соцсети передёргивают», и добавил, что они не должны быть анонимными. Минниханов также объяснил кадровые рокировки последних месяцев, а кадровый экспорт Татарии в лице чиновников, уехавших на работу в Дагестан, стал основанием для роста рейтинга Минниханова. За февраль глава Татарии вернул три позиции, поднявшись с восьмого на пятое место в рейтинге влияния глав регионов.

Кроме того, досталось от Минниханова «некоторым регулирующим органам», которые дают возможность завезти сухое молоко — «белый порошок, из которого восстанавливают молоко, его даже кошка не кушает».

В районах республики жителей запугивают административными штрафами, чтобы они делали взносы по самообложению, забывая, что речь идёт не о налогах, а о добровольном участии граждан в финансировании насущных нужд бюджета. При этом глава Совета муниципальных образований республики Экзам Губайдуллин заявил, что «нет закона о штрафах по самообложению» и «это чья-то провокация».

Братья Шаймиевы сохранили свои места в списке богатейших бизнесменов мира по версии журнала Форбс. В списке также ещё два выходца из Татарии.

Скандалом обернулась отчётная сессия министерства образования и науки региона — представители Рособрнадзора заявили, что некоторые выпускники получили медали, не сдавая ЕГЭ, результаты проверочных работ по русскому языку завышались, а перед докладом представителя прокуратуры журналистов просто выставили за дверь.

Неделя завершилась поздравлениями жительниц республики с Международным женским днём. Рустам Минниханов отметил, что в правительстве прекрасный пол должен быть. Органы статистики посчитали, что на женскую часть населения региона приходится 54%, а среди госслужащих дамы составляют 75% от общей численности, но руководящие посты они занимают реже мужчин.

Не обошлась короткая предпраздничная неделя и без скандалов — в Муслюмово руководителя финансово-бюджетной палаты заподозрили в завышении стоимости благоустройства набережной. Это стоило бюджету 4,8 «сверхнормативных» миллиона рублей.

Завершилась прошлая неделя визитом ещё одного высокопоставленного чиновника. Глава Минстроя РФ Михаил Мень принял участие в международном инвестиционном форуме архитектуры и дизайна SIYUM. Поговаривают, что форум стал «чёрной кошкой», пробежавшей между двумя известными дамами Татарии.

Kremlin.ru Михаил Бабич

Предвыборное пространство

Предстоящие выборы президента РФ, которые пройдут 18 марта 2018 года, по-прежнему остаются главной темой региональной повестки.

Полпред президента РФ в ПФО Михаил Бабич, посетивший Казань с целью проверки готовности к выборам, остался доволен результатом. Он заявил, что регион готов к 18 марта и традиционно республика показывает высокую активность на выборах, что является результатом «большой работы региональных властей».

"Выборы невозможно сделать одномоментно, невозможно кого-то убедить за какие-то две-четыре недели проголосовать. Работа ведется или нет. Либо люди каждый день ощущают внимание власти к себе и к своим насущным проблемам, либо этого нет. Не все вопросы можно решить быстро, чудес не бывает, ни у кого нет волшебной палочки. Но то, что власть обращена лицом к людям, власть слышит людей и пытается решать те проблемы, которые они обозначают, от бытовых до стратегических, это сегодня очевидно и в этом залог успешных избирательных кампаний в республике», — добавил Бабич, уточнив, что не должно быть «административного давления, каких-либо нарушений».

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Он также добавил, что главное, что «каждый гражданин сможет в комфортном режиме прийти на избирательный участок и проголосовать за своего кандидата в президенты». Именно на явку активно работает республиканская власть, чтобы не потерять свои результаты 2012 года, когда также прошли выборы президента РФ. Тогда на участки пришли 83,45% избирателей. На уровне 82% эксперты прогнозируют явку и в этом году.

Для повышения электоральной активности в Казани запустили фотомарафон «Айданавыборы», в котором будут разыграны 18 призов (планшетов, айфонов и видеокамер) между теми, кто сделает самое оригинальное фото на фоне тематического баннера во время голосования, а в день выборов в столице региона возле избирательных участков организуют сельхозярмарки. Кроме того, для жителей отдалённых микрорайонов Казани организуют бесплатный транспорт до избирательных участков, а те, кто проголосовал и получил браслет-подтверждение, сможет бесплатно посетить концерт на «Казань-Арене».

Следить за тем, чтобы выборы прошли без нарушений, в регионе будут представители республиканского ситуационного центра по мониторингу. Он создан Общественной палатой региона и региональным отделением Общероссийского общественного движения «Корпус наблюдателей «За чистые выборы». Основной костяк активистов — 80 человек.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный бюллетень

Национальные организации Татарии в этом году решили также не оставаться в стороне. Заместитель премьер-министра РТ, а по совместительству глава национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев в комментариях казанским СМИ заявил, что татары готовятся принять активное участие в выборах.

«Выборы президента являются главным мощным фактором единения граждан многонациональной Российской Федерации. Мы все очень разные, естественно, у нас могут быть разные политические взгляды и убеждения. Но мы все едины в одном: мы все хотим процветания нашей Родины и ее народов. И эта наша единая воля должна проявиться в активном участии в выборной кампании. Выборы — это большая школа гражданской активности, где, не в последнюю очередь, формируется национальное самосознание нашего народа. Всемирный конгресс татар призывает всех вас принять активное участие в выборах президента Российской Федерации во имя высших интересов страны и нашего народа», — именно такое обращение распространил президиум «Милли шуры» еще в начале февраля 2018 года.

А пока в Татарии уже за 1,5 месяца до часа Х начинают призывать посетить избирательный участок, национальные организации Марий Эл мечутся в поисках того, к кому бы примкнуть.

Вместо кандидата от КПРФ крупнейшая и старейшая национальная организация Марий Эл «Марий ушем», долгие годы находившаяся в оппозиции к региональным властям, решила поддержать на президентских выборах Владимира Путина.

Того, что этим шагом они хотят встроиться в систему, общественники не скрывают. Сопредседатель организации Владимир Козлов в комментариях изданию отметил, что раньше их «воспринимали как оппозицию» и «чиновники в райадминистрациях смотрели косо», а теперь, как он полагает, поддержка президента поможет выстроить диалог с чиновниками.

Но вовсе не порывом души называют этот шаг эксперты, а желанием «послевыборного пиара».

«Поддержка Владимира Путина необходима «Марий ушем» для «послевыборного пиара»: «Мол, посмотрите, как нас слушают», — цитирует «Коммерсантъ» политолога Константина Строкина, уточнившего, что «Марий ушем» хочет объединить все марийские организации «в некую ассоциацию на своей платформе», но «пока они не могут являться признанно надёжным винтиком системных сил».

Kremlin.ru Владимир Путин

Автограф на продажу

Пока общественники думают над тем, как заработать политические очки, жительница Набережных Челнов пытается подзаработать другим способом. На одном из сайтов объявлений она разместила предложение о продаже автографа Владимира Путина.

«Трофей, судя по прилагающейся «фотодокументации» объявления, доставшийся некой Татьяне З. как участнице Всероссийского молодёжного форума «Селигер — 2012», оценивается в 250 тыс. рублей», — пишет правительственное издание «Татар-информ».

Судя по объявлению, продаётся не только сам автограф, а блокнот с автографом. На сегодня лот набрал уже почти 450 просмотров, покупателя пока на него не нашлось.

Tatarstan.ru Рустам Минниханов

Минниханов о телеграмме, аварийщиках и сухом молоке

Традиционно в преддверии 8 марта Рустам Минниханов проводит встречу с журналистками региона, совмещая её с поздравлением. Этот год исключением не стал, и на встрече был сделан ряд заявлений. Так, у главы региона спросили об его отношении к телеграм-каналам.

«Это уже наша жизнь, и мы должны соответствовать сегодняшним вызовам. Я внимательно смотрю материалы, которые мне приносят. Но когда это анонимно — многие вещи передергиваются, используются в чьих-то интересах. Но есть и те, что соответствуют действительности. Думаю, 20—30% там действительных событий, а остальное — интерпретация, то есть то, хочет заказчик», — заявил он, добавив, что если только аплодировать, то «не будет динамики, не будет роста», но в это же время, по мнению Минниханова, «должна быть ответственность людей за свои слова», и социальные сети не должны быть анонимными.

Прокомментировал Минниханов и позицию республиканских властей относительно снижения закупочных цен на молоко и просьбу об ограничении ввоза сухого молока, бесконтрольные поставки которого и привели к сложной ситуации на молочном рынке.

«Некоторые регулирующие органы принимают не совсем правильные решения — дают возможность завезти какие-то продукты, в данном случае сухое молоко, и спрос на цельное молоко снижается. Я не против того, чтобы сухое молоко завозили, я против того, чтобы людей обманывали. Представьте, огромный молокозавод перестал закупать молоко. И говорит: у нас себестоимость сухого 11—14 тысяч рублей, зачем я будут покупать ваше молоко. А что такое сухое молоко? Это белый порошок, из которого восстанавливают молоко, его даже кошка не кушает!» — возмутился Минниханов.

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Из неприятных заявлений на той встрече можно отметить то, что касалось аварийного фонда, жильцы которого уже дважды митинговали в 2018 году, требуя у властей обратить внимание на проблему и поднять выкупную цену. Последняя была установлена свыше пяти лет назад и не менялась все эти годы, оставаясь на уровне 11 тыс. рублей за «квадрат», когда как от рыночной она уже отличается в три раза.

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Рустам Минниханов заявил, что он понимает «тех, кто живёт в аварийном жилье, они, может быть, хотели по-другому, но есть федеральный закон, по которому оценивается недвижимость и производится компенсация», потому, судя по всему, на подъём выкупной планки можно не рассчитывать.

«Граждане имеют право получить жилье по социальной ипотеке или по социальному найму. Да, у нас много разногласий, — отметил он. — Эти процессы, как правило, идут через суды. Все действия, которые произведены, — в рамках существующего закона. У многих людей вообще не было других возможностей, шансов улучшить жилищные условия. Посмотрите, в Чистополе — построены целые массивы жилых домов. Мы вынуждены были построить много жилья, чтобы переселить из аварийного жилого фонда. При этом мы выслушали претензии от тех, кто ждёт жилье по программе социальной ипотеки, так как в первую очередь давали аварийщикам. Да, не все получили, что хотели, но всё происходит в рамках закона и в рамках наших обязательств».

К вопросу социальной ипотеки, которую и предлагают в числе возможных решений аварийщикам, Минниханов на неделе вернулся ещё раз. На правительственном совещании он поручил «провести специальную проверку в связи с обращениями жителей новых домов ЖК «Салават Купере», которые пожаловались на ненадлежащее качество выполненных строительных работ».

Тогда же он подверг жёсткой критике и работу подрядчиков, работающих по программам строительства и капремонта объектов социально-культурной сферы на селе. Оказалось, что ранее жители Тюлячинского района пожаловались, что «рабочие при возведении нового клуба использовали вторичные строительные материалы», а также на объекте были «допущены грубые нарушения требований проектной документации и технических регламентов, учреждение не было оснащено новым оборудованием».

"Бессовестные люди! Мы в этой деревне для людей клуб строим, а они так к этой работе относятся. Больше никогда не допускайте этого подрядчика к работе. А куратора, который подписывал итоговые документы, необходимо привлечь к ответственности», — возмутился Минниханов и дал поручение подчинённым «незамедлительно реагировать на подобные сигналы».

Mert.tatarstan.ru Владимир Васильев и Рустам Минниханов

Отрейтинговали: за кадровый экспорт добавили баллов

В начале прошлой недели оценку работе глав регионов в феврале 2018 года дало Агентство политических и экономических коммуникаций. В докладе отмечается, что «позитивные тенденции наблюдаются для губернаторов, участвующих в значимых общенациональных проектах или получающих благоприятные оценки федеральных ведомств», и в свете этого глава Татарии усилил свои позиции, переместившись с восьмого на пятое место со средним баллом 6,5.

Телеграмеры объяснили рост рейтинга главы республики в том числе и кадровым экспортом в Дагестан.

«Рустам Минниханов, который также сильно ослабил свои позиции в прошлом году, сумел нарастить своё федеральное влияние за счёт кадрового экспорта. Татарстан давно позиционировался как один из кадровых резервуаров молодых управленцев, достаточно вспомнить, сколько выходцев из республики работают в федеральных органах власти. Назначение министра экономики Татарстана Артема Здунова председателем правительства Дагестана в очередной раз утвердило статус Минниханова как наставника успешных управленцев, а заодно укрепило его лоббистские возможности», — отметил телеграм-канал «Зелёная папка», подводя итоги февраля для «Биржи губернаторов».

Вопрос назначения экс-министра экономики Татарии на высокий пост в другой республике Минниханов также прокомментировал на мартовской встрече с журналистами.

«Особой радости, что Здунов уехал в Дагестан, — нет. Это был очень перспективный министр, активный. Хорошо работал с Москвой, было много интересных проектов по малому и среднему бизнесу. Но администрация президента РФ тоже думает о кадровом резерве, они присматриваются к людям. У нас в федеральном кадровом резерве также стоят Тимур Нагуманов (уполномоченный при президенте РТ по защите прав предпринимателей), Роман Шайхутдинов (министр информатизации и связи РТ), Носов (генеральный директор ОЭЗ «Иннополис»)», — заявил глава региона, добавив, что в это же время гордится своими кадрами.

Между тем, говоря о Дагестане, Минниханов отметил, что и у них есть чему поучиться республиканским чиновникам.

«Поехал в Дагестан, был шокирован. Мы ходим, в грудь себя бьем, что мы такие «электронные». А в Дагестане работа МФЦ значительно лучше организована, чем у нас. Я после этого прямо руководителю МФЦ и нашему вице-премьеру, который отвечает за информационные системы, сказал: «Вы чем занимаетесь? Почему не смотрите?» В Дагестане сделано то, что наши болтуны не могли сделать», — отметил глава региона.

На что телеграммеры пошутили, что лучше бы начали «внедрять сингапурский опыт работы с провинившимися чиновниками». Напомним, в Сингапуре коррупционные нарушения наказываются очень жёстко. Это привело к тому, что из самых коррумпированных в середине 20 века страна вошла в 2017 году в пятёрку наименее коррумпированных. Татария такими итогами похвастаться не может, и более того, за 2017 год в регионе выявили 149 случаев взяточничества. Общая сумма взяток составила 47,1 млн рублей, средний размер взятки — 219 тыс. рублей. За коррупционные преступления осуждено 198 человек, из которых 25 должностных лиц федеральных государственных органов, 24 — республиканских, 66 — муниципальных органов и учреждений. Причём в числе последних 19 являлись главами муниципальных образований.

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К слову, экспортирует кадры Татария не только в Дагестан. В правительство Карачаево-Черкесии «для усиления» в середине февраля 2018 года был отправлен выходец из региона.

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ИА REGNUM Ветераны

Штрафы за самообложение: провокация или запугивание?

Только осенью 2017 года отгремел скандал после референдумов о самообложении в районах Татарии, где обложили поборами пенсионеров, ветеранов Великой Отечественной войны, многодетные семьи и одиноких мам, как из районов снова начали поступать жалобы от жителей.

Проблемы возникли в Ютазинском и Зеленодольском районах. В соцсетях появились копии уведомлений, которые получили местные жители. В этих документах граждан предупреждают об административной ответственности за неуплату самообложения, грозя штрафом в 1—2,5 тыс. рублей по статье 2.6 Кодекса РТ по административным правонарушениям «Неисполнение муниципальных правовых актов органов местного самоуправления», которая между тем не имеет никакого отношения к вопросу самообложения. Выяснилось, что ряд жителей уже даже привлекли к ответственности.

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Информация об уведомлениях попала в ряд казанских СМИ и дошла до представителей власти в республике.

По сообщению издания Idel.Реалии, на жительницу Раифского сельского поселения был составлен протокол об административном правонарушении по этой статье за «неуплату самообложения за 2015 год», с которым она категорически не согласна. Казанские СМИ, разбирая эту историю, выяснили, что к главе сельского поселения в конце 2017 года обратилась прокуратура Зеленодольского района, куда входит поселение. Надзорное ведомство указало, что именно в этом сельском поселении самая большая недоимка по средствам самообложения в районе — 970,75 тыс. рублей. В сельском поселении с жителей по итогам 2014 года планировали собирать по 500 рублей, в 2015—2016 годах — по 250 рублей ежегодно.

«Прокуратура Зеленодольска потребовала «незамедлительно инициировать процедуру взыскания недоимки по средствам самообложения», а также «решить вопрос в части принятия мер дисциплинарной ответственности в отношении лиц, виновных в совершении указанных нарушений», — пишет издание.

По этой причине и начали местные власти рассылать уведомления, вот только законно ли это? На этот вопрос газете «Коммерсантъ» ответил председатель Совета муниципальных образований республики Экзам Губайдуллин, заявивший, что в регионе «нет закона о штрафах по самообложению. Это чья-то провокация».

Gossov.tatarstan.ru Рафил Нугуманов

А зампредседателя комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку Рафил Нугуманов заметил, что решение референдума не является «муниципальным правовым актом органов местного самоуправления» и «этому должны дать оценку прокуратура или суд», потому как «возможно, где-то кто-то перегибает».

Известно, что представители проекта «Правозащита» подготовили обращение в прокуратуру региона с требованием разобраться в сложившейся ситуации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 872 сельсоветах и городских округах осенью 2017 года прошли референдумы, на которых решался вопрос участия граждан в софинансировании расходов на различные нужды бюджета. Суммы разового сбора в форме самообложения варьировались от 150 рублей до 1 тыс. рублей. Собранные средства, а также добавленные 4 рубля на каждый рубль самообложения, выделенный из казны региона, планируется тратить на водоснабжение, освещение, содержание «зелёных зон», кладбищ и многое другое.

Самооблагаться обязаны будут все жители от 18 лет, прописанные на территории, где прошёл референдум, если «за» проголосовало большинство. Это тот случай, когда большинство решило за меньшинство, а кошелёк должны распахнуть все. Именно из-за этого, а также на фоне не всегда рациональных трат бюджетов властями, жители неактивно скидываются даже после принятия соответствующего решения на референдумах. Дошло до того, что в 2016 году кабинет министров РТ попытался ввести штрафы за неуплату именно добровольного взноса, но инициатива ещё на начальном этапе вызвала резко негативную реакцию населения и была отложена. Вот только попытки собрать взнос под угрозой административного штрафа власти сельсоветов и районов не прекращают.

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Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

И лошадь, и телега виноваты: языковой вопрос

Годовая коллегия министерства образования и науки Татарии прошла «задорно» — власти немного оскандалились, представители федерального ведомства — Рособрнадзора обнародовали сведения, которые фактически перечеркнули многолетнюю гордость республиканских властей за то, что школьники республики знают русский язык лучше «русских» регионов.

Скучная сессия, от которой ожидали ярких выступлений разве что по языковой тематике, и то исключительно в кулуарах, неожиданно стала информационной темой дня 6 марта.

Представители Рособрнадзора в своём выступлении рассказали об итогах проверок школ республики в 2017 года, и оказалось, что в регионе «приостановлена работа 13 образовательных учреждений» и «на рассмотрении находятся решения по 71 учебному заведению», а также проверки показали, что в 66 школах республики завышали оценки ученикам, особенно сотрудников федерального ведомства «удивили сверхвысокие результаты ЕГЭ по русскому языку». Выяснилось, что в результате проверок выявлялись случаи, когда выпускники школ получали медали, вообще не сдавая ЕГЭ.

Говоря в целом о системе образования, заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев отметил, что «взятки во время обучения до сих пор являются бичом современного образования в некоторых вузах России», и «это зачеты, экзамены, курсовые и так далее».

Глава республиканского минобрнауки Рафис Бурганов прокомментировал журналистам на коллегии и вопрос с изучением татарского языка в школах, который с осени 2017 года стал добровольным — на выбор родителей и законных представителей учеников.

Советский плакат «Изучаем татарский язык». 1935

Министр отметил, что этот учебный год будет доработан по федеральному стандарту, а позднее будут найдены нормальные варианты решения.

«Я бы не назвал их компромиссными, потому что какой в одном государстве может быть компромисс? Это нормальное рабочее решение проблем, которые жизнь каждый день будет подбрасывать», — сказал Бурганов и отметил, что не стал бы «эту лодку раскачивать, это рабочий процесс, в котором, как говорит наш президент республики, виноваты и лошадь, и телега», и «надо спокойно разобраться до конца».

Коллегия для журналистов завершилась раньше, чем предполагалось. Перед докладом прокуратуры РТ представителей СМИ неожиданно попросили за дверь, оставив «за кадром» итоги проверок школ.

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Между тем в регионе родители, ранее выбравшие для своих детей в качестве родного татарский язык «для расширения кругозора», начали искать способы отказаться от него. Выяснилось, что в этом случае русскоязычные дети обучаются по той же программе, что и те ученики, для кого язык действительно родной, но для первой категории школьников эта программа даётся тяжело, и в итоге они скатываются на тройки.

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Minstroyrf.ru Михаил Мень

Форум раздора, или зачем в Казань Мень приезжал

Пока большинство гуляло на праздничных выходных, архитекторы и другие заинтересованные лица 9 марта собрались в столице Татарии. Посетил первый международный инвестиционный форум архитектуры и дизайна SIYUM и глава Минстроя РФ Михаил Мень.

Мероприятие состояло из выставки, где были представлены различные технологии в сфере архитектуры и дизайна, информация о подготовке профильных специалистов в регионе, проекты молодых архитекторов, а также лекций, семинаров, форсайт-сессий. На последних обсуждали не только развитие индустрии дизайна и исторического наследия, но и управление развитием городов.

«Население позитивно отзывается обо всех происходящих изменениях: реконструкция набережных, благоустройство парков. Мы должны активно привлекать опыт зарубежных партнеров, изучать накопленный опыт в России. Сегодня растёт потребность в профессиональных кадрах. Мы видим, что появляется целая плеяда молодых специалистов», — заявил глава региона в своём выступлении.

А Михаил Мень напомнил о задачах, поставленных главой государства в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года.

«Важно не просто построить миллионы квадратных метров жилья, а сделать их востребованными — создать для жителей условия, в которых им будет комфортно жить, проводить время вне своих квартир», — уточнил министр, добавив, что ведомство до конца марта планирует объявить о начале конкурса архитекторов и последующем создании кадрового резерва для того, чтобы «выделить тех перспективных молодых специалистов, которые готовы работать именно в государственном секторе».

Телеграм-каналы между тем напомнили, что именно из-за этого форума поссорились две известные дамы Татарии — помощник главы региона Наталия Фишман и глава Агентства инвестиционного развития РТ (АИР) Талия Минуллина.

«Фишман посчитала, что Талия Ильгизовна заходит на ее поле, которое, считается, возделывать может только она. Молодые женщины публично размежевались, Наталья обиделась и уехала в Лондон на учёбу, а Минуллина осталась в Казани пожинать плоды своего первого успеха — до SIYUM АИР не проводил таких мероприятий», — отметили телеграммеры из «Я просто текст».

Максим Богодвид Рустам Минниханов, Минтимер Шаймиев, Ильсур Метшин

Список Форбс: позиции удержали

Журнал Форбс подвёл итоги 2017 года и вывел свой список богатейших людей мира. В него, как и за год до того, попали четыре выходца из Татарии, два из которых — сыновья первого главы республики Айрат и Радик Шаймиевы, занявшие 1867-ю строчку рейтинга. За январь-декабря прошлого года они нарастили свой капитал, сообща он составил 2,4 млрд долларов — на 100 млн долларов больше, чем годом ранее.

Кроме братьев, в списке ещё два представителя группы ТАИФ — генеральный директор Альберт Шигабутдинов и председатель Совета директоров Рустем Сультеев. Их состояние оценивается в 1,1 млрд долларов. К слову, братьев Шаймиевых журнал также называет совладельцами группы ТАИФ, а в рейтинг Форбс в первый раз они попали в 2013 году, но по итогам 2015 года в связи с экономической ситуацией они из него «вылетали».

"Фактически братья Шаймиевы установили в рейтинге Forbes новый личный рекорд. Ранее издание оценивало состояние бенефициаров ТАИФа максимально в $1,1—1,15 млрд. При этом капиталы сыновей первого президента растут второй год подряд», — пишет «Коммерсантъ».

Напомним, список включает 2,2 тыс. человек, из которых 102 долларовых миллиардера — это российские предприниматели. Общий объём состояния последних — 410,8 млрд долларов.

Женское лицо власти

В преддверии Международного женского дня глава Татарии Рустам Минниханов, поздравляя жительниц региона, отметил, что во власти должны быть женщины, так как они «более скрупулёзные, более тщательные в работе».

«Женщины должны быть в правительстве. У меня много помощниц, которые решают те или иные сложные задачи. Женщины более скрупулёзные, более тщательные в работе. Мужчины же — они более масштабные, широкие», — отметил глава.

Напомним, в кабинете министров РТ всего шесть женщин на руководящих постах. Последней на новый пост была назначена Лейла Фазлеева, ставшая в конце февраля 2018 года вице-премьером по социальным вопросам, куда перешла с должности помощницы Минниханова.

«Она прошла большой путь — работала и в Советском районе Казани, и в администрации города. Нет никаких сомнений в том, что наши кадры справятся со своими задачами. Справятся — не справятся, у нас такого вопроса нет. Везде эти люди показывали высокие результаты, доказали свою эффективность», — отметил глава региона, комментируя рокировки.

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Wikimedia.com Лилия Галимова

Из последних кадровых назначений можно отметить переход в пресс-службу главы региона на пост заместителя руководителя телеведущей Лилии Галимовой.

При этом среди государственных служащих 74,5%, или 11 тыс. должностей приходится на женщин. В это же время только порядка 19% из них занимают посты руководителей или помощников.

По данным Татарстанстата, несмотря на преобладание в численности жителей региона женского пола (54%, или 2,1 млн), в последние пять лет девочек рождается меньше, чем мальчиков, и только после 32 лет ситуация выравнивается. Так, на 1 тыс. новорождённых мальчиков приходится в среднем 944 девочки.

Резкое превышение, сразу в 2,5 раза, прекрасной половины над сильной наблюдается к 75 годам. Средняя продолжительность жизни жительниц городов Татарии составляет 78,9 года, а сёл — 78,2.

«Женщины составляют практически половину трудовых ресурсов республики: в составе занятых в экономике 48,2% женщин. Средний возраст работающей женщины — 40 лет. Трудовой деятельностью в возрасте до 30 лет заняты 22,2% женщин, в возрасте 30−55 лет — 66,1%, 55 лет и старше трудоспособного возраста — 11,7%. Женщины, занятые в экономике, имеют более высокий уровень образования, чем мужчины. Среди работающих женщин доля имеющих высшее образование составила 42,5% (среди мужчин — 28,3%). Среднее профессиональное образование имеют 38,9% женщин (43,5% — мужчин)», — отметили в Татарстанстате.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Подайте

Мост с завышением

Неделя не обошлась без уголовных дел в отношении чиновников. По сообщению следственного ведомства, сразу по трём статьям, в числе которых — мошенничество, превышение служебных полномочий и пособничество в превышении служебных полномочий, возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего депутата Игоря Бубекова и его супруги Наили, которая не только возглавляет финансово-бюджетной палаты исполнительного комитета Муслюмовского района, но и является замглавы комиссии по определению поставщиков в сфере закупок.

Следствие считает, что депутат, будучи учредителем и директором двух ООО («Тимерче» и «ЭлектроАрматура»), и его супруга «совершили хищение бюджетных средств, выделенных на изготовление арочного и вантового моста для набережной реки Ик в селе Муслюмово».

В августе 2016 год, узнав от второй половины о предстоящем выделении средств из бюджета, без аукциона и муниципального контракта силами своих ООО депутат «изготовил мосты и представил заказчику не соответствующие действительности документы о понесённых затратах».

Далее, как уверяет следствие, глава муниципального ведомства подготовила фиктивные документы по аукциону и контракту. Победителем тендера было оформлено МУП «Хозяйственное обеспечение» Муслюмовского района, на счёт которого ушло свыше 5,9 млн рублей. В ноябре 2017 года средства были незаконно перечислены на счета ООО, принадлежащих депутату.

Следственные органы выяснили, что реальная цена изготовления вантового моста была 694 тыс. рублей, арочного — 411 тыс. рублей.

«Причастность к совершению преступления супруги признали. Расследование уголовного дела продолжается», — пишет пресс-служба СУ СК по РТ.

Из казанских СМИ известно, что после обещания возместить ущерб полностью семейную чету не стали помещать под арест.